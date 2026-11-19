Des millions de jeunes, célibataires ou en couple, cherchent à se loger sans y laisser un rein. Des parents âgés, souvent des veuves, veulent se rapprocher de leurs enfants pour ne pas finir isolés. Et des centaines de milliers d’emplois du bâtiment sont à sauver. La politique du logement de M. Hollande, poursuivie par M. Macron, a provoqué un désastre. La construction neuve s’est effondrée. Un rapport remis au gouvernement en juin 2025 la situe au plus bas depuis les années 1950. Les loyers sont devenus insupportables pour de nombreux ménages. Les DPE punitifs et la fiscalité confiscatoire dégoûtent des propriétaires de louer. Et si leur bien est squatté, la loi leur interdit de déloger eux-mêmes les occupants par la force ! Pour en sortir, une thérapie de choc s’impose. En voici la première ébauche.

Logement : comment réparer le désastre provoqué par Hollande et Macron

La crise du logement s’invite dans la campagne présidentielle de 2027. Il était temps. Emmanuel Macron avait promis un « choc d’offre » en 2017 ; à quelques mois de la fin de son second quinquennat, le bilan du logement est un échec. Les Français qui cherchent à louer ou à acheter ne peuvent pas se loger avec les promesses qu’on leur a faites.

Le logement décide de ce qu’il reste sur le compte une fois le mois commencé. Selon l’Insee, début 2024, les locataires du parc privé lui consacrent en moyenne 25,4 % de leurs revenus, aides déduites. Et 22 % d’entre eux y dépensent plus de 40 % de leurs revenus. Encore faut-il trouver ce toit : un CDI n’est même plus toujours suffisant.

Dans l’enquête Ipsos BVA d’octobre 2026 pour Le Figaro Immobilier et Franceinfo, 39 % des Français déclarent avoir déjà renoncé à des dépenses essentielles pour payer leur logement, et 16 % avoir refusé un emploi ou une formation parce qu’ils ne pouvaient pas déménager. Le coût du logement finit par décider de ce que l’on mange et de l’endroit où l’on peut travailler.

Une crise du logement, et bien davantage

Les chantiers manquent, et l’emploi recule. Dans la construction, 25 200 emplois salariés privés ont disparu entre septembre 2025 et septembre 2026, hors intérim, selon les dernières estimations de l’Insee. Dont 6 100 au seul troisième trimestre 2026. Les besoins de logements sont là, les artisans et les entreprises aussi. À fin septembre, les autorisations de logements sur douze mois restent 9,1 % sous la moyenne des cinq années précédentes, malgré le léger redressement de 2026.

À cette crise s’ajoute celle de la prise en charge des personnes âgées. L’OCDE souligne les difficultés de l’accompagnement à domicile et les pénuries de professionnels de la dépendance. Et dans les familles, comment fait-on ? Quand votre mère vieillit, qu’elle a besoin d’aide pour ses courses, ses repas, ses rendez-vous, la distance transforme chaque geste du quotidien en problème d’organisation. On veut favoriser le maintien à domicile, mais encore faut-il que quelqu’un puisse passer sans traverser tout un département.

Le logement, c’est aussi cette crise sociale : des enfants devenus adultes qui restent chez Papa Maman faute de trouver de quoi se loger, même avec un salaire. D’autres qui partent loin, là où ils trouvent à se loger avec un petit budget. Ne parlons pas des couples divorcés contraints de rester sous le même toit. Je vous passe les détails.

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Le coût du crédit et des travaux compte, bien sûr. Mais à force de réglementer, de planifier, de classer et d’interdire, nous empêchons aussi de construire les logements dont nous avons besoin. C’est, à mes yeux, le premier verrou de cette crise. PLU, PLUi, SCoT, contraintes du ZAN, loi Littoral : les règles s’empilent, et le propriétaire découvre que son terrain ne peut pas servir à loger ses enfants ou à rapprocher ses parents. Il peut avoir le terrain, les moyens de construire et des artisans prêts à travailler. Si le règlement dit non, il ne se passe rien.

C’est le bilan de quinze ans de politique du logement, de Hollande à Macron, que les candidats de 2027 doivent regarder en face. Le tout largement arrosé de bonne conscience écologiste, avec le ZAN et des PLUi conçus pour interdire. Et cette impression détestable que, lorsqu’on connaît bien le maire ou le premier adjoint, ce qui est impossible devient envisageable, et ce qui est envisageable devient possible. Encore plus simple lorsqu’on fait partie de la même chapelle… Avec le soupçon de contreparties que cela entretient.

Cinq ans pour rendre aux familles le droit de construire

Voici donc la réforme que je propose : pendant cinq ans, les règles des PLU et PLUi, des SCoT, les contraintes du ZAN et les dispositions d’urbanisme de la loi Littoral ne sont plus opposables, par dérogation, à trois projets :

1. Agrandir sa résidence principale pour mieux loger sa famille, que l’on ait des enfants ou que l’on prévoie d’en avoir. Le simple fait d’être en couple marié ou pacsé doit ouvrir ce droit à agrandir son logement. Il ne s’agit pas de discriminer les concubins, mais la puissance publique, pour déroger à une règle d’urbanisme, a besoin d’un minimum d’engagement de celui qui lui demande de faire une exception.

2. Construire une autre maison sur son terrain pour y loger un proche : parents, oncles, tantes, beaux-parents, grands-parents, enfants, petits-enfants ou cousins germains. Les enfants peuvent se voir donner le terrain nécessaire à la construction sans droits de succession ni droits de mutation. Ils n’ont à payer que les frais de notaire, les vrais.

3. Construire de un à trois logements pour les louer à loyer modéré pendant neuf à douze ans. Aujourd’hui, on pousse les épargnants à investir dans des programmes souvent bancals de logements étudiants à des centaines de kilomètres de chez eux. Dans ce cas de figure, ils choisissent eux-mêmes leurs locataires et les ont sous la main en cas d’impayé.

Un terrain non constructible, y compris agricole, doit permettre d’agrandir sa résidence principale (la loi le permet déjà dans certaines conditions, mais avec de lourdes contraintes). On doit pouvoir aussi y construire une autre maison pour un membre de sa famille, comme cela a été le cas pendant des centaines, pour ne pas dire des milliers d’années ! Sauf si, bien sûr, le terrain est situé en zone inondable, au bord d’une falaise ou menacé par des éboulements. Ça laisse du champ libre…

Proposition irréaliste ? Loin s’en faut : ce genre d’exception à l’inconstructibilité existe déjà. Il s’appelle le STECAL, un de ces acronymes dont l’administration raffole, qui signifie « secteur de taille et de capacité d’accueil limitées ». C’est, en gros, un « mini-PLU » à l’intérieur du PLU : il permet d’autoriser certaines constructions en zone agricole ou naturelle. Mettons cette logique au service de l’intérêt public. Construire des logements pour les enfants nés ou à naître (soutien à la natalité), les parents isolés (dépendance) et tous ceux qui n’arrivent pas à se loger à cause du prix élevé des loyers : excusez du peu !

Pour des jeunes qui s’installent ensemble, construire sur un bout de terrain des parents représente une énorme économie : ils n’ont plus à acheter ce terrain au prix du marché. Il reste la maison et les raccordements, mais une dépense décisive a disparu du calcul.

Pour des parents vieillissants, une petite maison à côté de leurs enfants, ou une pièce en plus dans une extension, permet de se rapprocher à moindre coût. Passer voir sa mère, faire les courses de son père, organiser les aides et accueillir les soignants devient plus simple. Le logement des seniors et la prise en charge de la dépendance commencent aussi par ces possibilités très concrètes.

Construire un, deux ou trois logements sur le terrain de sa résidence principale crée, pour le propriétaire, des revenus supplémentaires. En contrepartie, des locataires accèdent à des loyers modérés pendant neuf à douze ans. Et ceux qui n’ont pas de terrain familial peuvent aussi y gagner : des locataires accédant à la propriété libèrent des locations et réduisent la concurrence entre candidats dans les secteurs concernés, tandis que les nouveaux logements augmentent directement l’offre.

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Pour freiner la spéculation sur les terrains non constructibles achetés en vue d’être revendus beaucoup plus cher, une durée de détention minimale de dix ans est exigée. Une dérogation peut être accordée dès cinq ans pour loger spécifiquement un enfant ou un parent direct. La donation à l’enfant conserve l’ancienneté de détention du parent donateur.

Les permis sont examinés par une cellule préfectorale indépendante des services communaux et intercommunaux actuels. Le préfet peut signer le permis : un mois pour répondre, puis un accord tacite. Les refus sont exceptionnels et motivés. Des cabinets d’urbanisme peuvent assister l’instruction, à l’exclusion de celui qui a réalisé le PLU ou le PLUi. Un recours est possible devant une commission paritaire, en séance publique, avec des représentants des services et des élus de la commune d’un côté, des habitants de la commune choisis par le demandeur de l’autre.

Le propriétaire choisit ses locataires. Une cellule préfectorale organise la gestion des logements à loyer modéré, éventuellement avec des agences privées, et contrôle les loyers et la durée de l’engagement, sous le contrôle d’élus départementaux. Tout élu d’une commune concernée se déporte sur le dossier.

Ces chantiers font aussi travailler les entreprises. En autoconstruction, avec un recours limité à l’architecte, les familles achètent matériaux, outillage et équipements dans les magasins de bricolage, qui ont connu en 2025 une troisième année de recul après l’euphorie du Covid, selon leur fédération. Si la construction est confiée à des entrepreneurs, au moins 60 % des travaux doivent être confiés à des artisans et entreprises locaux. Des commandes et du travail pour les maçons, les couvreurs, les plombiers et les électriciens du territoire.

En 2027, les candidats peuvent s’engager sur une mesure précise : cinq ans pour permettre aux familles de construire là où elles ont déjà le terrain, pour se loger, se rapprocher ou proposer des logements à loyer modéré. Les candidats à la présidentielle promettent des logements. Les Français sont prêts à les construire. Qu’on leur en donne le droit.