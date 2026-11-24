Avant l’élection de Javier Milei, 108 économistes, dont Thomas Piketty et Gabriel Zucman, avaient annoncé la « dévastation » de l’Argentine si son programme était appliqué. Deux ans et demi plus tard, la pauvreté y est au plus bas, les voyants économiques sont au vert et nos experts aux abonnés absents.

Les propositions de Javier Milei sont « potentiellement très néfastes pour l’économie argentine et le peuple argentin ». Le 8 novembre 2023, à onze jours du second tour de l’élection présidentielle argentine, 108 économistes dont les deux stars de cette gauche française qui veut tout taxer, Thomas Piketty et Gabriel Zucman, signent une lettre ouverte contre le programme de celui qui n’est encore que candidat. Le texte ne prend pas de gants. Les propositions du candidat, « enracinées dans l’économie du laissez-faire », provoqueront « davantage de dévastation » à court terme. La réduction de la dépense publique « augmenterait les niveaux déjà élevés de pauvreté et d’inégalité » et pourrait déclencher des « tensions sociales » accrues. La baisse des impôts « aggraverait la crise budgétaire ». Le tout ouvrirait la porte à l’accentuation d’inégalités « déjà sévères ».

Notons que la lettre ouverte des économistes avait vu juste sur un point : à court terme, l’ajustement a bien aggravé la pauvreté, qui a culminé à 52 % au premier semestre 2024. Mais les signataires ne prévoyaient pas que ce choc serait suivi d’un redressement aussi rapide. Trente-quatre mois après leur lettre, le verdict est cinglant. Le taux de pauvreté argentin a baissé d’un tiers. L’indigence a reculé de près de moitié. L’inflation annuelle a été divisée par plus de six. Le pays a bouclé deux exercices consécutifs en excédent budgétaire, du jamais-vu depuis 2008. En octobre 2023, emprunter des dollars coûtait à l’Argentine beaucoup plus cher qu’aujourd’hui. Fitch et Standard & Poor’s, ces agences dont la note commande l’accès des États au crédit, ont entériné ce mouvement de redressement en relevant celle de l’Argentine. Puis, en juillet 2026, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, se félicitait sur place d’indicateurs économiques devenus « bien plus sains ». Bien entendu aucun des signataires les plus connus n’est publiquement revenu sur sa signature.

Un lent rétablissement

Regardons de plus près d’où part le pays. En décembre 2023, l’Argentine affiche 211 % d’inflation annuelle et 25,5 % pour le seul mois de la passation de pouvoir. La cause est connue : l’État dépense au-delà de ses moyens et la Banque centrale finance ses déficits par la création monétaire. Pour empêcher les Argentins de se réfugier dans le dollar, le gouvernement a verrouillé le change, limitant les achats à 200 dollars par mois. Quant aux réserves de la Banque centrale, elles sont négatives, autrement dit elle doit plus de devises qu’elle n’en possède. Le coût social est à l’avenant avec quatre Argentins sur dix vivant sous le seuil de pauvreté, proportion qui grimpera à 52 % au premier semestre 2024. Enfin, l’économie a traversé sept années de récession entre 2012 et 2023.

Aujourd’hui, le tableau est d’une tout autre nature. La croissance a atteint 4,4 % en 2025 après la récession d’ajustement de 2024, et le FMI, l’OCDE et les instituts privés prévoient environ 3 % pour 2026 et 2027. L’inflation mensuelle oscille autour de 2 %. Le verrou sur le dollar a sauté en avril 2025 et désormais les Argentins achètent des devises librement. Le pays dégage également un excédent commercial, porté notamment par ses exportations de gaz et de pétrole, ce qui desserre la contrainte extérieure. Surtout, la pauvreté est tombée à 28 % au second semestre 2025, son plus bas niveau depuis 2018, tandis que les inégalités de revenus, selon les indicateurs et les périodes considérés, sont restées globalement stables plutôt que de connaître l’aggravation annoncée.

Miracle ? Non. Les salaires n’ont pas suivi. Le pouvoir d’achat des salariés déclarés du privé, après vingt mois passés au-dessus de son niveau de novembre 2023, est repassé très légèrement en dessous en juin 2026. L’emploi salarié privé enregistré compte d’ailleurs environ 241 000 postes de moins qu’à l’arrivée de Milei. Plus de quatre travailleurs sur dix occupent encore un emploi informel, un mal ancien que les réformes de Milei n’ont pas réduit et qui s’est même sensiblement aggravé récemment. S’ajoute la dette. L’Argentine doit 57 milliards de dollars au FMI, en partie hérités des plans d’aide antérieurs, auxquels s’est ajouté celui de 20 milliards, négocié par Milei en 2025. Les remboursements commencent ce mois-ci et atteindront près de 10 milliards de dollars par an à l’horizon 2030-2031 (autour de 10 % des ressources publiques). Dernière ombre sur le tableau, la désinflation prend du temps, car le choc pétrolier de la guerre d’Iran a interrompu la décrue au printemps.

Ces réserves n’effacent toutefois pas l’essentiel : en moins de trois ans, l’Argentine est passée d’une économie en crise aiguë à une situation nettement assainie.

La règle de quatre

Comment un programme jugé délétère par des sommités mondiales de l’économie a-t-il produit ces résultats ? Quatre mécanismes, tous parfaitement classiques, contribuent à l’expliquer. D’abord, l’inflation agit comme un impôt lorsque l’État finance son déficit par création monétaire. En émettant de nouveaux pesos pour payer ses fournisseurs et ses fonctionnaires, l’État gagne du pouvoir d’achat que perd la monnaie déjà en circulation : tout Argentin qui détient des pesos peut acheter un peu moins. Sans prélèvement explicite, une partie de la valeur a donc été transférée des détenteurs de monnaie vers l’État. Or cet « impôt inflationniste » frappe surtout ceux qui peuvent le moins s’en protéger et notamment les ménages modestes et les travailleurs informels, qui conservent davantage de pesos, tandis que les plus aisés disposent plus souvent de dollars, d’immobilier ou d’actifs indexés. La désinflation bénéficie donc particulièrement aux premiers. C’est ce qui a accompagné la baisse de la pauvreté. Ainsi, au premier semestre 2025, les revenus des ménages ont progressé de 26,3 %, contre 12,3 % pour le panier servant à calculer le seuil de pauvreté. L’assainissement budgétaire a contribué à l’amélioration sociale.

Ensuite, l’équilibre des comptes publics rend un pays de nouveau crédible aux yeux de prêteurs. La lettre ouverte affirmait qu’en baissant les impôts tout en réduisant la dépense, Milei « aggraverait la crise budgétaire ». C’est l’inverse qui s’est produit. L’Argentine a dégagé un excédent en 2024 et en 2025, alors même que, selon le gouvernement, la pression fiscale reculait d’environ deux points de PIB. La raison est que la dépense a reculé plus vite que les recettes. Un État qui cesse de dépenser ce qu’il n’a pas a moins besoin d’imprimer et de taxer. Le reste a suivi. Prêter à Buenos Aires exigeait, avant Milei, environ 25 points d’intérêt supplémentaires par rapport à Washington. Il n’en faut plus aujourd’hui qu’environ cinq. Cette confiance retrouvée, favorisée par le soutien de Washington, réduit aussi le coût du crédit des entreprises argentines.

Troisième mécanisme : un prix renseigne, il ne se fabrique pas par décret. L’Argentine a ainsi offert au monde, sans le vouloir, une expérience de science économique. La loi de 2020 encadrant les loyers imposait des baux de trois ans et plafonnait les révisions. En conséquence, entre juin 2020 et décembre 2023, les annonces de location longue durée à Buenos Aires chutent de 53 %, les propriétaires se réfugiant dans la location touristique – les biens sur Airbnb passent de 10 000 à 30 000. Milei abroge le dispositif dès son arrivée. En six mois, l’offre bondit de plus de 100 % et le loyer réel, corrigé de l’inflation, recule d’environ 27 %. Interdire à un prix de monter n’abaisse pas le coût du bien, cela réduit l’offre. Et ce ne sont pas les locataires parisiens qui vont dire le contraire.

Enfin, mieux vaut aider les pauvres qu’aider tout le monde. La lettre ouverte assimile pourtant toute réduction de la dépense publique à un abandon des plus démunis. Milei a, quant à lui, taillé dans les subventions à l’énergie et aux transports qui, en abaissant le prix pour tous, profitaient d’autant plus qu’on consommait davantage. Dans le même temps, il doublait en 2024 la carte alimentaire et revalorisait l’allocation versée par enfant deux fois plus vite que l’inflation. Le choix n’était pas anodin car, en Argentine, la pauvreté est d’abord infantile. Résultat : moins de dépense globale, mais davantage d’aides ciblées pour les pauvres. Sur ce point, la trajectoire suivie dément donc la lettre ouverte : réduire la dépense globale n’a pas signifié démanteler l’aide aux plus pauvres.

Ils se sont trompés, mais ne le dites à personne

Se tromper dans une prévision n’a rien de déshonorant. L’économie n’est pas la mécanique céleste et les 108 signataires ne sont ni les premiers ni les derniers à s’être fourvoyés en ce domaine. Mais comment expliquer que la plupart ne reconnaissent pas leur erreur ? C’est que celle-ci est d’abord dictée par l’idéologie.

D’abord, nos signataires n’avaient pas prévu le pragmatisme de Milei. Près d’un quart de leur texte attaque la dollarisation, l’abandon du peso au profit du dollar. Or Milei ne l’a jamais mise en œuvre. Dollariser exigeait de racheter tous les pesos en circulation : les réserves étant négatives, l’opération était difficile. Puis, la stabilisation du peso en a considérablement réduit l’urgence puisqu’un État qui cesse d’imprimer de la monnaie lui rend la valeur qui lui manquait. La rigueur budgétaire qui devait aboutir à une saignée sociale a donc permis à Milei d’assainir l’économie.

Ensuite, les signataires se trompent de point de comparaison. Ils comparent implicitement le programme Milei à une situation stable, alors que l’alternative n’était pas le maintien de la situation de novembre 2023, mais la poursuite probable d’une dégradation déjà engagée. Le traitement de choc de Milei pouvait susciter des craintes. Mais le juger par rapport à une économie supposée stable plutôt qu’à sa dégradation en cours revient à dénoncer les effets secondaires d’un traitement en oubliant que le patient est malade.

Enfin, nos éminences se voilent la face. Ils affirment que « le modèle du laissez-faire suppose que les marchés fonctionnent parfaitement ». Or personne n’a jamais soutenu cette absurdité. Les libéraux soutiennent simplement que personne ne détient toute l’information sur ce qu’il faut produire, vendre, acheter et que, pour cette raison, aucun État ne peut décider à la place des prix. Pire, la lettre évoque surtout « la douleur du laissez-faire » infligée aux Argentins par le passé. Incroyable réécriture de l’histoire ! Dans l’indice de liberté économique, l’Argentine figurait depuis 2005 dans le dernier quartile mondial. Le pays qui inventa le péronisme, nationalisa ses retraites en 2008, contrôla ses changes pendant une dizaine d’années et ses loyers jusqu’en 2023 ne souffrait pas d’un excès de libertés !

Au fond, l’erreur des signataires est d’avoir plaqué sur l’Argentine une grille de lecture toute faite. Leur diatribe aurait pu être écrite sans rien connaître au contexte argentin. Elle dénonce les inégalités que produirait le marché, sans voir que la première d’entre elles était l’inflation, qui ruine ceux qui n’ont que des pesos et épargne ceux qui détiennent des dollars. Elle annonce une crise budgétaire aggravée, sans envisager qu’un État cessant de dépenser ce qu’il n’a pas puisse à la fois baisser les impôts et dégager un excédent. Elle réclame des politiques publiques ambitieuses, sans se demander ce qu’il en coûte d’emprunter quand la confiance se dégrade. Elle évoque les défaillances de marché, sans demander ce qui se passe quand une banque centrale fait tourner la planche à billets.

Les signataires ont ainsi remplacé l’analyse économique par une profession de foi. C’est pourquoi ils s’expriment peu sur leurs erreurs. Certes, le succès de Milei est partiel : il lui reste à faire décoller les salaires et à rembourser la dette. Mais il est bien réel. Voilà son insolence : non la tronçonneuse, non la coiffure, mais une réussite qui contredit une doctrine encore dominante dans les universités et les médias. Là est le vrai problème. Les signataires ne se sont pas seulement trompés sur l’Argentine : ils continuent d’inspirer, à Paris comme ailleurs, nombre de politiques économiques et de participer au débat français en cette année électorale.