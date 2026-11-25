Le maire de Cannes, candidat surprise à l’élection présidentielle, vient d’être réélu haut la main à la tête de l’Association des Maires de France (72 %). La nouvelle coqueluche des médias s’était fait connaitre d’un large public en rabaissant le caquet d’une militante gauchiste à la télévision le 19 octobre.

Une séquence lunaire

L’opinion avait à peine commencé à entendre parler de David Lisnard. L’émergence de son mouvement « Nouvelle Énergie », avec son slogan « Il se passe quelque chose », suscitait la curiosité, mais finalement sans plus. Dans l’éventail des postulants à la présidence, aucun ne parvenait vraiment à convaincre. Et puis les citoyens sont tombés là-dessus :

🇫🇷🇩🇿 Une étudiante à David Lisnard : "Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s’est passé le 17 octobre 1961 ?", en référence aux Algériens noyés dans la Seine à Paris.



– David Lisnard : "Je m’en fous (…) J’en ai rien à cirer". pic.twitter.com/Ysh6Qy9dtv — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 19, 2026

Pour répondre à la question légitime posée par David Lisnard sur le pourquoi des drapeaux algériens dans la manif du 17 octobre, une petite blonde, avec une jubilation à peine contenue à l’idée de l’effet qu’elle allait produire, pensa tacler son interlocuteur par une question qui lui semblait foudroyante, et qu’ont dû lui souffler ses amis de LFI :

« Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s’est passé le 17 octobre 1961 ? » La réponse à ce petit direct du gauche lui revient en pleine figure par un uppercut imparable, culotté, admirable de courage et de franchise spontanée : « Je m’en fous, Madame ! »

M’enfin !

Enfin ! Cela n’était pas arrivé depuis des lustres : quelqu’un qui répond, presque sans réfléchir, sans craindre d’affronter la bien-pensance. En l’occurrence, le courage est d’autant plus grand qu’il s’agit d’un événement particulièrement sensible : l’épisode tragique de la manifestation du FLN du 17 octobre 1961. Il y a eu des morts, dont on ne connaît pas le nombre exact, et certains de nos policiers se sont à l’évidence comportés de façon criminelle.

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Même si cela n’excuse rien, il faut rappeler le contexte : nous sommes alors en pleine guerre d’Algérie, le FLN organise une grande manifestation, qui a été interdite, à laquelle des Algériens et leurs familles sont fermement invités à participer, sous peine de sanctions ou de représailles.

Provocations

Si l’on peut comprendre l’exaspération des Algériens qui se voient imposer un couvre-feu dès le 5 octobre, et qui ont subi de la part de la police un certain nombre de sévices indiscutables au cours des semaines précédentes, il faut de la même façon prendre en compte l’exaspération et le désarroi de certains policiers : de janvier à octobre 1961, 22 policiers ont été assassinés. Pour la seule période du 29 août au 3 octobre, il y eut 33 attaques qui ont coûté la vie à 13 policiers. Le couvre-feu, même sélectif, dans cette ambiance de meurtres, pouvait donc se justifier pour calmer le jeu.

En réalité, la guerre d’Algérie se déroulait à Paris, y compris celle qui opposait les deux branches armées algériennes, le FLN et le MNA. Cette terrible nuit du 17 octobre fut l’aboutissement de tensions portées à leur acmé des deux côtés. Ces précisions historiques permettent de dire, une fois de plus, qu’il n’y a pas d’un côté les bons et de l’autre les méchants.

D’où il résulte que la question posée n’était à l’évidence qu’une pure provocation.

David Lisnard, par sa réaction, règle le problème une fois pour toutes. Cet épisode appartient aux historiens, il n’a rien à faire dans nos problèmes d’aujourd’hui, sinon pour ajouter du trouble à la confusion. Cette manière de répondre, sans prendre de gants, à une provocation malsaine, a fait surgir enfin devant mes yeux un homme de caractère, ce qui nous manque bigrement aujourd’hui. « Nos compatriotes d’origine algérienne méritent mieux que ces cyniques politiciens qui utilisent l’histoire de France la plus tragique pour justifier l’injustifiable aujourd’hui et pour détruire notre société », a tonné M. Lisnard pour clore la séquence. À Cannes, il avait été réélu au premier tour le 15 mars dernier avec plus de 81 % des voix.