Boum et badaboum

François Hollande se verrait bien reprendre le premier rôle. Mais l’ancien président normal a-t-il encore de quoi séduire son public, ou ferait-il mieux de laisser son scooter au garage?

Alors que Ségolène Royal reprend le rôle d’une « Ravissante idiote » au Théâtre du Rond-point de l’Élysée, en s’affichant à la primaire de gauche, il se murmure que son ancien faire-valoir, l’ex-président François Hollande, pourrait lui aussi se présenter à la présidentielle. Refusant de participer à la « couturière », répétition précédant la générale, il déclare en coulisse se tenir prêt à endosser le rôle du sauveur : « J’apprécierai le moment venu ce que j’aurai à faire. […] Mon calendrier, c’est le mois de décembre, parce que décembre, dans une élection présidentielle, c’est le mois-clé. » Et le mois de ceux qui croient au Père Noël…

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Le come-back de Hollande ferait le bonheur d’un collectionneur, Denis B., qui, le 26 mai 2024, lors d’une vente aux enchères à Montbazon, en Indre-et-Loire, avait déboursé près de 25 000 euros pour acquérir un scooter qui, vu son millésime (2009) et son kilométrage (34 000 kilomètres), ne coûtait que 1 338 euros à l’Argus. Mais le commissaire-priseur, féru de petite histoire, avait su faire monter les enchères : « Ce scooter nous dit quelque chose d’un état de la démocratie française, où, à l’ère du 2.0, de l’immédiateté, de la transparence absolue, même un secret comme l’intimité d’une relation présidentielle est mis à jour. Un président qui se voulait normal ne peut pas être normal. Le jour où il est surpris sur un scooter normal, ça devient une affaire d’État. »

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Il s’agissait effectivement du scooter Piaggio qu’aux petits matins le président Hollande enfourchait pour apporter des croissants à sa maîtresse, l’actrice Julie Gayet, dans une mise en scène qui rappelait les amours adolescentes du film La Boum. Un retour de Hollande ferait définitivement du scooter un objet culte et inestimable. Reste que, vu le souvenir que lui, président, a laissé, n’en déplaise aux midinettes, une nouvelle candidature de Hollande, plutôt que d’assurer le succès d’une Boum 2, ferait… badaboum !