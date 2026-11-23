À l’approche de la présidentielle, l’Arcom indique que les influenceurs devront respecter le pluralisme comme les médias traditionnels. Faut-il soumettre les fameux «créateurs de contenu» de YouTube ou Twitch aux mêmes règles que la télé? Peut-on encadrer le Far West numérique? Élisabeth Lévy donne son avis dans sa chronique matinale.

L’Arcom veut soumettre les créateurs de contenu aux mêmes règles de pluralisme que les télévisions et radios. On les appelle youtubeurs, streamers, créateurs de contenu, influenceurs, podcasteurs – une multiplicité sémantique qui indique que l’on ne sait en fait pas très bien ce qu’ils sont vraiment. Ils sont jeunes, aussi célèbres chez la Gen Z qu’ils sont inconnus des boomers. Leurs vidéos, diffusées sur YouTube, Twitch ou des plateformes dédiées, font des millions de vues. En 2026, certains, comme Hugo Décrypte, seraient, dit-on, les premières sources d’information de la jeunesse. Guillaume Pley, le patron de Legend, remplit carrément des Zénith. Autant dire qu’ils concurrencent sérieusement des médias audiovisuels qui peinent à renouveler leur public. La télé, c’est un truc de vieux (la radio, de son côté, dégringole moins vite).

Jeudi, Martin Ajdari (orthographe du patronyme corrigée), patron de l’Arcom, annonce que les champions du secteur seront désormais soumis aux mêmes règles de pluralisme que les médias avant la présidentielle : équité à partir du 27 mars, et égalité des temps de parole du 5 au 30 avril. Émeute chez les intéressés. Jean Massiet, animateur de l’émission Backseat, annonce qu’il paiera les frais de justice et les amendes des contrevenants. Pas sûr que ça aille très loin. L’Arcom n’a pas l’air si sûre de son coup, et ces annonces ne devraient concerner qu’une dizaine de youtubeurs et de médias comme Brut ou Konbini.

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Mais faut-il imposer à ces nouveaux médias les mêmes règles qu’aux anciens ? Pour l’Arcom, dès lors que ces nouveaux médias font peu ou prou le même métier que les anciens (en l’occurrence, informer le public sur la politique) et réalisent des audiences comparables, il est logique qu’ils respectent le pluralisme. Ça se tient. Sauf que le pluralisme est un état d’esprit. Si une partie croissante du public refuse de s’exposer aux opinions des autres, ce n’est pas un entrelacs de règles et de sanctions à la française qui y changera quelque chose. Or, qu’il cherche la contradiction et la stimulation du désaccord ou le réconfort du consensus, chacun peut trouver contenu à son pied sur Internet. Autrement dit, dans cette caverne d’Ali Baba numérique, plus encore qu’à la télévision, le pluralisme ne dépend pas de l’offre mais de la demande.

Au-delà des temps de parole, il y a une énorme disparité en termes de liberté d’expression. Du côté de la TV et de la radio de papa, nous sommes comme dans un pensionnat de jeunes filles où un écart de langage, une blague salace ou une opinion choquante peuvent vous valoir une heure de colle ou une exclusion. De l’autre côté, sur les réseaux et sur YouTube, c’est un Far West, parfois un fight club : on peut raconter des craques, insulter, menacer, agresser en meute – et exprimer les opinions interdites ailleurs. « On s’offusque de tout en surface, on tolère tout dans les bas-fonds », résume le philosophe Pierre-Henri Tavoillot dans une interview à paraître dans Causeur. Les deux systèmes, la surveillance tatillonne et la liberté illimitée, ont leurs inconvénients. Finalement, je préfère l’anarchie au communisme.

Cette chronique a d’abord été diffusée sur Sur Radio