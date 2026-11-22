Et moi, et moi, et moi

La Chine fait face actuellement à un fort déclin démographique. En 2025, la natalité a atteint son taux le plus bas depuis 1949, et la population totale est tombée à 1,4 milliard. Elle pourrait diminuer encore de 250 millions avant 2050. La responsabilité en incombe en partie à la politique du régime qui limitait les naissances à un enfant par couple. L’augmentation du nombre à deux, en 2015, puis à trois en 2021, n’a pas sauvé la situation. Ce déclin est un défi immense pour les ambitions économiques du pays. La population en âge de travailler a atteint un pic d’un milliard autour de 2010 et le miracle économique du pays est fondé en partie là-dessus. Mais selon l’ONU, elle va tomber à 300 millions d’ici la fin du siècle, ce qui empêcherait la Chine de devenir le numéro un mondial, devant les États-Unis. Pour compenser la perte de main-d’œuvre, le Parti déploie autant de robots que possible. En 2025, la Chine a mis en service plus de robots que tous les autres pays réunis. Reste un problème : avec une population qui diminue, il y a de moins en moins de monde pour rembourser les dettes immenses contractées par le pays. Aujourd’hui, afin d’encourager les naissances, un État désespéré donne aux couples un cadeau de presque 500 euros par bébé et, depuis le début de l’année, impose une taxe de 13 % sur les préservatifs. En vain ! Au cours de la première moitié de 2026, le taux de mariage a baissé de 7,5 %. Mais à la rentrée, les autorités ont dévoilé leur arme secrète : un roman anglais du xixe siècle. La lecture de Jane Eyre, publié par Charlotte Brontë en 1847, est désormais obligatoire pour tous les élèves de troisième en Chine. L’œuvre, dont le dernier chapitre commence par une phrase devenue célèbre, « Lecteur, je l’ai épousé » (c’est-à-dire Monsieur Rochester, le grand amour de l’héroïne), semble être considérée par le Parti comme une forme de propagande pro-mariage. Selon le quotidien officiel, le Beijing Daily, il y a une grande leçon dans ce livre : « Ce n’est que quand deux personnes s’aiment d’un amour sincère qu’ils peuvent atteindre à un bonheur authentique. » Et pour ceux qui n’aiment pas la lecture, une adaptation musicale a fait sa première à Pékin en octobre.