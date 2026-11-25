Le peuple, cette extrême droite… Ce que révèlent les outrances actuelles et le rapprochement avec LFI de Ségolène Royal

Ségolène Royal diabolise l’« extrême droite » comme une aristocrate de l’Ancien Régime vomissait la canaille. La subtile et talentueuse Madame de Sévigné parlait avec les mots blessants de sa caste lorsque, devant la révolte des « bas-Bretons » (1675), elle disait de ces gueux qu’ils auraient « bon besoin d’être pendus pour leur apprendre à parler ». C’est ce même mépris de classe que laisse voir, la morgue de l’arriviste en plus, l’ancienne candidate socialiste à la présidence de la République. Ce qu’elle a déclaré le 22 novembre sur LCI illustre le délabrement intellectuel de la gauche prolophobe. Voici ce que Mme Royal a dit, parlant du RN en position de gagner la présidentielle : « Les gens d’extrême droite qui vont avoir tout pouvoir. Ça va être le tapis rouge pour mettre fin au grand remplacement. Ils vont tuer des Noirs, tuer des Arabes, etc. (…) Il y a des gens fanatisés par des théories racistes qui sont formulées tous les jours, en particulier par CNews. […] Je dis qu’il y aura un déferlement et une espèce de libération à la base de gens qui pensent, comme à Trappes, qu’il faut passer à l’acte pour défendre la France. C’est ça qu’on leur dit tous les jours ! »

Extrême toi-même !

Cette invitation au racisme anti-Blancs et anti-Français, par le biais de la criminalisation des autochtones et de la première chaîne d’information de France, est passée comme une lettre à la poste. Idem pour le manichéisme de cette gauche décérébrée, prête à faire peur pour exister. Mais quand le RN, lors de la présidentielle de 2022, remporte 69,6 % des voix en Guadeloupe, 60,9 % en Martinique et 59,1 % à Mayotte, son procès en racisme devient une farce.

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Le dérapage de la perdante de la primaire socialiste ne se réduit pas seulement à l’anecdote. L’outrance de Madame Sans-Gêne doit être vue comme un gage de bonne conduite envoyé à Jean-Luc Mélenchon. La victimisation de la « Nouvelle France » par l’extrême gauche et l’islamophère est une stratégie qui cherche à entretenir la possibilité d’une guerre civile dans des esprits revanchards convaincus d’être en légitime défense. Dire du RN qu’il s’apprêterait, une fois au pouvoir, à tuer des Noirs et des Arabes n’est autre qu’un permis de tuer, en riposte et préventivement, des Blancs et des journalistes indésirables. Or cette montée aux extrêmes trouve un écho favorable dans une contre-société islamisée, violente, conquérante. C’est l’islamiste Elias d’Imzalène, qui appelle à l’intifada dans les rues de Paris, qui a dit en 2013, parlant de l’Éducation nationale : « Vos écoles dans lesquelles vous envoyez vos enfants, dans lesquelles on m’a appris à mécroire, à détester l’islam, à détester nos ancêtres, doivent être abandonnées et qu’on arrive à nos écoles ».

Du Poitou à l’Algérois

Dans ses appels du pied à LFI et dans ses positions en faveur du régime dictatorial algérien, qui cherche noise à la France dans une perpétuation de la guerre, Ségolène Royal est l’expression de la faillite morale du progressisme. Le voici en effet disposé à se soumettre à l’islam totalitaire et colonisateur en espérant sa bienveillance en retour. Elle ne lui sera acquise qu’au prix de son effacement.