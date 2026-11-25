Des religieux transfigurés, un portrait gigantesque, des saintes d’une folle élégance, des étoffes d’un luxe inouï et des fruits regorgeant de soleil: l’œuvre de Zurbarán.

Elles sont là, les saintes martyres de Francisco de Zurbaran: sainte Marguerite d’Antioche, sainte Elisabeth de Portugal, sainte Casilde de Tolède, sainte Apolline d’Alexandrie, sainte Agathe de Sicile, sainte Lucie de Syracuse… altières, réservées, douces souvent, lointaines toujours, bien plus nobles que saintes d’ailleurs, apparaissant désormais à l’abri des effroyables tortures qui abrégèrent leur vie terrestre dans ces vêtements somptueux dont les a parées leur transfiguration en filles du Ciel. Plus belles en tous les cas que ces infantes maladives peintes par le grand ami de Zurbaran, Diego Rodriguez de Silva y Velazquez, du temps où Philippe IV d’Autriche était roi des Espagnes.

Un fructueux marché américain

On les aurait voulues plus nombreuses encore au sein de cette exposition que le Musée du Louvre consacre à Francisco de Zurbaran, tant leur magnifique cohorte rend la religion élégante, noble et sensuelle, tant elles vous transportent dans un univers de perfection et de spiritualité au sein de cataractes de couleurs et d’étoffes éblouissantes. Des saintes d’ailleurs produites en séries quasi industrielles par le peintre et ses nombreux assistants pour alimenter le fructueux marché américain qu’au XVIIe siècle constituent les innombrables églises et opulents couvents édifiés dans les riches colonies espagnoles.

On aurait aimé aussi plus de figures monochromes de moines en robes de bure brune ou de drap de laine blanc se détachant sur des fonds dramatiquement obscurs, comme il y en avait au Louvre du temps de la Galerie espagnole voulue par Louis Philippe 1er, constituée dès 1835 et inaugurée en 1838. Ne serait-ce que pour justifier le célèbre poème de Théophile Gautier qui les découvre tant à Séville qu’au sein de cette extraordinaire collection royale, parmi les quelque 80 toiles qu’on attribuait alors au peintre ou du moins à son atelier.

« Moines de Zurbaran, blancs chartreux qui dans l’ombre/Glissez silencieux sur les dalles des morts… »

Le vol de l’aigle

Las ! Si le plus jeune des princes d’Orléans, le duc de Montpensier, épouse en 1846 sa cousine l’infante Louise Ferdinande d’Espagne, soeur et alors héritière de la reine Isabelle II, la chute de Louis-Philippe 1er a lieu en 1848. Acquise avec la fortune privée du roi des Français, ou plus exactement avec des fonds provenant de sa liste civile, la collection quittera le Louvre en 1850. Ayant fait fuir le monarque, la France a néanmoins la décence de la lui restituer. La deuxième République aurait été plus inspirée en la lui rachetant ! Mais toiles et sculptures prennent le chemin de l’Angleterre où est réfugiée la cohorte des Orléans au château de Claremont et dans les alentours. Et elles seront dispersées à Londres en mai 1853 lors de ventes publiques dont le produit permettra à la famille royale de continuer à vivre dignement malgré la confiscation de ses biens français par le régime de Napoléon III, ce fameux « vol de l’aigle » dénoncé par un homme d’esprit à l’aube du Second Empire.

Un crâne entre ses mains

Le Louvre se voit ainsi privé d’un ensemble fabuleux dont on mesure toujours la perte près de deux siècles plus tard au vu des chétives collections espagnoles du musée. Mais la mémoire en est toujours demeurée : chez Edouard Manet dont on voit à l’issue de l’exposition un Moine en prière datant de 1864 et, beaucoup plus récemment, avec une série de portraits saisis en 2010 par le photographe Frédéric Nauczyciel dans un couvent de capucins, à Aurenque, où l’un d’entre eux, enfoui sous sa robe et sa capuche de bure et tenant un crâne entre ses mains, paraît droit sorti d’un tableau de Zurbaran.

Un ultime souffle de vie

Peu de moines, mais quelques sublimes évocations de Saint François d’Assise recueillies au Musée de Lyon, à la National Gallery de Londres ou au Musée de Milwaukee et qui traduisent sans doute le sommet de l’art de Zurbaran, l’apogée du mysticisme, tel qu’il peut être exprimé par un tableau.

Saint François d’Assise (détail), Zurbaran, Musée des Beaux Arts de Lyon. Photo Martial Couderette.

Et cette illustration de Saint Sérapion encore, que l’Eglise célèbre le 14 novembre, Saint Sérapion torturé à mort par les musulmans pour avoir voulu se substituer à un captif et payant de sa vie la liberté rendue à ce dernier. Zurbaran le représente sous un visage plébéien, son corps supplicié maintenu debout par des cordes qui enserrent les poignets, agonisant dans son blanc manteau des frères de l’Ordre de Notre Dame de la Merci largement déployé, au moment même où de sa bouche entr’ouverte s’échappe un ultime souffle de vie.

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Les pillages de l’armée impériale

Deux faits contribuent pour beaucoup à l’intérêt de l’exposition : la reconstitution de l’Histoire de Saint Bonaventure aujourd’hui dispersée entre Paris, Dresde et Madrid et commandée en 1629 par le collège portant à Séville le nom du moine cardinal. Exécutée pour moitié par Herrera le Vieux et pour moitié par Zurbaran, elle dévoile ce qui fait la différence entre le talent de l’un et le génie de l’autre.

Autre prouesse : la restitution presque intégrale des tableaux du monumental retable conçu pour la chartreuse de Notre Dame de la Défense ou de la Protection (cartuja de Nuestra Senora de la Defensiòn) à Jerez de la Frontera.

Annonciation, Adoration des bergers, Adoration des mages, Circoncision, mais aussi Bataille entre chrétiens et maures à El Sotillo qui n’a rien à voir avec l’enfance du Christ, les toiles découvrent des détails humbles qui apportent une touche familière à des scènes narrant la vie de l’Enfant Dieu: ce panier d’osier empli d’œufs dans l’offrande des bergers, cette corbeille de jonc tressé recouverte d’un linge immaculé, ces céramiques qu’on retrouve encore dans toute cuisine andalouse, ce Saint Joseph si moderne et beau comme un acteur américain.

Même si l’ensemble a été acheté après la sécularisation des biens des couvents par les Cortès libéraux pour la collection de Louis Philippe, il renvoie néanmoins au souvenir des pillages commis dans les églises et les monastères par les armées impériales du temps de la Guerre d’Espagne, pillages qui valurent aux Français d’être longtemps haïs par les Espagnols et aux maréchaux de l’Empire de faire figure de receleurs.

Ainsi s’explique le fait que quatre des tableaux du retable de la chartreuse de Jerez de la Frontera se retrouvent au Musée de Grenoble, Sainte Agathe et l’Archange Gabriel au Musée de Montpellier, Saint Jérôme au Musée de Montargis ou Sainte Lucie au Musée de Chartres, cependant que le Saint François de 1536 conservé au Musée de Lyon serait en revanche un don de Marie-Anne d’Autriche, reine d’Espagne, seconde épouse de Philippe IV et mère de Charles II, à un couvent perché sur les pentes de la Croix-Rousse.

Les crimes des barbaresques et l’esclavage des chrétiens

Le martyre de Saint Sérapion nous renvoie quant à lui aux atrocités exercées durant des siècles par les pirates musulmans quand ils écumaient la Méditerranée, volant, pillant les navires, enlevant leurs passagers pour les rançonner, les maltraiter, les violer ou les réduire en esclavage, exécutant d‘effroyables razzias sur les côtes de l’Europe méridionale qu’ils contribuèrent alors à dépeupler. Barbaresques et Turcs étendirent leurs méfaits jusqu’aux rivages d’Irlande, de Grande Bretagne ou d’Islande. Des crimes que des historiens européens comme africains mettent enfin en lumière, malgré les dénis: du Moyen Age au XIXe siècle, on compte par millions les chrétiens réduits en esclavage ou devenus otages. Il fut même une époque où ils constituèrent un quart de la population d’Alger.

Faire cesser les exactions des pirates fut l’une des causes de la conquête de l’Algérie, on l’occulte trop souvent. De même que l’on occulte, sous l’effet dont on ne sait quelle bien-pensance, cet esclavage des chrétiens infligé par les musulmans, lequel fut aussi effroyable que celui dont furent victimes les Noirs d’Afrique, au Maghreb comme aux Amériques.

Nuestra Señora de la Merced

C’est saint Pierre Nolasque (né dans le Lauragais et figuré dans L’Apparition de saint Pierre à saint Pierre Nolasque que conserve le Musée du Prado) qui fonda à Barcelone en 1218 l’ordre de Notre Dame de la Merci, dit des Mercédaires, dont le but était de récolter de l’argent pour gagner l’Afrique du Nord afin d’y racheter les esclaves chrétiens, souvent contraints à apostasier pour survivre.

En fondant cet ordre héroïque, Pierre Nolasque enrégimentait des religieux prêts au martyre puisque dans les vœux qu’ils avaient à prononcer, ils acceptaient, le cas échéant, de se substituer à des prisonniers, à l’instar de ce que fera Saint Sérapion.

Depuis la France, bien plus tard, Saint Vincent de Paul, lui aussi réduit un temps en esclavage, fera de même avec l’Ordre des Lazaristes.

La raideur de Don Juan Bazo de Moreda

Aussi hérétique que puisse être la comparaison, on est tenté de penser que Zurbaran, à l’exception de ses représentations de grands mystiques qui s’élèvent au sublime comme son Saint John Houghton au visage si moderne, chef d’œuvre de sensibilité du Musée de Cadix qu’on est bien fâché de ne pas voir au Louvre, que Zurbaran est un peu ce que sera Winterhalter dans ses portraits de cour au XIXe siècle : bien moins habile à peindre les hommes que les femmes. On en veut pour preuve la raideur du portrait de Juan Bazo de Moreda ou l’évocation de ce grand escogriffe médiéval d’Alvar Belasquez de Lara, si disgracieux l’un et l’autre face à la noblesse des belles martyres.

De retour à Séville après sa vie madrilène, Zurbaran en viendra à se laisser contaminer par la mièvrerie mariale des vierges de Murillo. Sauf qu’ici L’Immaculée Conception de ce dernier dégage mille fois plus de poésie et de merveilleux que celle de Zurbaran, laide et sans grâce, que l’on voit en regard.

(Triste) signe des temps : cette représentation aussi bouleversante que virtuose d’un agneau aux pattes liées que naguère encore on titrait Agnus Dei (Agneau de Dieu), cette représentation de l’agneau innocent, symbolisant le sacrifice du Christ, est aujourd’hui présentée, laïcité oblige, sous le nom de Borreguillo (Petit mouton), et dépouillée ainsi de sa dimension mystique.

Borreguillo (Petit mouton) Musée du Prado.

Juan de Zurbaran

Tout un pan de l’exposition est consacré aux « bodegones », ce genre espagnol de nature morte venu de l’Antiquité et qui apparaît en Andalousie comme en Castille au temps de Zurbaran. Des merveilles de simplicité et de sophistication tout à la fois, peintes par Francisco de Zurbaran avec un art éblouissant doublé d’un amour pour cette beauté qui se révèle dans les objets les plus humbles. Elles dévoilent aussi un autre Zurbaran, Juan, le fils et disciple immensément talentueux de Francisco, que ce dernier aura le terrible malheur de perdre au cours de l’épidémie de peste qui va quasiment anéantir Séville en 1649.

La touche raffinée, lumineuse et sensible de Juan de Zurbaran parvient à faire renaître la saveur et la fragrance des fruits et des fleurs, la douceur d’une porcelaine de la Chine, l’élégance modeste d’une corbeille en vannerie. Ce qui est un émerveillement pour les yeux l’est aussi pour tous les sens. Et cette mort à 29 ans d’un si beau talent est aussi un désastre pour l’école espagnole.

Exposition Zurbaran 1598-1664

Musée du Louvre. Jusqu’au 25 janvier 2027

Petite note qui n’a rien à voir avec Zurbaran



Dans les salles consacrées au mobilier et aux arts décoratifs sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, donc sous le règne des trois derniers Bourbons, là où s’expose des pièces provenant des appartements du duc de Nemours aux Tuileries, sur un cartel nouvellement apposé, on indique que ce prince, après la mort accidentelle de son frère ainé, le duc d’Orléans, devint ainsi l’héritier du trône… alors que c’est bien évidemment le fils ainé du duc d’Orléans, le comte de Paris, qui en devint l’héritier selon les lois millénaires de primogéniture régnant en France. Une concierge un peu férue d’histoire vous le dirait sans hésiter. Pas les savants du Louvre où il ne s’est trouvé personne pour corriger une telle bévue.



Certes, le monde ne va pas s’écrouler à cause d’elle. Mais dans un musée qui se claironne le plus grand du monde et dont les indications se doivent d’être exactes, cela signifie qu’on rémunère des personnes assez incompétentes pour écrire de telles âneries et qu’il s’en trouve cent autres pour ne pas s’en rendre compte. Fâcheux ! A l’image d’un pays où les incompétences, dans tous les domaines, à tous les échelons, se multiplient allègrement. Et d’une institution où l’on vole en quelques minutes des joyaux parmi les plus emblématiques de la Couronne… • RDB