Les fameux « créateurs de contenu » du web, après avoir pourri des événements comme le Festival de Cannes ou les compétitions de tennis, et refourgué leur camelote commerciale à nos jeunes dans les rayons des supermarchés, seraient bien inspirés de se tenir à distance de la campagne présidentielle. Martin Ajdari, le patron de l’Arcom, a annoncé hier que les principaux influenceurs politiques, comme Hugo Décrypte, Jean Massiet ou Guillaume Pley, devront respecter les mêmes règles de pluralisme que les télévisions et les radios…

Les influenceurs se sont imposés dans presque tous les domaines : mode, musique, art, sport et même politique. Ils sont souvent invités pour faire gagner en visibilité. On y perd, presque systématiquement, en crédibilité. Leur modèle repose sur une confusion fondamentale entre notoriété et légitimité. Et c’est cette confusion qu’il faut refuser.

Ils sont partout

On les trouve désormais partout. Au Festival de Cannes, sur le tapis rouge, côtoyant des réalisateurs et des acteurs. Des créateurs comme Léna Situations, Léa Elui ou Tibo InShape montent les marches, souvent invités par des marques, et documentent surtout leurs tenues et leurs stories. Le cinéma passe au second plan. Des journalistes se plaignent régulièrement de voir des influenceurs obtenir des interviews tandis que la presse traditionnelle se voit refuser des accès. Certains vont jusqu’à perturber volontairement le protocole, comme l’influenceur Amine Mojito en 2026, qui a filmé et dérangé des invités en se vantant qu’on ne lui interdirait rien.

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Le sport n’est pas épargné. À Roland-Garros, les marques (Lacoste, BNP Paribas, etc.) invitent régulièrement des créateurs de contenu en tribunes VIP. Mais c’est à l’US Open 2026 que le phénomène a explosé. Les organisateurs ont accordé près de 100 accréditations à des influenceurs (contre 54 l’année précédente). Résultat : anneaux lumineux allumés pendant les points, séances photo et TikTok filmés à voix haute dans les loges pendant les échanges. Naomi Osaka a dû interrompre un service à cause d’un groupe en train de se filmer avec une lumière vive. Jessica Pegula a parlé de comportement « irrespectueux », Coco Gauff a comparé la situation à quelqu’un qui arriverait en jeans sur un tapis rouge. L’arbitre a dû intervenir à plusieurs reprises. Des vidéos virales ont montré des influenceurs criant des slogans pendant un point. La réaction de Wimbledon a été claire : le tournoi a annoncé qu’il ne donnerait pas d’accréditations aux créateurs de contenu en 2027. Un influenceur n’a, en principe, rien à faire sur le tapis rouge de Cannes ni dans les tribunes d’un Grand Chelem lorsqu’il n’a aucun lien réel avec ce qui s’y joue et qu’il transforme l’événement en décor de contenu.

Seb Lafrite et Léna Situations Guillaume Pley Jean Massiet Maeva Ghennam

Le problème dépasse la simple question de présence. Il concerne la légitimité. Un influenceur s’autoproclame facilement journaliste, critique, testeur, polémiste ou intervieweur. Or la plupart d’entre eux viennent du podcasting, du gaming ou de la vidéo lifestyle. Ils se vantaient autrefois de concurrencer la télévision. Ils en sont devenus une version appauvrie : concepts centrés sur l’argent, les cascades, les guests et le spectacle permanent.

Les journalistes grand remplacés

L’exemple de Michou (non, pas l’ancien patron de cabaret homosexuel NDLR) est parlant. Connu pour ses challenges et ses vidéos gaming, il a lancé un jeu de société destiné aux enfants dès 7 ans qui contenait des questions à caractère sexuel et sur l’alcool, ce qui a forcé son retrait du marché. Son fast-food Mealy à Paris a fermé en moins d’un an, accusé par d’anciens salariés de problèmes d’hygiène graves (rats, viande mal conservée, retards de salaire). Et pourtant, en 2026, M6 l’a choisi pour couvrir les coulisses de l’équipe de France lors de la Coupe du monde, au grand dam de journalistes sportifs formés qui y voient une substitution de compétence par de la notoriété. Quelle est alors la valeur d’une critique de film, de jeu ou de livre venue de quelqu’un qui n’a ni formation, ni méthode, ni responsabilité éditoriale ? Des personnes passent des années à étudier, à lire, à écrire et à se confronter à la complexité. Elles paraissent pourtant moins audibles qu’un créateur capable de transformer n’importe quel événement en contenu viral. Les abonnés ne constituent pas une expertise.

Squeezie Tibo InShape Michou

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L’activité entrepreneuriale des influenceurs révèle de la même logique. Marque de vêtements, jeu de société, fast-food, boisson, album… Ils changent de casquette aussi facilement que de t-shirt. Beaucoup de ces produits souffrent de problèmes de qualité, de retards de livraison ou reposent sur du dropshipping : des articles importés à bas coût, revendus cher sous une vitrine « française » ou lifestyle. Les contrôles de la DGCCRF ont régulièrement montré des manquements massifs sur ce type de sites (faux avis, descriptions trompeuses, produits non conformes). Le paradoxe est frappant : certains dénoncent le capitalisme tout en l’alimentant de manière continue. Leur véritable métier reste de monétiser une audience, que ce soit avec leurs propres produits ou ceux des autres. Le reste n’est que variation de format. La notoriété ouvre des portes commerciales, mais elle ne transforme pas automatiquement un créateur de contenu en entrepreneur compétent, comme le montrent les échecs répétés de certains projets (restaurants, jeux, collections).

L’influenceuse Natoo a récemment proposé à sa communauté une nouvelle marque de croquettes pour chiens, la présentant comme issue de son expertise. En réalité, un grand groupe lui a proposé un produit clé en mains à promouvoir. DR.

Politique : l’Arcom s’en mêle

Jeremstar sur TikTok en 2024

Sur le terrain politique, le phénomène devient plus préoccupant. Lors des législatives de 2024, des dizaines d’influenceurs très suivis (Squeezie, Léna Situations et plus de 200 créateurs regroupés) ont ouvertement appelé à faire barrage au Rassemblement national et, pour beaucoup, à soutenir le Nouveau Front populaire. Maeva Ghennam a affiché son soutien à un candidat LFI. Dans le même temps, Jeremstar a révélé avoir reçu une proposition de 15 000 euros pour filmer son vote dans l’isoloir et encourager sa communauté à faire de même. La tendance dominante, chez les plus visibles, penche clairement à gauche.

Or leur fonction première reste commerciale. Une partie de la jeunesse, déjà peu habituée à distinguer notoriété et compétence, risque de prendre ces prises de position pour des analyses. Certains vont jusqu’à encourager des mouvements de contestation lycéenne sans jamais mesurer les conséquences concrètes : dommages matériels, vies perturbées, polarisation accrue. On nourrit d’abord le public avec des collaborations et des produits dérivés, puis on le félicite d’aller tout casser. La responsabilité est inexistante ; l’audience est bien réelle. Donner des consignes de vote (souvent à l’inverse de leur doctrine personnelle) lorsqu’on n’a ni expertise politique, ni responsabilité publique, relève d’un abus de position.

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À l’approche de la présidentielle de 2027, il y a des raisons de s’inquiéter. Les mécanismes observés en 2024 (mobilisation massive, consignes de vote directes adressées à des millions de jeunes, propositions de rémunération pour influencer le bulletin) risquent d’être amplifiés. Une élection présidentielle concentre encore davantage l’attention et les enjeux. Les influenceurs, déjà capables de toucher des audiences que les partis peinent à atteindre, pourraient devenir des relais décisifs, sans aucune obligation de rigueur, de transparence ou de compétence. Le risque n’est plus seulement celui d’une opinion biaisée : c’est celui d’une captation de la parole politique par des acteurs dont le métier reste, avant tout, de vendre.

Alors tenons les influenceurs à distance et refusons qu’ils deviennent le standard de légitimité. La notoriété n’est pas une compétence. L’audience n’est pas une expertise. Tant que l’on confondra les deux, on continuera à inviter des figures de la visibilité en croyant inviter de la modernité, et l’on continuera à y perdre en sérieux, en crédibilité et en sens. À l’heure où se profile la présidentielle de 2027, cette confusion n’est plus seulement gênante : elle devient potentiellement dangereuse pour le débat démocratique.