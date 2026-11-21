Arnaud de Montlaur, financier chargé du Premier Cercle auprès de Bruno Retailleau, porte un regard critique sur la gauche française et s’alarme de son avenir.

Je suis né en 1969. Cette même année, Jean Ferrat, chanteur engagé et proche du Parti communiste français, interprétait une chanson devenue emblématique : « Ma France ».

Jean Ferrat nous livrait par cette chanson sa vision de la France, une vision ancrée dans son histoire, sa culture, ses paysages et son peuple.

Il est intéressant de se pencher sur ce texte, car il est témoin d’une époque où l’on pouvait être communiste, défendre les travailleurs, revendiquer l’internationalisme et aimer son pays passionnément.

La chanson commence par célébrer la France de ses paysages et de sa nature :

« De plaines en forêts, de vallons en collines

Du printemps qui va naître à tes mortes saisons

De ce que j’ai vécu à ce que j’imagine

Je n’en finirai pas d’écrire ta chanson

Ma France »

Il évoque ensuite la France de la liberté, de la Révolution, de Robespierre, de Victor Hugo et des grandes conquêtes sociales.

« Cet air de liberté au-delà des frontières

Aux peuples étrangers qui donnaient le vertige

Et dont vous usurpez aujourd’hui le prestige

Elle répond toujours du nom de Robespierre

Ma France »

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Puis il rend hommage à la France des artistes, ceux qui par leur art ont marqué leur époque.

« Picasso tient le monde au bout de sa palette

Des lèvres d’Éluard s’envolent des colombes

Ils n’en finissent pas tes artistes prophètes

De dire qu’il est temps que le malheur succombe

Ma France »

Après ça, il célèbre ceux qui, selon lui, ont construit le pays : les ouvriers, les travailleurs, les femmes et les hommes de lutte.

« Que je chante à jamais celle des travailleurs, celle qui construisit de ses mains vos usines

Ma France »

Il termine sa chanson par cette évocation presque mystique :

« Elle tient l’avenir, serré dans ses mains fines

Celle de trente-six à soixante-huit chandelles

Ma France »

En 1969, pour le Parti communiste français aimer la France n’était pas une valeur de droite. Le drapeau tricolore, la Révolution française, le Front populaire, la Résistance et les conquêtes sociales faisaient partie d’un même héritage. On pouvait être internationaliste sans renoncer à sa patrie, on pouvait défendre les travailleurs de la planète entière tout en étant fier de l’histoire de France.

Plus d’un demi-siècle est passé, la gauche a changé, ses références et sa conception de la nation se sont transformées. En mai 2026, sur le plateau de Thomas Snégaroff, notre philosophe au cœur lourd Alain Finkielkraut — lui qui répète que c’est par fidélité à la gauche qu’il n’est « plus de gauche » — déplorait avec lucidité et amertume « qu’aucune vague d’immigration auparavant ne prétendait incarner la nouvelle France. »

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Le Parti communiste de 1969 était plein de contradictions, son rapport avec l’URSS était difficile à comprendre. Nous sommes passés d’une gauche qui faisait de l’amour de la France une composante de sa politique à une gauche dont le rapport à l’identité nationale et à l’héritage culturel français n’est que débats.

Parmi la quarantaine de candidats déclarés pour l’élection présidentielle, certains sont plus ou moins prêts à défendre notre pays et tout ce que ça représente. Bruno Retailleau est mon ami depuis des années, je peux vous affirmer qu’il a la France tatouée au cœur. Il est un peu comme le chanteur Phil Collins, si vous voulez, c’est un homme surdoué dans son domaine, tout en restant éloigné des paillettes et du show off ! Ne manquons pas ce rendez-vous avec l’Histoire.