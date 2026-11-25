Inéligibilité de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2027 : qui décide ?

L’élection présidentielle française qui aura lieu les 18 avril et 2 mai 2027 présente une toile de fond inédite dans l’histoire de la République française : certains soutiennent que la candidate qui caracole largement en tête des sondages serait inéligible. Soyons factuels : Marine Le Pen est accusée notamment de détournement de fonds publics au motif que ses attachés parlementaires, lorsqu’elle était députée européenne, auraient travaillé en dehors de leurs fonctions d’attachés parlementaires. Le 31 mars 2025, le tribunal correctionnel de Paris l’a condamnée notamment à cinq ans d’inéligibilité, l’empêchant alors d’être candidate à l’élection présidentielle de 2027. Cette peine a été assortie d’une exécution provisoire, signifiant que cette peine s’appliquait alors même qu’elle avait contesté ce jugement devant la cour d’appel de Paris.

Le 7 juillet 2026, la cour d’appel ramène sa peine d’inéligibilité à 15 mois ferme. En pratique, cette peine a déjà été exécutée par le jeu de l’exécution provisoire. Par conséquent, avec cet arrêt, Marine Le Pen peut se présenter à l’élection présidentielle.

Désireuse d’être reconnue innocente, Marine Le Pen a néanmoins décidé de contester cet arrêt devant la Cour de cassation. En procédure pénale, ce recours a pour objet de suspendre l’application de l’arrêt d’appel. Le 9 juillet, le procureur général près la Cour de cassation affirme que la saisine de la Cour de cassation ne fait pas « revivre » le jugement du 31 mars 2025 qui l’empêcherait alors d’être candidate.

Tout va bien, donc, jusqu’en octobre 2026, où Didier Guérin, président de chambre honoraire de la Cour de cassation, publie un article[1] dans lequel il affirme le contraire : puisque la saisine de la Cour de cassation suspend l’arrêt d’appel, le jugement revit et Marine Le Pen est inéligible. Pis, si la Cour de cassation donne raison à Marine Le Pen et annule l’arrêt d’appel avec renvoi à une cour d’appel pour qu’elle statue de nouveau, Marine Le Pen serait encore inéligible le temps de la procédure.

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Cette approche méconnaît au moins deux principes phares du droit pénal : le droit à un recours effectif et la présomption d’innocence. Dans l’hypothèse où la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel, aucun débat : Marine Le Pen est éligible. Hormis cette situation, deux thèses s’opposent donc. Plutôt que d’exposer un débat sans fin, regardons qui va décider.

Le Conseil constitutionnel est chargé de vérifier la régularité des candidatures, et donc de constater si un candidat est frappé d’une inéligibilité. En l’état du calendrier, la liste des candidats est publiée au Journal officiel le 16 mars 2027.

Ainsi, concrètement, si la Cour de cassation :

n’a pas rendu sa décision avant le 16 mars 2027 : le Conseil constitutionnel décide ;

confirme l’arrêt d’appel avant le 16 mars 2027 : le Conseil constitutionnel ne décide pas, Marine Le Pen est éligible ;

si la Cour de cassation annule l’arrêt d’appel avant le 16 mars 2027 et renvoie l’affaire : le Conseil constitutionnel décide.

Le pire scénario pour Marine Le Pen serait que la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel après le 16 mars, alors que le Conseil constitutionnel aurait rejeté sa candidature en la jugeant inéligible…

Dans l’hypothèse où le Conseil constitutionnel refuse de faire figurer le nom de Marine Le Pen sur la liste des candidats, elle peut former une réclamation jusqu’au 17 mars à 23h59. Si le Conseil constitutionnel maintient sa position, elle se retrouve dans une situation délicate, car aucune autre voie de recours ne lui est ouverte en France.

Elle pourrait alors se tourner vers une juridiction internationale : la Cour européenne des droits de l’homme, en arguant par exemple que la France a méconnu son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention. Toutefois, un arrêt favorable qui n’interviendrait pas avant 2028 n’aurait pas pour effet d’annuler l’élection présidentielle de 2027. On imagine sans peine la crise politique qui pourrait en résulter.

[1] https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/10/27/didier-guerin-magistrat-marine-le-pen-est-actuellement-ineligible-jusqu-a-la-decision-de-la-cour-de-cassation-sur-son-pourvoi_6801093_3232.html