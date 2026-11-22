Chaque semaine, Philippe Lacoche nous donne des nouvelles de Picardie…

Certaines coïncidences me ravissent. Alors que depuis quelques jours, je suis en train de me régaler de la lecture du dernier récit de Frédéric Vitoux, Les cinq chats de ma vie (Albin Michel ; 325 pages), dans lequel il mêle, avec élégance, style et humour, sa vie à celle de félins qui, à des époques différentes, ont accompagné celle-ci, nous tombons, l’autre soir, la Sauvageonne et moi, sur le film Le chat, diffusé sur France 5. Réalisé par Pierre Granier-Deferre, sorti en 1971, ce long-métrage n’est autre que l’adaptation du roman éponyme de Georges Simenon, paru en 1967. Délicieusement ancrée dans les années 1970, on y découvre la vie d’un couple de retraités, les Bouin ; ils résident dans un pavillon, à Courbevoie, en banlieue parisienne. Tout autour d’eux, d’importants et tonitruants travaux ; bientôt, ce quartier en pleine démolition prendra le nom de La Défense. Julien Bouin, interprété par Jean Gabin est un ancien typographe ; sa femme, Clémence (Simone Signoret), est une ancienne trapéziste dont la carrière s’est brisée à la suite d’une chute qui l’a laissée boiteuse. Marié depuis 25 ans, ils n’ont pas eu d’enfants mais ils ont eu un chat que Julien adorait. Et que Clémence, jalouse, détestait… Tout ça, on s’en doute, finira mal.

Georges Simenon, Pascal Jardin, Signoret et Jean Gabin, avec un tel cocktail, on peut parler de chef-d’œuvre. Nous étions là, la Sauvageonne et moi, scotchés devant l’écran, fascinés par les atmosphères modianesques, par le suspens, par le jeu de comédiens hors-pairs. Pendant ce temps, Pollux, le chat de Sauvageonne (quelle merveilleuse idée de donner à un chat le nom d’un chien aussi célèbre!), roupillait sur son hamac gris souris; gris souris comme lui, le presque chartreux (« Non, ce n’est pas un vrai chartreux car il a une petite cravate de poils blancs ! » conteste ma rousse ébouriffée quand je la ramène vers cette velue question). Quelques instants plus tard, nous ne le regardions plus de la même façon ; je me disais que, quand le matin il miaulait, goinfre qu’il est, pour réclamer ses croquettes, il disait « Maman ! ». (Lecteurs du forum, pardonnez-moi ; je sais, ça ne va pas fort.)

Kali.

J’avais éprouvé la même impression, trois jours plus tôt, quand, en pleine lecture de l’ouvrage de Frédéric Vitoux, je contemplais Kali, la chatte de ma maison. Je la regardais différemment ; je comprenais mieux ses miaulements alors qu’elle m’implorait pour sortir dans le jardin afin d’aller se castagner avec l’une des trois chattes de Valérie, ma voisine. Comme Frédéric Vitoux, je me mis soudain à repenser aux chats de ma vie. Il y eut d’abord Sophie, un européenne, gentille comme tout, bonne fille assez portée sur la chose qui n’arrêtait pas de se faire engrosser par le Lynx, un énorme matou, séducteur de la cité Roosevelt, à Tergnier, manière d’Humphrey Bogart à la gueule cassée, brisée, griffée par les innombrables bastons avec les autres mâles, jaloux de son pouvoir sur les filles. Il y avait aussi l’un de leur fils, surnommé Budart (certainement baptisé ainsi par mes parents en référence à Suivez Budart, d’André Voisin, « la vie en feuilleton des habitants d’une résidence de banlieue, qui inventent la première télé-pirate. ») Plus tard, au cours de ma longue vie d’adulte, il y eut une autre Sophie et son frère, l’inénarrable Gus, paresseux, pacifiste qui semblait rigoler quand les matous de Longueau venaient lui chercher des noises, et qui s’en retournait pioncer dans les plants de pommes de terre. On disait que c’était un hippie félin. Je ne terminerai pas cette chronique sans avoir une pensée pour Wi-Fi, le plus gentil de tous, qui décéda après avoir vomi sur la terrasse, vraisemblablement empoisonné par jardinier anti-chats. Il est enterré au fond de mon jardin, sous six ou huit carreaux en céramique devant lesquels, parfois, je vais me recueillir les soirs d’automne. Wi-Fi, mon vieux pépère, je te dédie ces lignes qui laisseront, de toi, de ton passage sur terre, une trace infime dans l’Univers…