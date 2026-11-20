Un scandale. Les cimetières juifs et chrétiens des pieds-noirs enterrés en Algérie avant l’exode de 1962 sont trop souvent aujourd’hui dans un état de délabrement extrême, ou victimes d’actes de vandalisme et de profanation. Les autorités algériennes et l’État français restent indifférents. Une tribune et les photos choquantes de maître Pierre Courbis, qui dirige le mouvement Peuple Pied-Noir.

Soixante-quatre ans après l’indépendance de l’Algérie, les cimetières chrétiens et juifs de ce pays n’en finissent pas d’être profanés. Lors d’une récente inspection dans l’Est algérien, un représentant du mouvement Peuple Pied-Noir a notamment fait des constatations effrayantes dans la ville d’Annaba, ex-Bône (voir ci-dessous). Le cimetière chrétien a subi plus de 800 profanations ces derniers temps : tombes cassées, cercueils sortis et éventrés, ossements épars… Le cimetière juif est en grande partie squatté, et les tombes sont fracturées ou détruites, envahies par les ronces.

Profanations à répétition

Comme partout en Algérie, les familles et les associations de pieds-noirs exilés en Europe ou en Israël sont découragées par ces profanations à répétition et ne peuvent quasiment plus s’en occuper. En 1962, lors de l’exode généralisé des pieds-noirs d’Algérie, plus de 500 cimetières abritaient les restes de leurs parents et ancêtres. Au fil du temps, avec les saccages multiples, les opérations immobilières menées par les autorités locales pour « gagner » des terrains, ainsi que les procédures de regroupement de petits cimetières à l’initiative des autorités françaises dans les années 2000, il ne reste plus que quelque 300 cimetières pieds-noirs.

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Et ces cimetières sont, pour la plupart, sous la menace permanente d’agressions et d’une disparition progressive, par manque de prise en compte et de sécurisation de la part des autorités algériennes, normalement chargées de la protection des enceintes, et des autorités françaises. Contactées sur le terrain, les autorités locales (mairies) considèrent que ce n’est pas leur priorité, et les autorités françaises (consulats) invoquent le manque de moyens financiers pour améliorer la surveillance et l’entretien de ces lieux sacrés (gardiens, travaux de réparation, renforcement des clôtures, éclairage nocturne…).

Le gouvernement français peut-il faire quelque chose ?

Il s’agit pourtant là d’une part du patrimoine français, où reposent des centaines de milliers de Français qui ont contribué au développement de ces terres à l’appel de l’État pendant 132 ans, et qui sont morts pour la France par dizaines de milliers durant les deux guerres mondiales.

C’est dans ces conditions que le mouvement Peuple Pied-Noir a sollicité une vingtaine de députés et de sénateurs afin qu’une question écrite soit posée au gouvernement français, qui devra s’expliquer sur « l’abandon de ces cimetières, ainsi que sur son mutisme quant à l’obligation des autorités algériennes d’assurer la protection de ces enceintes, situation qui n’honore pas la France ». Le mouvement Peuple Pied-Noir demande d’autre part qu’une commission d’enquête parlementaire, accompagnée des associations concernées, soit diligentée afin d’inspecter ces cimetières abandonnés d’Algérie et de permettre enfin à la France, comme elle s’y est engagée lors des accords d’Évian de 1962, d’assurer la sécurité et la préservation des biens et des personnes.