L’extrême gauche intimide scandaleusement journalistes et médias qui ne lui plaisent pas, le reste de la gauche dénonce une concentration des médias privés dans les mains de milliardaires prétendument racistes. Mais de l’autre côté, la droite n’est pas en mesure de donner des leçons, selon notre contributeur.

Il y a une exigence de l’équité, une passion de l’équilibre, une détestation de l’hémiplégie intellectuelle, politique et médiatique qui méritent mieux que de succomber sous le poids des extrémismes. Le plus étonnant est de voir les camps opposés s’enfermer chacun dans ses certitudes. Pour la droite, la gauche veut interdire le débat et la liberté d’informer est menacée. Selon Guyonne de Montjou et Judith Waintraub, dans Le Figaro Magazine, « les entraves à l’exercice du métier de journaliste se multiplient. La France insoumise et ses affidés entendent dicter leur loi aux rédactions. Avec l’aide, parfois, de syndicats qui appuient en coulisses la candidature de Jean-Luc Mélenchon ». Des exemples sont donnés qui établissent, en effet, une volonté de l’extrême gauche de niveler le paysage médiatique. À force d’indignations et de polémiques programmées, on ne serait plus trop regardant sur le pluralisme, et l’on finirait par habituer le citoyen à une information qui n’aurait d’autre choix que de complaire à un pouvoir dominant ou de s’effacer. Le pire – et c’est une dérive qui révèle toute l’ampleur de la crise démocratique – est que cette offensive prétendument progressiste, mais en réalité totalitaire, ne se dissimule même plus. Comme si elle était fière, au nom d’une morale orientée invoquée à foison, d’imposer sa dictature à la pensée adverse et à tout langage qui n’aurait pas l’heur de lui plaire. Cette tentation est réelle et Jean-Luc Mélenchon est tellement conscient de la peur qu’il inspire, avec ses plus proches soutiens dans le même registre, qu’il n’hésite pas à se camper en père Fouettard. La nouveauté, selon Thierry Thuillier, de TF1 et LCI, est que des responsables politiques désignent désormais nommément leurs cibles. Il faut cependant raison garder : quand l’impétueux Franz-Olivier Giesbert affirme que « Dans nombre de médias, la meute LFiste impose sa loi », il sait qu’il exagère, érigeant son parti pris en vérité ! Est-ce à dire que, face à ce grave péril pour la liberté d’informer, l’autre camp serait fondé à donner des leçons ? Ou faut-il considérer que la dénonciation des errements de l’adversaire lui suffit et qu’il n’a pas, lui-même, à fournir des preuves concrètes de son pluralisme, de la richesse de son information et de son aptitude à la contradiction ?

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On pourra discuter de ma perception très critique de la composition des plateaux ou de la structuration des émissions. Mais il me semble qu’on pourrait au moins s’accorder, à droite comme à gauche, dans le progressisme soft comme dans le conservatisme assumé, pour reconnaître que domine une peur de l’authentique contradiction, même courtoisement exprimée, dès lors qu’elle viendrait troubler le confort d’un consensus homogène et rassurant. Il ne faudrait surtout pas que de véritables antagonismes vinssent altérer la pureté de ces échanges où chacun, partageant les mêmes convictions, ne fait que répéter ce que disent les autres. C’est en ce sens, et compte tenu de la pauvreté délibérée des plateaux, qu’il n’est pas offensant de faire savoir à la droite médiatique qu’elle est tout sauf exemplaire. Personne ne lui interdit de se retrouver entre soi, mais alors qu’elle ne se vante pas du pluralisme et de la contradiction dont elle serait porteuse. Ce n’est pas en invitant telle ou telle personnalité de gauche, contrainte de mettre de l’eau dans son vin pour conserver sa place et, au fond, prise en otage par une majorité qui ne lui concède que quelques miettes pour sauver les apparences, qu’on peut prétendre incarner la diversité des opinions !

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Avec l’extrême gauche et sa conception unilatérale des médias, la liberté d’informer serait compromise partout où son idéologie trouverait à s’imposer. Du refus de répondre aux questions jusqu’à l’éradication des paroles non conformes et des chaînes dissidentes. Mais, pour pouvoir s’ériger en juges, les médias conservateurs ont à la fois beaucoup à faire et peu à accomplir : ouvrir leurs fenêtres, véritablement dialoguer et accepter la confrontation. Pour donner des leçons, encore faut-il être exemplaire : aussi libre et ouvert qu’on le prétend, aussi divers qu’on devrait l’être.

Alors, et alors seulement, ils pourront en remontrer au camp opposé.