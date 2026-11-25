Officiellement, il n’est toujours pas candidat, mais François Hollande multiplie les apparitions et les petites phrases, comme ce mercredi au Congrès des maires de France. Derrière cette posture d’attente se dessine une manœuvre précise : laisser Raphaël Glucksmann contenir la gauche radicale tout en se positionnant pour capter l’électorat déçu du centre droit.

Au milieu des prétendants déclarés réunis porte de Versailles ce mercredi 25 novembre, l’ancien chef de l’État joue une partition singulière. Interpellé au Congrès des maires de France sur ses intentions, rapportées par Le Parisien, François Hollande refuse toujours de franchir le pas officiel tout en occupant méthodiquement le terrain. « Il ne faut jamais oublier que l’objectif, c’est de présider la France, pas de savoir qui est candidat », glisse-t-il, prenant soin de rappeler qu’il a déjà publié un livre conçu comme un programme. À ceux qui s’interrogent sur sa présence, il oppose l’évidence de son statut : « On me regarde comme un candidat parce que j’ai présidé la France. »

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François Hollande se prépare pour la préparation 2027 : répartition des rôles avec Raphaël Glucksmann

Contrairement au scénario souvent commenté d’une rivalité frontale à gauche, la stratégie de l’ancien président ne repose pas uniquement sur l’essoufflement de Raphaël Glucksmann. Comme l’analyse L’Opinion, les deux hommes observent une forme de répartition des rôles. Tandis que le leader de Place publique occupe le flanc gauche pour empêcher une fuite des électeurs vers Jean-Luc Mélenchon, François Hollande se déporte vers le centre droit afin d’attirer les déçus du macronisme, en misant sur une érosion durable d’Édouard Philippe et de Gabriel Attal.

Dans l’entourage de l’ex-locataire de l’Élysée, l’équation est résumée sans fard auprès de L’Opinion : « Hollande est un socialiste qui va au centre et Glucksmann un centriste qui va à gauche. » Aucun des deux n’a intérêt à affaiblir l’autre prématurément. L’échéance décisive est fixée à la charnière de janvier et février prochains, lorsque les rapports de force sondagiers imposeront un choix : soit Raphaël Glucksmann rallie l’ancien président en lui apportant son socle de gauche, soit François Hollande met sa stature et son réseau d’élus locaux au service de l’eurodéputé.

Neutraliser la candidature Mélenchon avant l’heure

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Pour que ce pari central fonctionne, encore faut-il éviter que la gauche ne soit absorbée dès le premier tour par La France insoumise. Au Congrès des maires, François Hollande a donc pris soin de cibler directement Jean-Luc Mélenchon, jugeant devant la presse que le fondateur des Insoumis « ne veut pas gagner », mais seulement « arriver au second tour et faire le débat avec les autres ». Une manière de disqualifier d’emblée le vote utile insoumis au profit d’une candidature présentée comme capable d’exercer réellement le pouvoir.

Ce calcul suppose toutefois un dosage particulièrement délicat. Pour que la voie se dégage devant lui, François Hollande a besoin d’un Raphaël Glucksmann suffisamment freiné dans les enquêtes d’opinion pour renoncer à se maintenir, mais encore assez solide pour conserver une réserve de voix transférables. À cinq mois du scrutin, l’ancien président parie ainsi sur l’usure des favoris déclarés trop tôt — espérant que son expérience et l’implosion du bloc central finiront par le transformer, presque mécaniquement, en recours incontournable.