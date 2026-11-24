Avec un chiffre d’affaires moyen en recul de près de 10 % dans la restauration traditionnelle, les professionnels redoutent que les Français ne renoncent à l’un de leurs plaisirs les plus ordinaires.

Il fut un temps où déjeuner au bistrot du coin ne relevait pas nécessairement de la dépense exceptionnelle. Pour nombre de salariés, le restaurant faisait partie de la journée de travail, tandis que le repas dominical en famille constituait un plaisir auquel on ne renonçait pas volontiers. À Dunkerque, où se tient le congrès de l’Union des métiers et industries de l’hôtellerie-restauration (Umih), les professionnels s’interrogent désormais sur leur capacité à préserver cette habitude française.

Les chiffres présentés à l’occasion du congrès sont particulièrement mauvais. D’après les données de l’Ordre des experts-comptables relayées par Au cœur du CHR, le chiffre d’affaires moyen des entreprises de restauration traditionnelle a baissé de 9,7 % au troisième trimestre 2026 par rapport à la même période de 2025. Les débits de boissons reculent de 9,3 %, la restauration rapide de 7,7 % et l’hôtellerie de 4,6 %. La contraction de la restauration traditionnelle concerne presque tout le territoire.

Franck Chaumès, qui a succédé en octobre à Thierry Marx à la présidence de l’Umih, a résumé mardi la difficulté de ses adhérents : proposer des repas abordables sans compromettre la survie de leurs établissements. Car le restaurateur subit lui aussi la hausse de ses dépenses. Il doit payer ses salariés, ses fournisseurs, son loyer et ses factures, alors même que ses clients surveillent davantage leur budget.

Aller au restaurant a un prix et c’est un luxe qui coûte maintenant trop cher

La concurrence ne vient plus seulement du restaurant voisin. Les boulangeries proposent des formules complètes, les supermarchés vendent des plats préparés et le déjeuner acheté en grande surface bénéficie lui aussi des titres-restaurant. Le Sénat vient d’ailleurs de se prononcer pour la pérennisation de leur usage dans les commerces alimentaires, avec un mécanisme de plafonds différenciés dont les modalités restent à préciser.

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Pour les ménages, l’arbitrage est compréhensible. Une famille de quatre personnes qui dépense 25 euros par convive doit consacrer 100 euros à une seule sortie, avant même les éventuels suppléments. Renoncer à deux repas de ce type libère 200 euros dans le budget mensuel. Ce calcul, anodin pour un ménage aisé, prend une tout autre importance lorsque le logement, les transports et les courses absorbent l’essentiel des revenus.

La crise des restaurants dit aussi quelque chose de notre vie collective. Dans les petites villes comme dans les quartiers populaires, les cafés et les bistrots sont des lieux où se rencontrent des gens qui ne se fréquenteraient pas autrement. Leur disparition éventuelle ne se mesurera donc pas seulement dans les statistiques de défaillances d’entreprises. Elle modifierait aussi la manière dont les Français vivent ensemble.