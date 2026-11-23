Le premier opus de la saga Rocky est sorti en salles il y a cinquante ans. À l’époque, la Guerre froide faisait toujours rage et l’Amérique venait de sortir fragilisée du bourbier vietnamien ; Gerald Ford, aujourd’hui oublié, avait remplacé, deux ans plus tôt, un Richard Nixon qui n’avait pas réussi à se dépêtrer d’une sombre affaire d’espionnage ; quelque part, dans un garage selon la légende, deux Steve, Jobs et Wozniak, ignoraient encore, en assemblant leur premier Apple, qu’ils étaient en train de construire un nouveau monde dans lequel on finirait par regarder des films en accéléré sur son portable.

Philadelphie, un personnage à part entière

Les Etats-Unis ont toujours aimé se trouver des symboles qui résument à la fois leur puissance et l’époque. Après l’Oncle Sam, allégorie du patriotisme (« I Want you »), Tom Sawyer, celui de la liberté, ce serait donc un boxeur, incarnant les deux, qui revêtirait le costume. Mieux, celui-ci serait un ouvrier de Philadelphie, ce type de villes dont tout le monde a entendu parler sans pouvoir la situer avec précision sur une carte et dont le film fera un personnage à part entière. Et pour endosser le rôle, un gars ordinaire né dans une New York déjà verticale mais pas encore clinquante, tentant de survivre en enchaînant les petits boulots et traversant les Etats-Unis, plus à la manière des anti-héros de Steinbeck dans Les raisins de la colère que de Kerouac, pour tenter de rencontrer sa destinée en Californie.

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Stallone est Rocky et Rocky est Stallone, deux hommes en un, fait de muscles et qui nous donne envie de revêtir un training (gris) pour aller courir dès potron minet dans la brume, soulever des haltères et enchaîner par quelques frappes sur un sac pendu à un crochet – à défaut d’avoir des quartiers de viande à disposition. Avec des mots choisis avec parcimonie et prononcés d’une voix rocailleuse, il philosophait ; il était un influenceur avant l’heure, sans faire de son drapeau national un hijab. “A travers Rocky, chacun comprend que le but n’est pas de devenir le champion du monde, mais celui de sa propre existence (…), de ne pas toujours gagner, mais de pouvoir endurer ce que la vie lui balance au visage”, rappelle Stallone dans sa passionnante autobiographie parue récemment.

Résilience et cœur tendre

L’Etalon italien, inspiré par Rocky Marciano, n’était pas le plus talentueux, mais, le plus persévérant ou, pour reprendre un mot à la mode, le plus résilient. Il a travaillé, pris des coups, a saigné pour mieux faire saigner, s’est retrouvé dans les cordes avant de se relever. Il ne serait rien sans des adversaires qui, sur papier, lui étaient supérieurs : Apollo Creed bien sûr, qui le toisait ; mais, surtout, pour venger ce dernier devenu un ami, Ivan Drago, géant soviétique, froid comme la Russie, dopé comme un peloton, en un mot effrayant. Et à la fin, alors que les Etats-Unis étaient passés aux années Reagan, la victoire : l’anticommunisme peut être jouissif quand la liberté gagne. Rocky est sans doute le meilleur antidote contre toute velléité de voter à gauche.

Rocky, ce gros dur, avait un cœur tendre, épris d’Adrian, une fille du peuple comme lui, un peu hésitante mais qui finirait par devenir belle à mesure qu’elle s’affirmait. Après le décès de cette dernière, il finit par se relever de son impossible deuil mais se trouvait plongé dans une Amérique qu’il ne reconnaissait plus vraiment, remit les gants pour enchaîner les crochets, prouva que les moments les plus difficiles ne sont jamais définitifs et entra ensuite dans la phase de maturité, puis de transmission, lorsqu’il devint le mentor d’Adonis Creed, fils de son rival d’autrefois.

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Comme la guerre, la mafia et les grandes étendues, la boxe est cinégénique et on ne compte plus les chefs-d’œuvre dans lesquels le noble art occupe une place centrale : Rocco et ses frères de Luchino Visconti et les tentatives d’ascension sociale du personnage incarné par un Alain Delon en début de carrière, Raging Bull de Martin Scorsese, qui relate le parcours de Jake La Motta, Million Dollar Baby, dans lequel un Clint Eastwood entraîne Hillary Swank… Et donc la série des Rocky, qui ne serait rien sans sa musique, celle de Bill Conti, Gonna Fly Now, qui deviendra aussi celle, non plus des gros bras, mais des Grosses têtes de Philippe Bouvard, et Eye of the Tiger que l’on entend dans Rocky III où un autre Américain excentrique, Mister T, tient la dragée haute à Balboa.

Depuis L’homme qui tua Liberty Valence, on sait que « quand la légende est plus belle que la réalité, il faut imprimer la légende ». Rocky, personnage de fiction, a fait mieux : il est sans doute aujourd’hui, avec Cassius Clay et Mike Tyson, le boxeur américain le plus connu. En juillet dernier, Sylvester Stallone a fêté ses huit décennies d’existence et les Etats-Unis leurs 250 ans. A l’heure où elle cherche sa place dans le nouveau monde, elle peut compter sur ses héros pour mettre du baume au cœur.

Un film de Peter Farrelly (Green Book, Mary à tout prix) est prévu à Noël sur nos écrans.