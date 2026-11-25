En brocardant les Insoumis dans une nouvelle chanson et en ironisant sur leur hostilité envers Israël, Pierre Perret déçoit une partie de la gauche qui l’avait pourtant toujours adulé. Amusant !

« Cela me fait de la peine », a dit Jean-Luc Mélenchon en découvrant Les Antisémites, la chanson dans laquelle Pierre Perret lui taille un costume (notre vidéo en fin d’article).



D’ordinaire, quand Mélenchon a quelque chose à dire de quelqu’un, même les meubles en prennent pour leur grade. Cette fois, le voilà qui baisse la voix, comme au chevet d’un vieil ami qui aurait perdu la tête. Perret a quatre-vingt-douze ans. C’est encore l’âge qu’il a fallu sortir pour éviter de parler de ce qu’il chante.

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Évidemment, le MRAP a dénoncé des paroles racistes. Sur France 2, la chanson aurait été coupée au montage de « Quelle époque ! ». En tout cas, les téléspectateurs qui voulaient savoir de quoi Perret était coupable ont donc dû aller chercher la pièce à conviction eux-mêmes, petite corvée dont on aurait pu les dispenser en leur passant la chanson. A tout prendre, c’est toujours moins long qu’une indignation de Mélenchon.



Il y a du gros sel dans ce morceau, et même des couplets qui vous restent un peu en travers. Écoutez notre Pierrot parler du grand chef : « Il vient d′un parti qui sent l’pâté, au parfum d′antisémitisme, soumis au totalitarisme d’un leader un poil agité, un vieux militant total chtarbé, qui dit bande de clowns pathétiques, c′est moi que j’suis la République, un jour, on va tous vous niquer ». Ça va loin…

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Perret a toujours écrit avec ce qu’il avait sous la main, y compris des mots que les gens bien élevés réservent à leurs dîners privés. On peut lui trouver la rime lourde mais encore faut-il avoir quelque chose à dire du sujet. Car il est question de la haine des juifs, et de la complaisance dont Perret accuse un parti qui a pris l’habitude de délivrer à tout le pays ses certificats d’antiracisme.



Du temps de Lily, on aimait bien que Perret dérange. Il racontait ce qu’endurait une femme noire venue travailler en France et, dans sa chanson, les gens qui se croyaient irréprochables reconnaissaient sans peine les saloperies de leurs voisins. Cette fois, il y en a quelques-uns qui se sont reconnus tout seuls – « ces gros fufutes qui crachent tout leur fiel », qui « n′ont qu’un seul but, kaputt Israël » – dont les inénarrables Aymeric Caron, Sébastien Delogu et Mathilde Panot. Donc la chanson leur paraît forcément moins bonne.



Mélenchon peut écrire la sienne. Il a déjà le refrain. Ça lui fait de la peine.

Paroles « les antisémites » de Pierre Perret

Lui, quand on l′écoute, on s’dit « c′est sûr

Ce type-là qui a dû boire l’eau des nouilles

Vient d’la dynastie des andouilles »

On l′a bercé trop près du mur

Il vient d′un parti qui sent l’pâté

Au parfum d′antisémitisme

Soumis au totalitarisme

D’un leader, un poil agité

Un vieux militant total chtarbé

Qui dit bande de clowns pathétiques

C′est moi que j’suis la République

Un jour, on va tous vous niquer

Et ces gros fufutes qui crachent tout leur fiel

Ils n′ont qu’un seul but, kaputt Israël



Les antisémites n’ont qu′une toute petite

Une cervelle bridée qui stoppe les idées

Ils ont une carence de l′intelligence

Et l’chou ramolli à cause des faux plis



Z′ont un député, l’Aymeric Tintin

Seul écolo qui est dans la bande

L′encéphalogramme d’une limande

Le QI d′une moule au gratin

Son chef dit ces mots dans les quartiers

« L’antisémitisme ordinaire

On dira qu’il est d′atmosphère

On fera élire nos députés »

Un ancien dealer peut nous suffire

On a même un chauffeur de maître

Bien sûr, avant d′les faire connaître

Y a plus qu’à leur apprendre à lire

Détruire ces bâtards, ces enfants de Sion

Et prendre le pouvoir, telle est notre mission



Ils ont une tordue, faut s′en méfier

Elle a pas inventé la semoule

On lui a pas mis la bonne ampoule

Elle a des trous d’air dans l’keffieh

Elle a un argument pourtant très clair

Elle dit « j′suis pas antisémite

Mais j′aimerais bien voir les sionistes

Virés du Jourdain à la mer »

Cette pauvre Cosette sur son bateau

Amenait des vivres à son petit monde

Aux martyrs, à leurs femmes fécondes

Qui pondent les futurs combattants

Elle chante une comptine à leurs enfants pieux

« Brûlons Israël, les juifs au milieu »