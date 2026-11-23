Dis ans après le référendum du Brexit, Londres a été accueillie en grande pompe à Bruxelles, signe du dégel diplomatique impulsé par le camp travailliste. Dès l’entame, António Costa a fait savoir à Andy Burnham que l’Union européenne lui restait «toujours» ouverte. Mais le Royaume-Uni n’a jamais été et ne sera jamais un membre de l’Union européenne comme les autres parce que sa psyché insulaire et son histoire de puissance maritime et impériale victorieuse l’amènent à concevoir l’Europe sous un angle purement utilitaire et commercial, sans jamais partager le besoin des nations continentales de s’unir politiquement pour surmonter les traumatismes des guerres mondiales et de la décolonisation, rappelle cette analyse.

Contrairement aux Français et aux Allemands pour lesquels l’intégration européenne put apparaître comme une nécessité historique, les Britanniques ont toujours eu une approche beaucoup plus rationnelle, voire franchement utilitariste, de l’Union européenne. Ce qui n’est pas étonnant pour qui connaît un peu l’histoire britannique et plus encore, la psyché insulaire qui encore aujourd’hui structure la vision du monde des Britanniques.

De retour dans Erasmus le 1er janvier

Il a suffi que le Premier ministre britannique Andy Burnham mentionne au détour d’une interview fin septembre la possibilité que le futur programme (manifesto) du Parti travailliste inclue la tenue d’un nouveau référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne pour que les commentateurs français devisent pendant quelques jours sur les chances du Royaume-Uni d’en redevenir le 28e membre. Les réponses furent unanimes : loin d’être une maladresse, il s’agissait surtout d’une preuve d’ouverture envoyée à la fraction de son parti qui a voté non au référendum de 2016 sur la sortie de l’UE, mais aussi à l’adresse des pays membres avant le sommet européen de Bruxelles à la fin du mois de novembre, à l’occasion duquel il devrait essayer de renforcer les liens entre la Grande-Bretagne et l’Union (surtout concernant l’import-export de denrées alimentaires et les échanges universitaires, la décision de rejoindre le programme Erasmus devenant effective le 1er janvier de l’année prochaine). M. Burnham déclara également début novembre que « nous [les Britanniques] avons obtenu un Brexit beaucoup plus dur que celui pour lequel les gens votèrent… personne de sensé ne considère que le compromis négocié par les Tories est bon pour le pays ». Une façon de rejeter la responsabilité sur le parti d’opposition sans trop se mouiller pour l’avenir…

Une controverse vieille de plus de 10 ans

Car le sujet du Brexit, en plus de raviver de vieilles blessures, est toujours un sujet de controverse, dix ans après la tenue du référendum (le 23 juin 2016) et six années après la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne (le 31 janvier 2020). Non seulement parce que les effets positifs du Brexit ont été plus que limités, mais parce que la campagne avait mis au jour des lignes de fracture qui n’ont pas disparu, voire se sont aggravées. Dans leur très populaire podcast The Rest Is History, les historiens britanniques Tom Holland et Dominic Sandbrook résument ainsi : « Les deux référendums [celui de 1975 et celui de 2016] sont le fruit de la faiblesse et du manque d’horizon plutôt que d’un certain enthousiasme ». Il est peu connu que le Royaume-Uni devint membre de la Communauté européenne (ainsi qu’elle s’appelait à l’époque) en janvier 1973 par une loi votée au Parlement à l’initiative du gouvernement conservateur d’Edward Heath. Un référendum aura bien lieu, mais deux ans plus tard, le 5 juin 1975, alors que Harold Wilson, emblématique Premier ministre travailliste des années 1960, est revenu (pour deux années) au 10 Downing Street. M. Heath avait poussé la candidature du Royaume-Uni au regard de la situation économique catastrophique du pays (espérant trouver ainsi de nouveaux débouchés pour l’industrie britannique), tandis que tant M. Wilson que David Cameron (Premier ministre conservateur de 2010 à 2016) optèrent pour la tenue de référendums afin de se dépêtrer d’oppositions internes à leurs partis respectifs. Autrement dit, il s’agissait de jouer la carte européenne « non pas par conviction, mais parce qu’ils étaient à court de solutions et qu’il s’agissait de la dernière carte dans le paquet ». Wilson, à la différence de Cameron, gagna son pari – les Britanniques votèrent à plus de 67 % pour le maintien de leur pays dans la Communauté. Le manque de préparation des partisans du Brexit en général, et des Brexiters conservateurs en particulier, fut patent : alors que certains (Theresa May, qui remplaça Cameron) voulaient investir la cotisation britannique à l’UE dans les services publics et appliquer une dose de protectionnisme afin de réindustrialiser la Grande-Bretagne, d’autres, Boris Johnson en tête (qui succéda à Mme May), comptaient utiliser la sortie de la législation européenne pour faire de la Grande-Bretagne un pays ultralibéral ouvert aux quatre vents de la mondialisation. Ces divergences traversaient à des degrés divers aussi bien le Conservative Party que le Labour, faisant écho à des divisions similaires à l’orée des années 1970. Jeremy Corbyn (leader travailliste) n’a jamais été un fervent Européen, sans toutefois aller jusqu’à déclarer comme son prédécesseur Tony Benn en 1975 que la Communauté européenne était un club de capitalistes impérialistes. Roy Jenkins, autre grande figure travailliste des années 1970, beaucoup moins marxiste, s’engagea au contraire dans la campagne pour le maintien dans l’Union. De la même façon, les Conservateurs étaient divisés entre un Enoch Powell – qui incarnait la position traditionnelle de « splendide isolement » – et la position pro-européenne (oui, oui) de l’étoile montante des Tories, Margaret Thatcher, qui voyait dans le resserrement des liens entre les pays d’Europe de l’Ouest un rempart contre le communisme.

Réticences croissantes

Mme Thatcher ne deviendra la bête noire des fonctionnaires européens, réclamant inlassablement (et obtenant) un rabais de la contribution britannique au budget de l’Union, qu’une fois que la construction européenne aura pris un tour beaucoup plus intégrationniste. Tant que l’Union européenne était un groupe de nations où les décisions importantes étaient prises à l’unanimité, les Britanniques s’y sentaient à l’aise. La suprématie du Parlement n’est pas un vain mot au pays de la Magna Carta : les observateurs européens s’étaient ainsi beaucoup gaussés des difficultés de Theresa May pour faire passer les textes organisant la sortie de l’Union, alors qu’il s’agissait de la démonstration d’une culture parlementaire bien ancrée. De même, la construction d’un grand marché commun correspondait au tempérament plutôt libre-échangiste des Britanniques. Mais dès qu’il fut question d’élargir les sujets votés à la majorité qualifiée, voire de construire une défense et une monnaie communes, alors les réticences se firent de plus en plus fortes. Des crispations similaires se firent sentir dans la plupart des grands pays européens, mais « faire l’Europe » y était globalement ressenti comme le sens de l’histoire. L’élargissement communautaire, à l’Europe centrale voire à la Turquie, ne pouvait se discuter qu’à la marge. Surtout, et ce fut exprimé de façon claire lors des débats du référendum de 2005 sur la Constitution européenne, s’opposer à une intégration toujours plus poussée entre les pays du continent européen signifiait au mieux être inconscient, au pire être pour le retour de la guerre en Europe.

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La Communauté européenne du charbon et de l’acier fut en effet créée en 1952 afin de mettre en commun ces deux matériaux nécessaires au développement d’une armée de masse. L’arrière-pensée côté français était d’empêcher les Allemands de se réarmer comme ils le firent dans les années 30. Côté allemand, la construction européenne permettait à une nation vaincue et détruite dont le patriotisme s’était replié sur les grandes entreprises nationales de regagner en influence. Les Britanniques n’ont pas ce genre d’embarras : la résistance anglaise durant le Blitz, puis le rôle de tête de pont pour le Débarquement de 1944 et surtout la figure de Churchill ont fait oublier les accointances de l’establishment britannique avec les nazis sur fond d’anticommunisme – exposées par Éric Branca dans son livre L’Aigle et le Léopard. Que ce soit durant la Première comme durant la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne n’a pas subi de revers humiliant comme put l’être pour la France la débâcle de juin 40 – date qui évoque plutôt pour les Britanniques le succès de l’« opération Dynamo » qui permit d’évacuer plus de 300 000 soldats alliés (britanniques, mais également belges et français) de la poche de Dunkerque. L’absence de combats sur le sol anglais et les dommages somme toute limités sur les villes font que les deux conflits mondiaux sont présentés en littérature et au cinéma sous un jour plutôt positif : des périodes d’unité nationale où chacun « fit son devoir », et durant lesquelles l’évacuation des populations civiles (les enfants en particulier) des villes vers les campagnes permit un brassage inédit de la population (et constitue la toile de fond de nombreux coming-of-age movies, ces films où des adolescents découvrent le monde des adultes et connaissent leurs premiers émois). De même, la mise en place d’une économie de guerre et la prise en main de pans entiers du secteur privé par l’État ouvrirent la voie à la mise en place de l’État-providence à partir de 1945. Ceci explique que les cérémonies du 11 novembre sont centrées sur le sacrifice des soldats (« ceux qui ont donné leurs jours pour nos lendemains ») plutôt que sur les souffrances des victimes : dès la fin du mois d’octobre, des membres de toutes les forces armées, en uniforme, et les associations de vétérans vendent dans les gares et autres lieux publics les poppies (coquelicots) que les Britanniques sont nombreux à arborer à la boutonnière. Tom Holland le résume ainsi dans le podcast précédemment cité : « Vu de Londres, l’UE est un truc de perdants, fait pour des gens défaits par les Alliés ou des gens battus par les Allemands, ou des fascistes ».

Et maintenant voici Donald Trump

De même, l’accession à l’indépendance des colonies anglaises s’est déroulée relativement sans heurts, du moins pour la puissance colonisatrice : les conflits qui eurent lieu en Malaisie (une guerre totalement oubliée) ou au Kenya ne furent en rien comparables aux guerres d’Indochine et d’Algérie. Rudyard Kipling aura beau parler du « fardeau de l’Homme blanc » dont la mission serait de propager la civilisation, la colonisation britannique s’était faite avant tout au nom du commerce, afin de sécuriser les routes maritimes et de garantir un accès aux matières premières nécessaires à l’industrie britannique. Surtout, suite au désastre de la Grande Mutinerie indienne de 1857, les Britanniques avaient pris soin de n’exercer qu’un contrôle indirect sur les territoires colonisés, veillant à laisser les structures de pouvoir traditionnelles en place, ce qui facilita les passations de pouvoir au moment des indépendances – et leur permit de se laver les mains des conséquences de leur départ (comme dans le cas de la partition entre l’Inde et le Pakistan). À l’inverse, dans les quelques colonies de peuplement (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande), les autochtones avaient été réduits à une telle minorité que toute révolte était vaine. Enfin, la perte de l’Empire fut immédiatement compensée par la création du Commonwealth, une organisation souple dans laquelle chacun put projeter sa vision du futur. Les Britanniques ne ressentirent donc pas le besoin de se lancer dans un grand projet international comme les politiques français, de droite comme de gauche, le feront avec la construction européenne. Certes, les temps ont changé, et la soi-disant « relation spéciale » entre le Royaume-Uni et les États-Unis a été mise à mal par Donald Trump. Pourtant, en 1961 déjà, la candidature du Royaume-Uni pour rejoindre la Communauté européenne avait été en partie motivée par le désastre de l’expédition de Suez cinq ans plus tôt – et refusée par le président de Gaulle au motif que « la Grande-Bretagne toujours choisira le grand large » (une expression qu’il aurait d’ailleurs empruntée à Churchill). Sauf qu’encore aujourd’hui, un jeune Anglais désireux de voir du pays à l’issue de ses études prendra une année sabbatique en Australie ou au Canada plutôt que « sur le continent ». De récents sondages ont montré que le vote « remain » serait désormais majoritaire si un nouveau référendum était organisé. En fait, ce qui irrite les Britanniques, c’est avant tout le temps d’attente au port de Douvres, le fait de donner ses empreintes digitales à la douane et, pour ceux ayant une maison de vacances en France ou en Espagne, de devoir compter le nombre de jours passés dans l’espace Schengen (90 jours maximum). De la même façon que la massification des voyages en Europe continentale et la hausse de la consommation de vin dans les années 1960 ont été identifiées par nos deux historiens du podcast comme des facteurs ayant largement contribué au triomphe du « oui » au référendum de 1975. Il y a donc fort à parier que même si Albion se tournait à nouveau dans la direction de la Manche plutôt que vers le grand large, elle s’efforcerait de toujours garder un pied dehors et un pied dans l’Union – voire seulement un orteil : en effet, il n’est pas garanti que les actuels États membres, et moins encore l’administration européenne, aient très envie d’accorder un traitement de faveur à une nation qui a le profond sentiment d’être différente de ses voisins.