Développé en écriture inclusive par les génies de la mairie de Paris, le MascuRadar est un outil révolutionnaire qui aide nos amies les femmes à repérer les discours masculinistes toxiques, à les décrypter et à ouvrir le dialogue pour mieux les déconstruire. Du jamais vu depuis le succès du fameux violentomètre, salue Élisabeth Lévy dans sa chronique radio. Écoutez.

J’ai déniché une nouveauté : le MascuRadar ! C’est une sémillante invention de la mairie de Paris pour détecter les comportements masculinistes.

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Dans les temps reculés et obscurs de ma jeunesse, on appelait ça des gros machos et on n’avait pas besoin d’un manuel pour les remettre à leur place. Mais les nouvelles féministes pensent que les femmes sont devenues des créatures faibles et benêtes à qui il faut dire quoi penser et qui aimer. En 2018, déjà, le violentomètre leur enseignait, avec un code couleur, que, quand ton mec « te pousse, te tire, te gifle, te secoue, te frappe », tu es en danger. Un scoop. Le tutoiement est révélateur. Les défenseurs et protecteurs des femmes leur parlent comme à des enfants. C’est pareil pour le MascuRadar, « nouvel outil pédagogique pour déconstruire les idées masculinistes », dont les progrès inquiètent les associations, qui, au passage, ont récupéré 100 000 euros pour les combattre.

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Alors, comment ça marche ? Le MascuRadar fournit des contre-arguments à des affirmations jugées masculinistes.

Par exemple : « Les femmes préfèrent les hommes virils. » Commentaire : « La séduction ne repose ni sur l’apparence physique ni sur le degré de virilité. Chacun.e a le droit de privilégier la gentillesse, la bienveillance, l’écoute et la confiance. » L’important, c’est la beauté intérieure. La phrase « Les femmes préfèrent les hommes virils », mascu ou pas, est effectivement débile : les « femmes », ça n’existe pas. Certaines aiment les femmes, d’autres les hommes ; certaines, les poètes maudits, les ténébreux et les tourmentés ; d’autres, les Monsieur Propre à gros biscotos… J’ai effectué un petit sondage dans un échantillon personnel : la majorité veut à la fois des gros bras et des gros cerveaux. Mes copines seraient-elles sous l’emprise de masculinistes ?

La norme dans nos sociétés, c’est l’égalité et la liberté des femmes. Elles peuvent s’émanciper des stéréotypes ou jouer avec, se faire soumises ou dominatrices si ça leur chante. Et avant tout, elles peuvent consentir ou refuser. La justice doit sanctionner ceux qui s’affranchissent de cet impératif, pas la mairie de Paris ni les mouvements militants. Les féministes d’aujourd’hui détestent cette liberté : elles veulent imposer une norme, soumettre les jeux de l’amour et du hasard à des règles figées. Ce qu’elles n’aiment pas, elles veulent en dégoûter les autres.

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Certes, la norme n’est jamais intégralement réalisée. Beaucoup de femmes subissent encore le joug des hommes. Le MascuRadar tombe d’ailleurs juste quand il dénonce l’affirmation selon laquelle « une femme qui a beaucoup de partenaires ne se respecte pas ». Je ne sais pas si c’est masculiniste, mais c’est archaïque. L’ennui, c’est que ce petit catalogue, que je vous invite à consulter ici, ne changera rien à des croyances transmises par la culture et la famille. Sa seule utilité, c’est d’avoir vaguement occupé quelques-uns des 53 000 fonctionnaires de la Ville.

Cette chronique a été diffusée sur Sud Radio

Retrouvez Elisabeth Lévy dans la matinale, au micro de Jacques Cardoze