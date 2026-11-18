Alors que le pays sort de plusieurs jours de contestation sociale et que les cortèges se succèdent sur les routes de France, un autre front s’est ouvert ce mercredi 18 novembre au cœur de la capitale. Des syndicats de police se sont rassemblés devant le ministère de l’Intérieur pour exprimer leur exaspération face à l’usure professionnelle, aux conditions de travail et au sentiment de non-reconnaissance. Un télescopage institutionnel fort : ceux qui sont chargés de contenir la colère de la rue viennent à leur tour dire leur propre lassitude.

Manifestation de la police devant Beauvau. Il y a des images que les conseillers en communication de l’exécutif redoutent par-dessus tout. Voir les forces de l’ordre, traditionnellement érigées en rempart de l’État et mobilisées pour encadrer les cortèges, venir manifester devant les grilles de la place Beauvau a de quoi troubler le paysage politique. Ce mercredi 18 novembre au matin, le rassemblement organisé à l’appel d’Alliance a réuni plusieurs dizaines de fonctionnaires venus exprimer leur lassitude après des semaines de maintien de l’ordre intensif, dans le sillage des mouvements sociaux et des blocages lycéens de l’automne, informe 20 minutes.

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La veille déjà, le malaise avait pris une tournure plus silencieuse mais tout aussi révélatrice dans les rangs des compagnies républicaines de sécurité (CRS), comme le rappelle justement Le Monde : privés du droit de grève par leur statut, de nombreux agents s’étaient fait porter pâles auprès de leur médecin. « On ne peut pas dire qu’en ce moment, avec tout ce qui se déroule dans la rue, les manifestations, les mouvements sociaux, la police soit réellement soutenue et reconnue, et il y en a marre en fait », a résumé devant la presse Fabien Bogais, responsable parisien d’Alliance 75.

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La police en pleine manifestation devant Beauvau : la prime de risque et l’usure des effectifs au cœur du bras de fer

Au centre du contentieux figure la revalorisation de l’indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP), la prime de risque versée aux agents. Vendredi 13 novembre, les principales organisations syndicales — Alliance, Un1té et Unsa — avaient déjà été reçues place Beauvau pour réclamer une hausse de 35 % de cette prime. Elles en étaient ressorties mécontentes face aux propositions du ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez : un relèvement limité à 33,5 %, étalé sur trois ans jusqu’en 2029, avec un premier palier fixé seulement à avril 2027.

🔴 🗣 "On va se battre et on n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas eu nos 35% [d'augmentation de la prime ISSP]", dit Sébastien GRENERON, secrétaire régional du syndicat de Police Alliance PACA-Corse lors de la mobilisation des policiers devant le ministère de l'Intérieur.… pic.twitter.com/msL1weOkw8 — franceinfo (@franceinfo) November 18, 2026

Une échéance jugée « insuffisante », voire « inadmissible », par les syndicats au regard de la dégradation immédiate de leurs conditions de travail. « Depuis plusieurs années, on a des problèmes d’effectifs, beaucoup de problèmes dans la police nationale, et suite aux manifestations, surtout à la manifestation du 17 octobre, où il y a eu beaucoup de blessés dans nos rangs », a souligné Sylvia Vaudou, secrétaire départementale d’Alliance dans la Loire, citée par 20 Minutes. « Nous sommes usés, fatigués, et aujourd’hui il faut que le gouvernement nous entende et on demande de l’effectif », a-t-elle insisté.

Le paradoxe politique d’un État sous tension

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Pour l’exécutif, la séquence est d’autant plus délicate à piloter qu’elle met en lumière une contradiction budgétaire et opérationnelle. Reçue à midi ce mercredi par Laurent Nuñez, une délégation menée par le secrétaire général d’Alliance, Fabien Vanhemelryck, a obtenu la confirmation que le ministère continuait de « travailler sur les propositions initiales présentées vendredi dernier » et signerait une lettre d’engagement en vue d’un nouveau protocole.

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Mais le décalage demeure entre l’urgence vécue sur le terrain et le calendrier financier invoqué par Beauvau, qui met en avant un « contexte budgétaire contraint » pour justifier l’étalement de la mesure jusqu’en 2029. Comme le gouvernement le fait face aux revendications des agents de la fonction publique sur le point d’indice, l’exécutif demande aux policiers de patienter sur le plan salarial tout en continuant de les solliciter sans relâche en première ligne pour amortir les tensions de la rue.

En manifestant sous les fenêtres du ministère de l’Intérieur, les syndicats rappellent ainsi que la loyauté des troupes ne peut plus être considérée comme un dû inépuisable. La colère sociale qui traverse la France en cette fin d’année 2026 n’épargne pas ceux qui en assurent l’encadrement quotidien — et renvoie le pouvoir à une équation simple : l’autorité de l’État repose d’abord sur la santé morale et physique de ceux qui l’incarnent sur le terrain.