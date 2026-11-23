Laurent Firode et ses comédiens fétiches sont à La Scène parisienne pour une pièce qui dézingue avec précision et humour les travers d’une société minée par le wokisme. Un humour de résistance.

Certains entrevoient déjà le « crépuscule des bobos », doublés sur leur gauche par LFI et déclassés par l’IA (Le Figaro, 15/11/2026). Il demeure cependant une variante qui a de beaux jours devant elle : les wokes. Ceux pour qui le réel n’existe pas, qui luttent contre une guerre des sexes imaginaire – quand ils ne pensent pas que « le genre » est une invention patriarcale dont on peut se défaire –, qui condamnent les Blancs à la repentance perpétuelle, qui voient des fascistes partout… et bien d’autres joyeusetés. Ce sont ces vices et ces travers d’une société à bout de souffle que Laurent Firode dézingue à longueur de courtes vidéos. L’auteur-réalisateur ne manie pas l’humour du désespoir mais l’humour de résistance.

Belle-famille déconstruite

Ses « Films à l’Arrache » abondent toujours sur YouTube. Mais depuis quelques semaines, son univers mordant et parfois absurde est à voir au théâtre avec sa pièce Monsieur Konass. On le retrouve lui-même sur scène entouré de sa bande de comédiens fétiches et, durant à peine plus d’une heure, les répliques fusent sans répit. Mi-farce mi-fable contemporaine, Monsieur Konass condense tous les délires de la bienpensance auxquels nous sommes confrontés au quotidien. En la matière, l’actualité est la meilleure des muses.

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L’histoire est simple : Émilie (Pauline Cassan) et son fiancé Jordan Konassowieski (Alexandre Jean), Konass pour l’état civil, se sont vu refuser leur prêt immobilier. Et leur studio étant envahi par les puces de lit, ils décident d’aller passer quelques temps chez les parents de la jeune femme, occasion de leur présenter son amoureux. Jordan, un bon gars maçon-plombier qui a le mauvais goût d’être viril sans se poser plus de questions, débarque chez des grands bourgeois à la pointe du progressisme. Monsieur (Laurent Firode), sexologue-hypnotiseur, s’est laissé déconstruire par Madame (Herrade Von Meier), consultante spécialiste en labels de dévirilisation en entreprise – une sorte de Caroline de Haas qui serait née belle femme.

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L’enjeu pour les deux tourtereaux est de convaincre ce couple d’affreux boomers de leur avancer l’apport qui leur fait défaut à la banque. Mais pour ça, ils doivent prouver incidemment qu’ils sont comme eux : végétariens, anti-chasse, anti-mâle, antisystème, etc. Il y a évidemment des couacs, des gaffes, ça grince des dents, on étouffe des cris, on passe des nuits blanches… pour autant, l’affaire semble en bonne voie. Jusqu’à ce que débarque Greg (Philippe de Monts de Savasse), ou Josiane selon les jours, l’ex d’Émilie resté copain/copine avec sa mère. Les spectateurs connaîtront le dénouement.

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Avec trois fois rien, Laurent Firode crée l’illusion. Ça s’appelle du théâtre. Des trouvailles scéniques, des interventions ponctuelles de vidéos, des jeux de lumières et des pointes d’humour inattendus – le feuilletonnage de la recette de la quiche au tofu suscite l’hilarité –, prouvent que trois fois rien, c’est mieux que rien.

Monsieur Konass, à La Scène parisienne : 34, rue Richer 75009 Paris.

Infos et réservations : https://www.lasceneparisienne.com/spectacle/monsieur-konass/