En brocardant les Insoumis dans une nouvelle chanson et en ironisant sur leur hostilité envers Israël, Pierre Perret déçoit une partie de la gauche qui l’avait pourtant toujours adulé. Amusant !
« Cela me fait de la peine », a dit Jean-Luc Mélenchon en découvrant Les Antisémites, la chanson dans laquelle Pierre Perret lui taille un costume (notre vidéo en fin d’article).
D’ordinaire, quand Mélenchon a quelque chose à dire de quelqu’un, même les meubles en prennent pour leur grade. Cette fois, le voilà qui baisse la voix, comme au chevet d’un vieil ami qui aurait perdu la tête. Perret a quatre-vingt-douze ans. C’est encore l’âge qu’il a fallu sortir pour éviter de parler de ce qu’il chante.
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Évidemment, le MRAP a dénoncé des paroles racistes. Sur France 2, la chanson aurait été coupée au montage de « Quelle époque ! ». En tout cas, les téléspectateurs qui voulaient savoir de quoi Perret était coupable ont donc dû aller chercher la pièce à conviction eux-mêmes, petite corvée dont on aurait pu les dispenser en leur passant la chanson. A tout prendre, c’est toujours moins long qu’une indignation de Mélenchon.
Il y a du gros sel dans ce morceau, et même des couplets qui vous restent un peu en travers. Écoutez notre Pierrot parler du grand chef : « Il vient d′un parti qui sent l’pâté, au parfum d′antisémitisme, soumis au totalitarisme d’un leader un poil agité, un vieux militant total chtarbé, qui dit bande de clowns pathétiques, c′est moi que j’suis la République, un jour, on va tous vous niquer ». Ça va loin…
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Perret a toujours écrit avec ce qu’il avait sous la main, y compris des mots que les gens bien élevés réservent à leurs dîners privés. On peut lui trouver la rime lourde mais encore faut-il avoir quelque chose à dire du sujet. Car il est question de la haine des juifs, et de la complaisance dont Perret accuse un parti qui a pris l’habitude de délivrer à tout le pays ses certificats d’antiracisme.
Du temps de Lily, on aimait bien que Perret dérange. Il racontait ce qu’endurait une femme noire venue travailler en France et, dans sa chanson, les gens qui se croyaient irréprochables reconnaissaient sans peine les saloperies de leurs voisins. Cette fois, il y en a quelques-uns qui se sont reconnus tout seuls – « ces gros fufutes qui crachent tout leur fiel », qui « n′ont qu’un seul but, kaputt Israël » – dont les inénarrables Aymeric Caron, Sébastien Delogu et Mathilde Panot. Donc la chanson leur paraît forcément moins bonne.
Mélenchon peut écrire la sienne. Il a déjà le refrain. Ça lui fait de la peine.
Paroles « les antisémites » de Pierre Perret
Lui, quand on l′écoute, on s’dit « c′est sûr
Ce type-là qui a dû boire l’eau des nouilles
Vient d’la dynastie des andouilles »
On l′a bercé trop près du mur
Il vient d′un parti qui sent l’pâté
Au parfum d′antisémitisme
Soumis au totalitarisme
D’un leader, un poil agité
Un vieux militant total chtarbé
Qui dit bande de clowns pathétiques
C′est moi que j’suis la République
Un jour, on va tous vous niquer
Et ces gros fufutes qui crachent tout leur fiel
Ils n′ont qu’un seul but, kaputt Israël
Les antisémites n’ont qu′une toute petite
Une cervelle bridée qui stoppe les idées
Ils ont une carence de l′intelligence
Et l’chou ramolli à cause des faux plis
Z′ont un député, l’Aymeric Tintin
Seul écolo qui est dans la bande
L′encéphalogramme d’une limande
Le QI d′une moule au gratin
Son chef dit ces mots dans les quartiers
« L’antisémitisme ordinaire
On dira qu’il est d′atmosphère
On fera élire nos députés »
Un ancien dealer peut nous suffire
On a même un chauffeur de maître
Bien sûr, avant d′les faire connaître
Y a plus qu’à leur apprendre à lire
Détruire ces bâtards, ces enfants de Sion
Et prendre le pouvoir, telle est notre mission
Ils ont une tordue, faut s′en méfier
Elle a pas inventé la semoule
On lui a pas mis la bonne ampoule
Elle a des trous d’air dans l’keffieh
Elle a un argument pourtant très clair
Elle dit « j′suis pas antisémite
Mais j′aimerais bien voir les sionistes
Virés du Jourdain à la mer »
Cette pauvre Cosette sur son bateau
Amenait des vivres à son petit monde
Aux martyrs, à leurs femmes fécondes
Qui pondent les futurs combattants
Elle chante une comptine à leurs enfants pieux
« Brûlons Israël, les juifs au milieu »
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