Empêché par l’article 6 de la Constitution de briguer un troisième mandat, Emmanuel Macron n’entend pas pour autant rester en retrait de la présidentielle de 2027. En marge de son déplacement à Toulouse, le chef de l’État a laissé entrevoir sa stratégie: peser sur le débat politique sans jamais franchir la ligne rouge du soutien officiel.

« Je ne suis pas autorisé à faire campagne, autrement je peux vous dire que j’irais », a-t-il ainsi confié dimanche 22 novembre au soir lors d’un dîner avec des dirigeants industriels organisé en marge de sa visite sur le site d’Airbus ce lundi, selon des sources concordantes citées par BFMTV confirmant une information du Figaro. « Je ne suis pas du genre à rester là et commenter », a ajouté Emmanuel Macron devant les représentants de l’European Round Table for Industry (ERT), mettant en avant son expérience de « vétéran » pour juger de « ce qui marche et ce qui ne marche pas » après près de dix ans à l’Élysée.

Au cours de ce même échange, le locataire de l’Élysée a illustré cette méthode en ciblant la politique européenne de Marine Le Pen : qualifiant la position de la dirigeante du Rassemblement national de « pas claire », il a estimé que « rester en Europe sans rien payer » n’était pas réaliste et entraînerait « un grand affaiblissement de l’Union européenne ».

L’épisode Teddy Riner, illustration d’un positionnement indirect

Cette ligne de crête entre réserve institutionnelle et expression politique s’était déjà illustrée deux semaines plus tôt, lors de l’annonce de la candidature de Teddy Riner le 9 novembre dernier. Quelques heures après la déclaration du judoka, Emmanuel Macron s’était dit « très heureux » de cette initiative auprès de C à Vous (France 5), jugeant qu’elle « ne peut qu’apporter au pays ». Dans la même intervention, le chef de l’État avait toutefois pris soin de préciser qu’il ne souhaitait pas « s’immiscer dans la campagne présidentielle », circonscrivant ses propos au parcours sportif et citoyen de l’intéressé : « Teddy Riner est un très grand sportif qui fait la fierté de notre pays. Je l’ai soutenu dans les compétitions et comme sportif, et c’est un homme engagé. »

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Pour plusieurs observateurs politiques, cette prise de parole permet au président sortant d’encourager une candidature atypique — susceptible de capter une partie de l’électorat à gauche ou en outre-mer — tout en évitant d’avoir à départager les prétendants issus de son propre camp, à l’image d’Édouard Philippe et de Gabriel Attal. Une marque d’attention jugée encombrante par le principal intéressé : lors d’un déplacement au Salon du Made in France le 14 novembre, Teddy Riner a lui-même qualifié les félicitations présidentielles de « baiser empoisonné ».

Les limites fixées par le droit électoral et l’Arcom

Cette latitude de parole s’explique par le cadre juridique français, qui encadre strictement les moyens matériels et médiatiques d’un président sortant sans lui imposer de devoir de silence. En vertu de l’article L. 52-1 du code électoral et de la jurisprudence de la Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP), l’Élysée a l’interdiction d’utiliser les ressources de l’État — déplacements officiels financés sur fonds publics, communication gouvernementale ou fichiers administratifs — au profit d’une candidature, sous peine d’entraîner la réintégration de ces dépenses dans les comptes du candidat concerné, voire leur rejet.

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La régulation audiovisuelle repose sur une distinction similaire. Dans ses recommandations présentées le 19 novembre 2026 en vue des scrutins des 18 avril et 2 mai 2027, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) rappelle que les interventions relevant de l’exercice normal de la fonction présidentielle — diplomatie, défense, politique industrielle — ne sont pas comptabilisées dans les temps de parole électoraux. Ce n’est qu’en cas de soutien explicite à un candidat que son temps d’antenne est imputé au quota de ce dernier, obligeant alors les médias audiovisuels à rééquilibrer leur couverture afin de respecter le principe d’équité à compter du 4 janvier 2027, puis d’égalité stricte dès le 5 avril.

En s’abstenant pour l’heure de tout ralliement formel — un de ses proches confiant à BFMTV qu’« il devra se positionner sur la campagne, mais ce n’est pas encore le moment » —, Emmanuel Macron conserve ainsi la possibilité d’influer sur l’agenda médiatique, qu’il s’agisse d’évoquer une « règle d’or budgétaire » d’ici janvier, de valoriser ses déplacements industriels ou de commenter l’actualité des candidatures sans enfreindre les règles électorales.