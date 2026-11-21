Notre époque a donné carte blanche à la mocheté. Elle investit les campagnes et les villes comme la langue et les arts. Jonathan Siksou fait voler en éclats les pâles laideurs du monde avec son Saccage de la beauté, un magnifique plaidoyer pour le travail sur soi qu’exige la constitution du goût

Jonathan Siksou est un honnête homme, au sens où l’entendait le xviie siècle : cultivé sans pédanterie, courtois sans obséquiosité, élégant sans prendre la pose. Il vit en ville, écrit à la campagne, se promène seul, déjeune en société, publie ses livres en librairie, chine les auteurs du passé chez les bouquinistes, gagne des prix prestigieux pour ses propres ouvrages et continue à donner de la valeur à ceux qui les ont précédés. À la fois discret et disert, il fuit le cabotinage mais enfourche son cheval de bataille – le vandalisme culturel – dès que l’occasion se présente. Et l’occasion n’est pas chiche. Les politiques de la ville et l’administration de notre patrimoine le font monter au créneau lorsqu’il s’agit de défendre ce qui risque d’être rayé de la carte, de faire de Paris la capitale de la douleur urbanistique et du pays tout entier la boîte de Petri de la laideur.

Après son histoire de France en vingt repas, publiée en janvier dernier, Jonathan Siksou revient cet automne avec Le Saccage de la beauté, un essai sur l’enlaidissement de notre pays. Petit festin en cinq plats savoureux – le paysage, la ville, le corps, la langue, l’art –, cet ouvrage mitonné aux petits oignons de la modernité immédiate est le fruit d’un regard sans complaisance, mais aussi sans outrance, porté sur nos vies collectives. Inutile de forcer le trait, la réalité s’en charge très bien toute seule. L’auteur, sensible à une certaine permanence des choses dont l’éclat justifierait qu’elles demeurent et accompagnent notre temps, dresse un tableau navrant de notre environnement quotidien observé par le petit bout de la lorgnette, celle du beau et du « moche » – version un peu fade du laid. Une autre façon de parler de l’actualité.

Inutile de venir attaquer Jonathan Siksou sur le terrain de l’essentialisation et de l’idéalisme : « la beauté est à mettre au pluriel » et « le beau peut être partout », prévient-il en exergue. À condition toutefois de savoir les trouver. Or, ils se trouvent – sans surprise – toujours au même endroit : au terme de « l’effort », de « l’étude », du « regard forgé » et de « l’écoute attentive », autrement dit loin de la philosophie bon marché du « venez comme vous êtes » dont les prémisses ont accompagné avec une nonchalance goguenarde l’évanouissement des notions d’exigence, de verticalité et de hiérarchisation des valeurs.

Le constat est sans appel. Côté jardin, on trouve des paysages défigurés, suradministrés, surexploités, surfréquentés, des campagnes bétonnisées et des sols de plus en plus artificialisés. Côté cour, des boutiques désertées, oubliées, rasées, des villes végétalisées au forceps et agrémentées d’une « architecture fin de style, fin d’époque, fin du goût ». Entre les deux, des individus noyés dans leurs écrans, des figures sans le paysage réconfortant d’un visage, des corps avachis promis au lâcher-prise et au laisser-aller, subitement redynamisés par les mobilités douces et regonflés par les délices de la salle de sport et du salon de tatouage. Le chapitre sur la langue est la clé de voûte de cette structure contemporaine de bien mauvaise facture : l’auteur y relève avec un mélange de facétie et d’affliction les sempiternelles béquilles oratoires dont on encombre une langue française indigente et claudicante et qui, depuis la création de la Cité internationale de Villers-Cotterêts, n’a peut-être jamais été aussi mal parlée.

Le Saccage de la beauté est un réquisitoire contre l’enlaidissement du monde – et contre ceux que Victor Hugo nommait à juste titre les « démolisseurs ». Ce dernier avait suggéré aux municipalités fébriles de faire creuser un grand trou à une partie de leurs ouvriers pour le faire reboucher par l’autre partie de leur main-d’œuvre, avant d’ajouter : « Voilà une idée. J’aime mieux l’inutile que le nuisible. » Ce court essai est aussi un plaidoyer en faveur de la beauté discrète de nos vies quotidiennes. Entre deux absurdités architecturales et une foultitude de non-sens urbanistiques et artistiques, l’auteur appelle de ses vœux un monde un peu plus singulier et spontané, un peu moins bétonné et balisé. Un monde où il serait possible de sortir de chez soi sans avoir dû réserver une table, une activité, une balade ou une visite. Où l’on pourrait se rendre sur un lieu pittoresque sans trouver sur son chemin la confirmation que ce lieu a reçu le label « site remarquable ».

Pour Jonathan Siksou, la beauté du monde n’est pas juste une histoire d’esthète, mais un combat politique à mener contre la dégradation du patrimoine – matériel et immatériel. Son ouvrage rend hommage aux édiles, aux entrepreneurs et aux individus qui prennent le problème à bras-le-corps. Certaines initiatives sont émouvantes et on devrait s’attarder sur ce qu’elles disent de nous. « En pleine crise du Covid, en 2021, le maire de Saint-Dizier (Haute-Marne), Quentin Brière, a eu l’idée, pour remédier à “la dépression collective” qui accablait ses administrés, de “percer des brèches de lumière” en louant des panneaux publicitaires afin d’y coller des reproductions 4×3 de Caillebotte, Klimt et Botticelli. Ces expositions en plein air se poursuivent aujourd’hui. » Tout est peut-être à portée d’un clic sur internet, mais il semble que ce que l’on voit autour de nous nous aide ou non à vivre.

L’auteur en est convaincu : « la beauté ne sauvera pas le monde », elle permet juste de le « supporter ». Ce qui n’est pas si mal. Pour lui, cette beauté peut être « celle d’un alexandrin rivé à ses stances pour traverser les siècles, et de là, celle d’une bibliothèque hantée par la présence intelligente d’un chat »,ou celle que l’on retrouve encore « à la cuisine, parmi les casseroles en cuivre qui s’alignent sur le mur et sous le couvercle d’une marmite dans laquelle mijote le repas du soir ».

La beauté supportera le monde : ce n’est sans doute pas un hasard si Jonathan Siksou a disposé, sur son bureau, la belle petite sculpture d’un Atlante.

À lire

Le Saccage de la beauté. Pourquoi notre monde s’enlaidit, Jonathan Siksou, Fayard, 2026.