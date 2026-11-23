Avant-hier, Eric Zemmour s’exprimait devant 2 500 sympathisants à Toulon pour son premier grand meeting de campagne présidentielle. Mais avant cela, sa compagne a obtenu un triomphe en faisant pendant une heure le procès de Mélenchon le bolchévique.

C’est à Toulon que tout avait commencé il y a cinq ans, à la fin de l’été 2021, lors d’une dédicace impressionnante durant laquelle Éric Zemmour commença sa mue qui allait l’amener à se lancer dans la course à la présidentielle. C’est donc tout naturellement à Toulon que le parti Reconquête devait lancer sa campagne 2027.

Le discours identitaire devenu mainstream

Sauf qu’en cinq ans, tout a changé. Il est loin le temps où le candidat poil-à-gratter s’engouffrait avec gourmandise dans la campagne d’automne. Désormais, l’effet nouveauté est passé (et bénéficie désormais plutôt à David Lisnard), le RN, cible encore atteignable fin 2021, semble s’envoler tout droit vers une qualification pour le second tour, et les thèmes identitaires, audacieux à l’époque et imposés dans le débat public par l’ancien journaliste du Figaro, sont désormais partagés par presque tous – à droite, du moins.

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Il est peu de dire que l’annonce de sa candidature, le 10 novembre dernier, dans le JT de TF1, n’a pas fait l’effet du discours au micro façon BBC 1940. Dans cette ambiance, le discours de Sarah Knafo était très attendu. Il faudrait du reste se demander s’il est arrivé si souvent dans l’histoire que le discours d’un numéro 2 ait plus d’écho que celui du numéro 1. Peut-être ceux de Bruno Mégret au FN peu avant la scission ?

Mélenchon, ce « vieux Monsieur » démago avec les immigrés

Poussée par le succès phénoménal de son livre, Le Casse du siècle (Fayard), Sarah Knafo est montée à la tribune, conquérante, sur quelques notes de Michel Sardou, qui d’ailleurs a tressé dernièrement ses éloges. Surprise : dans ce discours d’une heure, il n’a quasiment pas été question d’identité. La mode est désormais au libertarianisme, si possible techno-futuriste.

Après avoir remercié les Varois d’avoir sacrifié un samedi ensoleillé pour la cause, Sarah Knafo a donc consacré la plus large partie de son discours à une attaque en règle contre Jean-Luc Mélenchon, mais, pour être précis, contre Mélenchon le collectiviste qui veut tout nous prendre, pas contre Mélenchon le chantre de la nouvelle France. « C’est un vieux Monsieur qui rêvasse devant ses posters de Che Guevara », s’est-elle amusée.

Accusé Mélenchon, levez-vous

En 2022, Zemmour avait joué le rôle de rétiaire, ce gladiateur torse nu qui, dans les jeux du cirque, était équipé d’un filet et d’un trident et devait porter une charge rapide et tonitruante. Voici désormais Knafo la secutor : le rempart contre la menace rouge. Pour illustrer son propos, elle raconte la vie des gens qui ont eu le malheur de connaître l’expérience soviétique, et en l’écoutant, on n’est pas loin de penser à la chanson de Jean-Pax Méfret, Professeur Müller : « Il s’avance, dans le décor sinistre/ De cette ville de prisonniers/ Et il se dit que, si la Vierge existe/ C’est elle seule qui pourra les sauver. »

Au passage, la jeune magistrate à la Cour des comptes décrit avec finesse la stratégie « caméléonne » de « l’accusé Mélenchon », comme elle l’appelle. Son aptitude à passer du statut de diable de la République à celui de papy débonnaire, façon François Mitterrand avec casquette et veste de chasse.

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Dans sa récente Histoire de l’extrême droite (Perrin), Olivier Dard montre les ressorts très puissants de l’anticommunisme qui a constitué, dès les années 50, une mystique presque aussi forte que celle du communisme lui-même. Sarah Knafo a produit ce samedi peut-être le premier grand discours anticommuniste du XXIᵉ siècle.

On peut se demander si, au théâtre antifasciste doit impérativement répondre un tel théâtre antibolchévique. Reste que sonner l’alarme face aux cocos n’est pas dénué d’efficacité politique. Un exemple célèbre prouve combien cette rhétorique peut être payante : la convention du parti Républicain à Kansas City (Missouri), le 19 août 1976. Ce jour-là Gerald Ford remporte l’investiture pour la présidentielle américaine. Son adversaire vaincu, Ronald Reagan, doit toutefois improviser un speech, et montrer qu’il sait encaisser la défaite avec le sourire

Reagan se rapproche du pupitre, félicite Ford et se lance soudain dans un développement inattendu : « Nous vivons dans un monde où les grandes puissances ont braqué l’une contre l’autre des engins de destruction terrifiants — des armes nucléaires capables, en quelques minutes, d’atteindre le territoire adverse et d’anéantir, pour ainsi dire, le monde civilisé tel que nous le connaissons. » Tonnerre d’applaudissements dans la salle. En désignant un danger dont personne ne parlait jusqu’alors, Reagan a éclipsé d’un coup le candidat officiel de son parti. Il entrera quatre ans plus tard à la Maison-Blanche.