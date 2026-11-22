Monsieur Nostalgie est un homme prévoyant, il anticipe les cadeaux de Noël. Un mois avant la fatidique échéance, il vous propose une sélection de livres à mettre sous le sapin. Il y aura de l’anglomanie, de la noblesse, du travail dans les vignes et des dessins inspirés…

Que retenir dans cette rentrée littéraire ? Un tricheur, un transfert et de mornes ventes. L’automne aura été marqué par l’irruption de la machine dans le traitement de texte et la fin des illusions. La lecture se vend désormais à la découpe. En dehors des franchises commerciales internationales, le roman français subit les assauts combinés des écrans et d’un changement de civilisation. Les cerveaux ne sont plus disponibles. Il faut bien l’admettre, le livre n’intéresse plus la jeunesse, il se vend aussi mal que la presse écrite, le papier vit ses dernières heures ; il sera bientôt antiquités, objet décoratif, vague réminiscence des bibliothèques lustrées à la cire d’abeille, obsolescence des enfances solitaires. Le livre se meurt dans l’indifférence comme la ligne de chemin de fer entre Paris et Nevers. Les éditeurs tirent la langue, empêtrés dans des groupes tentaculaires ; sans vision, ni envie, ils parient uniquement sur de grosses cylindrées pour sauver leur baraquement de fortune. Seules quelques personnalités médiatiques caracolent en tête. Le reste sombre. Le cap des 1 000 exemplaires est le nouveau triangle des Bermudes. Les libraires se plaignent de la surproduction et les auteurs d’une précarisation inquiétante. La critique désavouée par l’affaire Orélien a perdu la bataille des idées. On ne la croit plus. Elle a perdu tout sens commun. Et les prix, bonneteau du milieu, font figure de mauvais théâtre de boulevard. Leurs petits arrangements entre amis n’amusent même plus les chansonniers. Tout ça est l’achèvement d’un monde où le prestige littéraire habillait les ambitions provinciales, où le bandeau rouge autour d’un livre était la légion d’honneur des mauvais élèves. Tout est foutu, la Cinquième et le moteur à explosion, alors, raison de plus, pour continuer à lire, à divaguer, à s’évader des virtualités assassines. Acheter des livres à la Noël pour soi ou pour ses proches, c’est une manière élégante de dire merde aux dealers de malheur, aux anachorètes des réseaux, aux contempteurs d’une langue sèche, dévitalisée, binaire et sans cœur. Ayons du cœur !

80 ans de Blake et Mortimer

Ces deux-là, blondinet à moustache et rouquemoute barbu, sont annonciateurs de l’hiver. Ils sentent les cèpes charnus et les cailles farcies. Un album de Blake et Mortimer en novembre, c’est l’assurance de passer Noël au tison, sous l’édredon. Affaires classées se déroule comme un film italien à sketches. Ils s’y sont mis à 17 (Sente, Van Dongen, Bocquet, Fromental, Schwartz, Barral, Pelaez, Van Liemt, Cailleaux, Jailloux, Renard, Félix, Grabowski, Schréder, Munuera, Tanquerelle et Aubin) pour raconter 10 mini-histoires (parfois inégales) où plane l’esprit Old Chap. La série inventée par Edgar P. Jacobs fête ses 80 ans. Le charme opère encore, les phylactères longs comme le bottin et l’entre-soi des clubs sont de bien agréables refuges. Car nous sommes piqués d’anglomanie depuis notre premier voyage scolaire sur cette île où l’on tourne à l’envers. « Cette impression d’exotisme », chère à Olivier Barrot (relire son Précis d’anglopathie Folio numéro 4524), est une volupté de fin gourmet.

Affaires classées – Dix aventures de Blake et Mortimer 88 pages. Dès 12 ans.

Journal d’une reconversion

Théophane Leroux est un mystique viticole, un chercheur de cep d’or, un jeune homme de bureau passé de l’Open-Space aux rudesses des travaux agricoles. Un temps, il a cherché sa voie dans les vignes, ultime tentative d’échapper et de se reconnecter au réel. Il nous raconte son expérience de vie, la fatigue des corps, la répétition des gestes, les doutes qui assaillent, la foi qui éclaire, les grandes questions qui taraudent ; il ne nous cache rien de ses troubles et de ses aspirations profondes. Théophane parle de la fuite en avant d’une société technique face aux sarments de l’existence. Théophane est un drôle de paroissien et un véritable écrivain. Il aime Brassens et le recueillement, l’écriture et sa vieille 2CV. Il est également intervieweur-confesseur sur les ondes de RCF. Il reçoit, chaque semaine, les hommes de plume dans son jardin de province pour des entretiens essentiels.

Ce temps où nous mourons de ne pas vivre – Théophane Leroux – Préface de Carolo Ossola – Plon 256 pages

Vive le roi !

Il est temps de (re)lire « Sire » de Jean Raspail dans sa reparution automnale aux éditions Albin Michel. De redécouvrir l’onde fraîche et juvénile, aristocratique et pleine de camaraderie, de cet auteur plus ample, plus libre, plus initiatique que son image muséifiée dans la réaction pourrait laisser paraître à première vue. Car Raspail est toujours plus grand que Raspail. La préface fraternelle de Jean-René Van der Plaetsen nous le montre splendide, majestueux, condottière à la fois aventurier tutélaire et garant d’une France éternelle. Entre hommes d’honneur, ces deux-là partageaient la même flamme. La postface de Philippe Hemsen nous rappelle avec justesse, et mots éminemment choisis, les thèmes raspailiens : « la chevauchée au-delà de l’horizon ; la beauté de l’attitude ; le rêve lié à l’adolescence, etc. ». Il parle même de cette « fraternité scoute ». Le panache de Raspail sera notre duffle-coat de l’hiver, on s’y blottira, on s’y réfugiera, on rêvera à un avenir plus grand que nous et, peut-être au destin tragique de notre pays.

Sire – Jean Raspail – Albin Michel 320 pages

Croquis de littérature

Qu’il est bon et réconfortant, à la fois jouissif et ironiquement délicieux de se glisser dans les illustrations de Hubert Van Rie, le Chaval ou le Daumier d’une époque aussi virtuelle que détestable. Le brillant dessinateur fait appel aux plus grands écrivains, pamphlétaires ou moralistes, hommes d’esprit et de plume qui ont croqué nos travers et vanités. Pêle-mêle, on y retrouvera Montherlant, Nimier, Malraux, Rostand, Morand, Guitry, Verlaine et même Patrick Besson. C’est pétillant, sarcastique, spirituel, admirablement croqué sur le vif, donc terriblement français. Un livre de pur esprit plein de fantaisie à absolument glisser sous le sapin.

Les bons mots de la littérature – Hubert Van Rie – Robert Laffont