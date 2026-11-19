C’est l’exercice d’équilibrisme le plus périlleux de la campagne présidentielle à gauche. À moins d’un mois de la consultation interne des Écologistes prévue le 13 décembre, Marine Tondelier tente l’impossible synthèse : tendre la main à Jean-Luc Mélenchon, donné favori des sondages à gauche pour accéder au second tour, tout en jurant à ses troupes qu’elle ne reniera rien de son propre programme. Un double discours qui révèle surtout l’impasse stratégique de sa candidature.

Invitée du journal de 20 heures de France 2 ce mercredi 18 novembre, la secrétaire nationale des Écologistes a franchi un pas supplémentaire vers l’effacement politique. Interrogée sur un éventuel retrait en vue de 2027, Marine Tondelier s’est déclarée « prête » à « travailler à une coalition à la candidature de Jean-Luc Mélenchon », rapporte BFMTV. Tout en maintenant officiellement sa propre candidature « tant que [son] mouvement ne sera pas convaincu par la chose », la patronne des Verts balaie désormais les préventions idéologiques au nom du vote utile : « L’union fait la force. On ne va pas tous devenir insoumis demain. Mais si les écologistes ont la volonté d’ouvrir un travail de coalition, où chacun pourrait trouver sa place, alors il y a un chemin possible. »

Les Écologistes sont prêt·es à travailler à une coalition autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon.



Et nous avons une semaine pour le faire. pic.twitter.com/vdNe3r2R60 — Marine Tondelier (@marinetondelier) November 18, 2026

L’embarras programmatique sur l’Ukraine

L’ouverture a immédiatement été saisie au bond par l’état-major insoumis. Sur le réseau social X, le coordinateur national de La France insoumise, Manuel Bompard, s’est félicité d’une « bonne nouvelle qui renforce la possibilité d’une victoire populaire ». Mais dès ce jeudi 19 novembre à Paris, rattrapée par la presse sur les fractures de fond qui séparent les deux formations — au premier rang desquelles la guerre en Ukraine —, Marine Tondelier a dû rétropédaler sur le terrain des idées.

Marine Tondelier a raison de souligner la dynamique de la campagne de Jean-Luc Mélenchon et de rappeler nos nombreuses convergences programmatiques.



Elle se dit aujourd’hui prête à une coalition autour de Jean-Luc Mélenchon.



C’est une bonne nouvelle qui renforce la possibilité… https://t.co/WlA3Y7znlt — Manuel Bompard (@mbompard) November 18, 2026

Face aux journalistes, la dirigeante écologiste a tenté de minimiser les divergences diplomatiques avec le leader insoumis : « Jean-Luc Mélenchon, il a sa position, sur laquelle il a en partie corrigé certaines choses, j’ai la mienne, la question c’est quelle proposition on portera ensemble. » Avant d’ajouter, comme pour rassurer une base inquiète à l’idée d’être absorbée par la machine mélenchoniste : « Je connais les Insoumis, je ne pense pas qu’ils vont dire ça, ça et ça dans notre programme on se dédit alors qu’on l’a sorti il y a une semaine. Vous me connaissez, je ne vais pas changer de programme, non plus. »

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Le piège du scrutin du 13 décembre

En réalité, cette contorsion verbale traduit l’étroitesse du couloir dans lequel s’est enfermée la direction des Écologistes. Incapable de décoller dans les intentions de vote, Marine Tondelier s’en remet désormais au verdict de ses militants, appelés à trancher le 13 décembre entre trois options : un ralliement à Jean-Luc Mélenchon, une alliance avec Raphaël Glucksmann, ou le maintien coûte que coûte d’une candidature écologiste autonome.

Afin d’éviter un vote à l’aveugle, la secrétaire nationale promet une semaine préalable de discussions internes autour d’un « accord de gouvernement », d’un « accord programmatique » et d’un « dispositif de campagne ». Mais en expliquant tout à la fois qu’elle est prête à rallier le candidat insoumis et qu’aucun des deux camps ne renoncera à ses fondamentaux, Marine Tondelier résume malgré elle le dilemme permanent des formations revendiquant l’écologie politique française : vouloir peser dans l’arithmétique électorale tout en redoutant d’y perdre son indépendance. Un revirement que d’aucuns n’ont pas manqué de souligner…

Je vois beaucoup de mauvaises langues souligner l'absence de dignité de Marine Tondelier qui se rallie à LFI. Pas du tout!



Elle a obtenu des concessions : la soupe sera bio. pic.twitter.com/M08MgVrPj2 — Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) November 19, 2026