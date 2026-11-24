Le maire de Cannes dépasse Édouard Philippe en popularité. Alors que les deux favoris de la présidentielle suscitent un rejet important, la progression du candidat libéral ouvre une nouvelle hypothèse pour 2027.

Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas attendus au Congrès des maires qui s’ouvre ce mardi à Paris. Leur absence contraste avec la présence de nombreux prétendants à l’Élysée, venus à la rencontre des élus locaux. David Lisnard, président de leur association et lui-même candidat à la présidentielle, occupe dans ce rassemblement une place singulière. Longtemps cantonné au rôle de représentant d’une droite libérale minoritaire, il commence à peser dans les calculs de ses concurrents.

Le dernier baromètre Odoxa-Mascaret, publié mardi, le place devant Édouard Philippe en popularité. Plus intéressant encore, dans l’hypothèse d’une confrontation avec Marine Le Pen, 32 % des personnes interrogées disent préférer Lisnard, contre 27 % pour la candidate du RN. Philippe bénéficie lui aussi d’un avantage sur ce critère, avec 35 % contre 31 %. Il ne s’agit pas d’intentions de vote de second tour : une part considérable des sondés refuse de choisir entre les personnalités proposées.

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Cette réserve méthodologique importe, car la qualification de Lisnard demeure loin d’être acquise. Les dernières intentions de vote de Toluna Harris Interactive le situent entre 11 et 12 %, derrière Marine Le Pen, créditée de 30 à 31 %, et Jean-Luc Mélenchon, entre 18 et 19 %. Mais l’écart avec les candidats issus de l’ancienne majorité présidentielle montre combien la hiérarchie des prétendants a changé.

David Lisnard et la présidentielle 2027 : un programme différent qui pourrait prendre l’élection de court ?

Le maire de Cannes défend une conception du pouvoir différente de celle des deux favoris. Il fait de la réduction de la bureaucratie, de la liberté économique et de la responsabilité des collectivités locales des éléments centraux de son discours. Là où les conflits sur les retraites ou la redistribution occupent une place essentielle dans les projets de ses adversaires, Lisnard insiste davantage sur la production de richesses et les conditions de l’activité économique.

Reste à savoir si cette offre rencontrera un public suffisamment large au-delà des électeurs déjà acquis aux idées libérales. Le succès d’une campagne présidentielle dépend autant de la capacité à répondre aux préoccupations quotidiennes que de la cohérence d’un programme. Et Lisnard devra encore résoudre la question de la dispersion des candidatures à droite et au centre.

Le scénario d’un second tour entre Le Pen et Mélenchon demeure aujourd’hui plausible. Mais il est loin de susciter l’enthousiasme général : dans l’enquête Odoxa, 34 % des répondants ne préfèrent aucun des deux. C’est dans cet espace que pourrait émerger une candidature alternative. Lisnard n’en a pas le monopole, mais sa progression oblige désormais à prendre cette hypothèse au sérieux.