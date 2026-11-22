Invitée d’un podcast mardi dernier, la Première ministre de gauche danoise surprend en reprenant la notion de grand remplacement. «Si l’on parle de forces antidémocratiques, (…) la Russie est notre plus grand ennemi. Le problème, c’est qu’un ennemi majeur a commencé à se développer de l’intérieur, et ce sont les étrangers qui sont venus en Europe», affirmait-elle déjà le 12 août au parlement. «Prenez par exemple des pays comme la France et la Suède. [Ils] ont été en partie détruits à cause des étrangers», déclarait-elle début octobre. Selon le Pew Research Center, la population musulmane mondiale dépassera la population chrétienne en 2035. En 2070, en France, la population chrétienne devrait être divisée par deux et la population musulmane devrait plus que doubler[1].

La Première ministre sociale-démocrate danoise est en effet irremplaçable. D’abord pour son pays, puis pour des nations qui pourraient, et devraient, s’inspirer de sa parole vraie, qui décrit le réel tel qu’il est et en tire les conséquences. Voilà ce qu’elle a déclaré : « Je suis européenne, danoise et originaire d’Aalborg [une ville du nord du pays]. Tout est lié, bien sûr. Et je ne suis pas partisane d’un grand remplacement de la population. » La gauche danoise n’a pas peur des mots ; en France, la gauche et l’extrême gauche ont peur de la réalité qu’ils masquent trop souvent. Que l’extrême droite européenne ait applaudi le constat dressé par la Première ministre et la conclusion qu’elle en a tirée laisse celle-ci totalement indifférente. Que cette femme intelligente et courageuse ait fait part de son hostilité au « grand remplacement » nous oblige à nous interroger sur ce concept généralement diabolisé parce que Renaud Camus en serait l’auteur. Par son propos, elle le fait entrer dans le champ politique, dans le débat sur le vivre-ensemble. Il devient un objet de discussion, qu’il corresponde, pour certains, à une réalité ou qu’il relève, pour d’autres, du fantasme. Il n’est plus disqualifié ni stigmatisé comme une honte morale absolue, mais relève désormais des échanges démocratiques. Ceux-ci ne deviennent possibles que si le mot n’est plus perçu comme une provocation, mais comme l’expression d’une opinion fondée sur l’expérience et sur la perception que chacun a de sa propre existence, de celle de la collectivité et de leur évolution. On peut considérer qu’il n’y a pas de « grand remplacement », qu’il existe seulement un risque de basculement, ou même, pour ceux qu’aucune de ces visions ne convainc, des changements de société, normaux et légitimes : un brassage enrichissant, d’autres modes de vie et d’autres pratiques culturelles, sans effet sur l’unité d’un pays.

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On a tout à fait le droit, face à l’idée de grand remplacement, d’exprimer des réactions diverses, quelle que soit leur tonalité. Cette liberté permet d’en nier l’existence ; elle devrait aussi interdire de juger scandaleuse l’affirmation de la Première ministre danoise qui, elle, ne souhaite pas « un grand remplacement de la population ». Peut-être convient-il de sortir ce thème de la bataille des chiffres et du savoir des spécialistes, pour qu’il cesse d’être une source permanente de controverses et que les citoyens puissent apprécier comme ils l’entendent l’état de leur pays et l’évolution de sa population. Ces évolutions ne sont pas nécessairement préjudiciables, pourvu que leur ampleur demeure maîtrisable et qu’elles ne favorisent pas la formation de communautés dont l’unique désir serait de nous déposséder de ce que nous sommes. La coexistence avec des groupes ou des personnes respectant nos lois, animés seulement par la volonté de préserver leurs pratiques culturelles, dès lors qu’elles sont honorables et conformes aux principes de notre démocratie, ne représentera pas forcément une richesse, mais au moins ne troublera pas la tranquillité publique. Le soupçon de grand remplacement est moins lié au nombre qu’à la volonté, ou non, de peser sur notre histoire et de diluer notre identité.

Nous n’avons même pas besoin de recourir à la notion contestée, et pourtant admissible, de « Français de souche » pour ne pas avoir à nous excuser lorsque, en certains lieux, nous éprouvons le sentiment de ne plus être vraiment chez nous. Non pas que nous nous jugions supérieurs, mais nous nous sentons autres, face à une surabondance d’identités qui étouffent la nôtre. Le grand remplacement, à supposer qu’il soit effectif et pas seulement craint ou pressenti, justifie le combat d’un peuple qui tient à lui-même alors que, à l’évidence, certaines modalités de vie, pratiques et transgressions ont pour but affiché de le faire disparaître. Péril grave, tant à cause de l’aboulie et de la complaisance de tous les pouvoirs que de l’opprobre jeté sur ceux qui ne consentent pas à leur effacement.

La Première ministre danoise, si nous étions dans un monde de rationalité et d’équilibre, devrait être applaudie pour ses propos. C’est le contraire qui se produit, car nous avons pris l’habitude de stigmatiser les mots pour ne pas affronter les réalités qu’ils ont le mérite de désigner.

[1] Sources : Le Monde (propos de Mme Frederiksen) / La Croix (données démographiques du Pew Research Center).