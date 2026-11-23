J’étais très jeune lorsque j’enseignais la littérature française à l’université de Cologne. Dans une bibliothèque, j’avais eu l’occasion de consulter des journaux de l’époque nazie. Dans le Völkischer Beobachter, l’organe du parti, j’ai lu un mot qui m’est resté, « Völkermörder ». Génocidaires. C’est ainsi que le journal désignait les Juifs. Il leur attribuait un projet imaginaire d’extermination des Allemands et présentait la persécution comme une défense.

Que les nazis aient haï les Juifs, je le savais. Cette page m’a fait comprendre comment ils entendaient faire de leur haine un devoir. Le 30 janvier 1939, devant le Reichstag, Hitler avait donné à ce raisonnement la forme d’une prophétie. Il imputait aux Juifs la responsabilité d’une guerre mondiale encore à venir et annonçait que cette guerre aboutirait à leur anéantissement en Europe. Dans le récit qu’il proposait, les victimes portaient déjà la responsabilité de ce qu’on allait leur faire.

Au Rwanda, la radio des Mille Collines a exploité une peur du même ordre. La guerre contre le Front patriotique rwandais était réelle. La propagande a fait passer la menace du combattant à la famille, de la famille au voisin, du voisin à l’enfant. On pouvait avoir vécu trente ans à côté d’un homme et se persuader, en écoutant la radio, que sa famille représentait un danger mortel pour la sienne. Ce qu’on savait de lui comptait soudain moins que ce qu’on venait d’apprendre sur les gens de son ethnie.

C’est ce renversement que je retrouve dans certains discours islamistes sur le 7-Octobre. À peine avait-on évoqué le meurtre d’un civil le 7 octobre que certains invoquaient déjà les injustices subies par les Palestiniens, comme si elles dispensaient les auteurs de ce meurtre d’en répondre. L’histoire devrait nous aider à comprendre comment un acte est devenu possible. On lui demande ici de dispenser les auteurs d’en répondre. Dans ce récit, le seul fait d’être Israélien, ou même juif, où que l’on vive, suffit à faire de quelqu’un un ennemi. C’est ainsi que la propagande cherche à justifier la violence contre des civils.

La propagande trouve un terrain favorable jusque chez des lycéens et des étudiants qui ont passé des années à l’école et à l’université. Le plan de partage de 1947 leur est parfois aussi peu familier que le démantèlement de l’Empire ottoman. La propagande leur fournit alors un récit tout fait, avant même qu’ils aient les repères nécessaires pour en juger.

Elle rencontre aussi chez beaucoup de jeunes une disposition généreuse, le désir de se tenir du côté de ceux qui subissent une injustice. Si le conflit leur est d’emblée présenté comme un affrontement entre colonisateurs et colonisés, ils savent de quel côté se ranger avant de savoir comment les événements se sont enchaînés. Et lorsqu’une version de l’histoire a donné à quelqu’un le sentiment de défendre une cause juste, le fait qui la complique risque de lui apparaître comme un argument de l’adversaire. C’est ainsi qu’un étudiant peut reprendre à son compte une lecture islamiste du conflit au nom même de l’antiracisme, sans avoir jamais examiné le projet politique de ceux qui la lui proposent.

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Après la Première Guerre mondiale, le démantèlement de l’Empire ottoman ouvre une période où se dessinent les frontières de plusieurs États du Moyen-Orient. L’Irak et la Transjordanie se constituent sous administration britannique, la Syrie et le Liban sous mandat français. Leurs indépendances s’échelonnent, mais leur cadre territorial moderne prend forme dans la même recomposition. La naissance d’Israël s’inscrit dans cette histoire. La Palestine ottomane passe elle aussi sous mandat britannique. Il n’y a alors aucun État palestinien souverain. En 1947, l’ONU recommande la création de deux États, l’un juif et l’autre arabe. Israël proclame son indépendance en 1948. L’État arabe prévu par le plan ne voit pas le jour.

Pendant la guerre de 1948, la majorité des Palestiniens qui vivaient sur le territoire devenu israélien quittent leurs foyers. Beaucoup fuient les combats. Ailleurs, des forces juives puis israéliennes expulsent des habitants, notamment dans des secteurs stratégiques. Dans certaines localités, des responsables arabes demandent aussi à des habitants d’évacuer.

Certains discours décoloniaux et antiracistes de la gauche occidentale servent de relais à la propagande islamiste. Dès qu’Israël est présenté comme le dernier épisode de l’expansion coloniale européenne, ceux qui le combattent peuvent se voir reconnaître, du seul fait de ce combat, la légitimité d’un mouvement de libération. Le projet politique du Hamas passe alors au second plan. Interroger ce projet, rappeler les prises d’otages du 7-Octobre ou écouter les Palestiniens qui contestent le Hamas peut finir par passer pour un refus de la solidarité avec les Palestiniens.

Des Israéliens et deux membres de la police aux frontières font la queue pour voter devant un bureau de vote lors des élections législatives à Kiryat Arba, en Cisjordanie occupée, le mardi 27 octobre 2026 © Leo Correa/AP/SIPA

Voilà en quel sens Israël sert de prétexte à l’islamisation des esprits. La propagande islamiste gagne du terrain en Occident quand des gens qui ne se réclament nullement d’elle en viennent, au nom de leurs propres convictions, à reprendre ses jugements et à respecter ses silences. Ils croient défendre une cause juste. Cette conviction les dispense d’examiner le pouvoir que leurs alliés de circonstance cherchent à exercer et les libertés qu’ils laisseraient à ceux qui leur résistent.

À Gaza, Israël mène contre le Hamas une guerre urbaine au milieu des civils. À Raqqa et à Mossoul, Daech a utilisé des civils comme boucliers, et les bombardements de la coalition ont fait de nombreuses victimes. Ces précédents éclairent les conditions du combat. Chaque armée reste comptable de ses choix et de ses obligations envers les civils. Je récuse la qualification de génocide.

Le titre d’expert suffit parfois à faire reprendre une accusation sans en examiner les preuves. Or les experts eux-mêmes peuvent être engagés dans la cause sur laquelle ils se prononcent, et cet engagement peut peser sur les faits qu’ils retiennent, le crédit qu’ils accordent aux éléments contraires et les intentions qu’ils prêtent aux acteurs.

Je repense à cette page lue à Cologne. Le journal inventait de toutes pièces un projet d’extermination des Allemands qu’il attribuait aux Juifs. Ce mensonge permettait à ceux qui les persécutaient de se croire les défenseurs d’une juste cause.