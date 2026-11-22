Réfugié en zone libre, Malraux (1901-1976) ronge son frein à Roquebrune, dans la villa « La Souco », face à la Méditerranée. Josette Clotis, sa compagne, vient de lui donner un fils, Pierre-Gauthier. Il hésite à s’engager dans la Résistance, guette une réponse à la lettre envoyée au général de Gaulle, à Londres, ne croit pas vraiment que les résistants pourront contrecarrer les plans des nazis tant qu’ils n’auront pas été armés par les Anglais. Il vient d’achever le roman Les Noyers de l’Altenburg qui paraîtra en Suisse, acte symbolique de résistance, en 1943. Il ronge son frein car l’inaction le mine. L’écriture est certes importante, mais se colleter avec l’Histoire permet de transformer le destin en anti-destin.

Pour résumer, disons que l’action et l’écriture sont complémentaires : elles permettent de déjouer l’absurdité de la condition humaine. Alors il se lance dans la rédaction de la biographie de T. E. Lawrence et l’intitule Le Démon de l’absolu. Il se reconnait en l’aventurier qui osa défier la loi du désert et métamorphosa son existence en mythe. L’auteur des Sept Piliers de la sagesse donne du fil à retordre à Malraux. À son ami Roger Martin du Gard, dans une lettre datée d’avril 1943, l’écrivain, prix Goncourt 1933, avoue : « Je suis complètement intoxiqué par Lawrence. En un mois, j’ai contrôlé, corrigé et en partie réécrit, près de 300 pages. Quel drôle de monstre, qu’un livre où il n’y a d’art que dans le récit, où on ne peut rien inventer, et surtout, où l’on joue sur la totalité ! » Il dit en substance : si l’on n’invente rien, ça n’est guère jouissif. Fuir le réel de peur qu’il ne vous fige. Il ajoute : « Quand c’est moi qui parle ça va. » Le Démon de l’absolu lui permet de développer sa philosophie de l’action, celle de l’engagé en Espagne aux côtés des républicains; bientôt celle, héroïque, du colonel Berger qui participera à la libération de Strasbourg à la tête de la brigade Alsace-Lorraine.

Bien sûr, le livre est documenté, précis, alerte. Les détails abondent. Lawrence d’Arabie vit sous nos yeux, la chaleur du désert est comme présente, avec l’exotisme qui va avec. Les landes du Dorset s’effacent devant les spectaculaires plaines de sable ; les rhododendrons n’ont pas la beauté piquante des cactus. C’est intense et héroïque. C’est malrucien. Vers la fin, qui n’aurait pas dû être la fin puisque l’ouvrage est inachevé, l’écrivain laisse tomber une peau. On ne peut pas parler de confidence, il n’y en a guère chez Malraux, mais il aborde à demi-mot la grande affaire de sa vie. Il résume le but poursuivi : « vaincre le sentiment de dépendance de l’homme. » Et comment ? Par l’action et l’art. On y revient sans cesse. Il ajoute que l’homme tragique n’a que faire de la sagesse : « le tragique ne saurait être pour lui une phase de la vie, une épreuve vers la sérénité : car le corps ou l’âme, en lui, est incurable. » Et il conclut, mélangeant les deux vies, la sienne et celle de Lawrence : « Il ne cherche pas la sérénité, mais l’invulnérabilité. » La phrase mérite d’être soulignée.

Dans sa retraite forcée sous le soleil du sud, Malraux rêve de tempêtes, de combats, de cyanure et de peloton d’exécution. Il va être servi. Mais en attendant, il traque sur la page blanche ce diable de colonel qui meurt d’un accident de moto, au guidon de sa Brough Superior, dans sa patrie pluvieuse, à l’âge de 46 ans. Et Malraux finit par tomber sur une citation de Lawrence qu’il aurait pu écrire lui-même : « Une des choses les plus tristes de la vie est d’en arriver à découvrir sa propre insuffisance. Je me moque des à-peu-près, je ne me compare pas aux gens de mon espèce. Il y a quelque part un Absolu, il n’y a que cela qui compte (…) » Ou encore, et c’est Malraux qui parle : « L’absolu est la dernière instance de l’homme tragique, la seule efficace, parce qu’elle seule peut brûler – fût-ce l’homme tout entier – le plus profond sentiment de dépendance, le remords d’être soi-même. »

François de Saint-Cheron souligne, dans sa pertinente préface, qu’il peut sembler irritant de faire paraître en format de poche un ouvrage inachevé, que l’auteur s’est toujours refusé à publier. Il permet pourtant d’entrouvrir la boîte noire malrucienne qui, 50 ans après sa mort, ne cesse d’émettre.

André Malraux, Le Démon de l’absolu, préface inédite de François de Saint-Cheron, folio essais. 672 pages. Première parution en 1996 dans la collection Bibliothèque de la Pléiade.

Signalons également la parution des ouvrages suivants :

André Malraux, Discours pour le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, Gallimard.

André Malraux, Roger Martin du Gard, Correspondance (1928-1958), préface de Julien Donadille, Gallimard.

André Malraux, Gaëtan Picon, Correspondance (1934-1964), préface de Dominique Vaugeois, postface de François Lallier, Gallimard.

La Nouvelle revue Française, Numéro 667, avec un texte inédit d’André Malraux, Gallimard.

Sans oublier la biographie de Pascal Louvrier, Malraux maintenant, préface de Daniel Rondeau de l’Académie française, Le Passeur éditeur.