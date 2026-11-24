« La règle d’or est une bonne blague de M. Macron ! », lance Élisabeth Lévy dans sa chronique radio. Écoutez.

La règle d’or budgétaire qu’Emmanuel Macron envisage d’inscrire dans la Constitution cache une entourloupe. Il y a un angle mort derrière cette règle d’or. Ce n’est pas le sérieux budgétaire qu’elle inscrit dans la Constitution, mais la fin de la politique.

Je m’explique

Si Emmanuel Macron exhume cette réforme ensablée en 2011, c’est pour rassurer les marchés et tenter d’imposer un retour à l’équilibre des finances publiques. D’après la nouvelle disposition constitutionnelle, le gouvernement serait obligé de faire adopter une loi-cadre fixant une trajectoire budgétaire pour trois ans.

Le recordman de la dette publique se préoccupe tellement du sérieux de ses successeurs qu’il leur attache les mains dans le dos. Le pire, c’est que cette réforme, qui nécessite le vote des trois cinquièmes des parlementaires, pourrait aboutir. Le RN et le bloc central voient le piège tendu par M. Macron, mais ne peuvent que difficilement refuser une réforme qui figure au programme de Gabriel Attal, d’Édouard Philippe, de Bruno Retailleau et de Marine Le Pen. Ils sont tous pour !

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Si elle est votée, en janvier, avec réunion du Congrès à Versailles, le paradoxe, dont on ne sait pas s’il est tragique ou comique, c’est qu’un gouvernement incapable de faire voter un budget – équilibré ou pas – parviendrait à contraindre les budgets qui seront votés par ses successeurs.

La légèreté de la droite

Certes, réduire notre endettement demeure une priorité. C’est même une urgence, de mon point de vue. Mais c’est au gouvernement de le faire – ou pas. Soit on décrète que le peuple ne sait pas ce qui est bon pour lui, soit on doit le convaincre. Un candidat convaincu que réduire la dette est une priorité doit assumer devant les électeurs les économies et les mesures impopulaires et difficiles qui en découlent. Le budget, c’est l’acte de gouvernement par excellence. Inscrire cette règle d’or dans la Constitution revient à refiler le mistigri du pouvoir au Conseil constitutionnel, qui pourra invalider le budget voté par le Parlement s’il ne se conforme pas à la trajectoire fixée par la règle d’or. C’est tout de même curieux de la part du RN et de LR, qui dénoncent en permanence, et à raison, la substitution du pouvoir des juges aux pouvoirs issus des urnes (législatif et exécutif).

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Des partis politiques et des candidats abdiquent de leur principale compétence. Qu’ils ne viennent pas après pleurnicher sur l’impuissance politique.

Le PS et LFI, en revanche, notons-le, refusent de se ligoter à l’avance. Peut-être pour de mauvaises raisons, parce qu’ils ne considèrent pas la dette comme un enjeu crucial. En attendant, la gauche est la seule à faire de la politique. Et ce n’est pas une bonne nouvelle. Si on n’est pas de gauche.

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