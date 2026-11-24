Comme Jean Dujardin, le beau gosse de la bande du « Splendid » indique qu’il va sûrement voter blanc à l’élection présidentielle.

Thierry Lhermitte est un bronzé que tous les Français adorent, dada, dirladada, pourvu qu’il y ait du soleil et des nanas. Mais quand il se mêle de politique, il s’emmêle les pinceaux, devient ridicule, c’est Popeye en slip kangourou.

Dimanche dernier, sur BFM TV, il a ainsi déclaré que dans l’hypothèse où Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se retrouvaient au second tour de la future présidentielle, il était « angoissé, comme la plupart des gens, on ne va pas dire normaux parce que ça serait trop discriminant… mais comme beaucoup de gens, je suis angoissé d’avoir à choisir entre la peste et le choléra. » Angoissé comme la plupart des gens normaux, ce qui implique que tous les électeurs du RN et de LFI seraient bons à interner ? Pour sa part, l’acteur indique qu’il voterait alors blanc, non pas pour rendre hommage à Jean-Claude Dusse (décédé en octobre 2024), mais par refus de voter pour la peste ou le choléra… A croire que Lhermitte vit vraiment à l’écart de la société.

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Il a pourtant joué dans Le dîner de cons… Pour celui (il paraît qu’il y en a un) qui n’aurait pas vu ce film culte, Thierry Lhermitte et ses amis snobinards organisent tous les mercredis un dîner où ils invitent un con, pour se payer sa tête. Le con est joué par le regretté Jacques Villeret, gaffeur qui fait pouffer de rire les spectateurs, mais personnage au bon cœur qui suscite des bouffées d’émotion, des instants de vérité. Une leçon d’humilité que Thierry Lhermitte n’a pas retenue. Se faisant, il s’invite au dîner des cons qui n’ont pour parti pris que le politiquement correct.

Reste que, en comparant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon à la peste et au choléra, il crache sans masque sur les millions d’électeurs qui vont voter RN ou LFI. Et loin d’être angoissés, beaucoup espèrent une « finale » entre Marine Le Pen, la plus populaire à droite, et Jean-Luc Mélenchon, le plus populaire à gauche, un second tour sonnant comme l’heure de vérité, et non plus une élection tronquée et truquée par un front et affront républicain, comme l’ont été les présidentielles de 2017 et 2022…