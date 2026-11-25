Répondez aux questions malicieuses de Céline Pina, et découvrez de quel candidat vous êtes le plus proche et vos chances de succès électoral.

1. Si vous étiez un film ou un roman célèbre ?

A. Le comte de Monte-cristo. Vous aussi vous vous êtes enfui du château d’If dans un sac mortuaire, celui de LR. Et aujourd’hui vous regardez vos rivaux ramer dans les eaux glacées du calcul égoïste et du retournement de courbe, pendant que vous rêvez de fonction exponentielle.

Vous aussi vous vous êtes enfui du château d’If dans un sac mortuaire, celui de LR. Et aujourd’hui vous regardez vos rivaux ramer dans les eaux glacées du calcul égoïste et du retournement de courbe, pendant que vous rêvez de fonction exponentielle. B. Quatrevingt-treize de Victor Hugo. Comme le Marquis de Lantenac, vous voulez peser dans le game, mais vous n’êtes pas aidé par votre entourage : vos matelots ne savent pas faire les nœuds marins, vous avez un traitre dans votre équipage et la corvette LR prend l’eau.

Comme le Marquis de Lantenac, vous voulez peser dans le game, mais vous n’êtes pas aidé par votre entourage : vos matelots ne savent pas faire les nœuds marins, vous avez un traitre dans votre équipage et la corvette LR prend l’eau. C. Bel-Ami de Maupassant. Le tuto ultime de la réussite à l’ère des influenceurs. Le héros devient un homme de presse tout-puissant sans jamais écrire une seule ligne. Ce visionnaire du management moderne a même su trouver une utilité aux femmes hors du lit en prenant à son compte leur travail. 0 compétence, 100% exploitation. Et même pas de retour de karma à la fin !

Le tuto ultime de la réussite à l’ère des influenceurs. Le héros devient un homme de presse tout-puissant sans jamais écrire une seule ligne. Ce visionnaire du management moderne a même su trouver une utilité aux femmes hors du lit en prenant à son compte leur travail. 0 compétence, 100% exploitation. Et même pas de retour de karma à la fin ! D. Le Désert des Tartares de Buzzati. Du haut de vos remparts, vous attendez l’ultime bataille et rêvez amour, gloire et beauté. Elle n’arrive jamais, mais pendant que vous perdez vos cheveux, vous gardez la meilleure vue sur la plaine.

Du haut de vos remparts, vous attendez l’ultime bataille et rêvez amour, gloire et beauté. Elle n’arrive jamais, mais pendant que vous perdez vos cheveux, vous gardez la meilleure vue sur la plaine. E. Cendrillon. Vos demi-sœurs, Gabriel et Edouard ont caché votre robe. Votre belle-mère, Marine vous a enfermé dans le donjon, vous n’avez pas le totem d’immunité privilège rouge et aucune marraine-fée en vue pour transformer la citrouille des piètres sondages en carrosse vers l’Élysée.

2. Si vous étiez une bataille ou un ouvrage militaire de l’histoire ?

A. Austerlitz. Ou comment enfoncer le centre.

Ou comment enfoncer le centre. B. La campagne de Russie. Comme Kotouzov vous êtes patient et laissez jouer le temps. La question est : est-ce-que cela marche sans le général Hiver ? Mais vous pouvez toujours compter sur les effets du changement climatique. Depuis le temps que l’Apocalypse arrive, il peut bien vous offrir une Berezina en préliminaire. Tant que ce n’est pas la vôtre.

Comme Kotouzov vous êtes patient et laissez jouer le temps. La question est : est-ce-que cela marche sans le général Hiver ? Mais vous pouvez toujours compter sur les effets du changement climatique. Depuis le temps que l’Apocalypse arrive, il peut bien vous offrir une Berezina en préliminaire. Tant que ce n’est pas la vôtre. C. 1515 c’est Marignan. Vous ne savez plus à quel ennemi héréditaire vous avez mis la pâtée. Mais votre conseiller en communication, qui se prend pour Pilhan et que tout le monde appelle Blanche-neige-surtout-autour-du-nez, trouve que ça claque bien. « On est sur un format hyper snackable, parfaitement calibré sur la cible jeune urbain. Ça va performer grave sur le 18-25 ». Après tout il a déjà réussi à vous vendre « Don’t worry, be Gaby ». Sur des mugs.

Vous ne savez plus à quel ennemi héréditaire vous avez mis la pâtée. Mais votre conseiller en communication, qui se prend pour Pilhan et que tout le monde appelle Blanche-neige-surtout-autour-du-nez, trouve que ça claque bien. « On est sur un format hyper snackable, parfaitement calibré sur la cible jeune urbain. Ça va performer grave sur le 18-25 ». Après tout il a déjà réussi à vous vendre « Don’t worry, be Gaby ». Sur des mugs. D. La ligne Maginot. Se croire indispensable et terminer contournée parce que la seule chose qui était armée dans votre dispositif, c’était le béton. Dommage dans une guerre de mouvement…

Se croire indispensable et terminer contournée parce que la seule chose qui était armée dans votre dispositif, c’était le béton. Dommage dans une guerre de mouvement… E. Waterloo. « La garde meurt mais ne se rend pas ». Le sacrifice absolu à la cause, le dévouement et la fidélité jusqu’à la mort et une phrase qui traverse les siècles. Bon d’après le général Cambronne, il avait juste répondu « merde ! », mais il dû tomber sur le Nelson Monfort des rédacteurs de dépêches de guerre.

3. Quelle pathologie vous correspond ?

A. La phobie administrative . Les rois chassaient le cerf, vous c’est plutôt le Cerfa.

. Les rois chassaient le cerf, vous c’est plutôt le Cerfa. B. La maladie auto-immune . Défendre la primaire, en être la première victime.

. Défendre la primaire, en être la première victime. C. Le complexe d’Œdipe. Vous voulez tuer le père. Ça tombe bien, il suffit de l’imiter.

Vous voulez tuer le père. Ça tombe bien, il suffit de l’imiter. D . Le syndrome de Jérusalem . Vous êtes persuadé d’être l’élu, le messie. Cela fait des millénaires que vous pratiquez la politique de la chaise vide. Pas de bol, c’est quand vous annoncez votre grand retour, que vous vous apercevez que la chaise est devenue musicale et que ça pullule d’antéchrists mieux cotés.

. Vous êtes persuadé d’être l’élu, le messie. Cela fait des millénaires que vous pratiquez la politique de la chaise vide. Pas de bol, c’est quand vous annoncez votre grand retour, que vous vous apercevez que la chaise est devenue musicale et que ça pullule d’antéchrists mieux cotés. E. L’érotomanie. Persuadé que la France vous aime en secret, vous lui écrivez des lettres d’amour de 600 pages. Elle ne vous répond pas : vous diagnostiquez immédiatement son suicide. What else ?

4. Vous organisez un dîner, vous optez pour…

Un buffet : vos convives peuvent se prendre en main et se servir eux-mêmes. Votre maître mot : autonomie, terrine et cornichons. L’art d’accommoder les restes. Les Restes, comme LR ? Peu importe du moment que le plat est instagrammable et que le restaurant propose du chaï latte et des plats veggie, le tout en locavore. Votre blason : jus détox et graines de chia. Cauchemar en cuisine : Vous vous êtes autoproclamé chef mais tout le monde veut participer à l’élaboration du menu et critique votre plat signature, l’ébullition sociale sauce gilet jaune. Le banquet gaulois. Tradition oblige ! Mais quand vous êtes la voix de Reconquête, attention de ne pas finir à la place du barde. Remarquez, c’est bon pour le régime et le cholestérol.

Résultats

Majorité de A : vous êtes David Lisnard. Le seul candidat dont la notoriété grimpe plus vite que la charge de la dette.

Majorité de B : vous êtes Bruno Retailleau. On vous surnomme le cardinal au Sénat. Ça tombe bien, un vieux proverbe dit : « Qui entre pape au conclave en sort cardinal.» Au moins, vous ne risquez pas la rétrogradation !

Majorité de C : vous êtes Gabriel Attal. Premier ministre à 34 ans, ancien Premier ministre à 35. Vous avez déjà la retraite, il ne vous manque plus que la carrière.

Majorité de D : vous êtes Édouard Philippe. Vous pensez avoir percé le secret de l’invincibilité : « on ne prend aucun coup quand on évite le ring ». Problème, on ne gagne jamais le match non plus.

Majorité de E : vous êtes Éric Zemmour. Vous avez annoncé la fin de la France, de l’Europe, de l’Occident. Pour la primaire, vous pourriez enfin avoir raison tout de suite.