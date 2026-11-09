C’est un séisme sur les tatamis autant que dans le paysage politique. À quelques mois de la course suprême, le colosse français a décidé de troquer son kimono pour filer droit vers l’Elysée. Une annonce inattendue qui bouscule une campagne déjà saturée.

À 37 ans, Teddy Riner n’a plus grand-chose à prouver sur le plan sportif. Quintuple champion olympique, onze fois champion du monde, l’enfant terrible du judo mondial s’est forgé au fil des ans le statut de légende absolue du sport français. Une stature d’icône nationale, un sens consommé de la gagne et une popularité quasi incomparable qui en font l’un des rares Français connus de tous, du bambin au retraité. Né à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, il affiche aujourd’hui l’un des palmarès les plus impressionnants du sport hexagonal comme le rappelle son propre site, qui recense d’ailleurs bien des détails à son sujet.

Mais entre la gestion d’un ippon aux Jeux et celle d’un Conseil des ministres, le grand écart a de quoi laisser perplexe. C’est pourtant ce saut de géant que le champion a décidé de tenter. Le champion a en effet fait savoir qu’il entendait entreprendre un nouveau combat.

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Teddy Riner candidat à l’élection présidentielle de 2027 : la surprise du chef ?

L’officialisation est tombée ce lundi 9 novembre dans Le Parisien et via une séquence bien orchestrée : Teddy Riner se lance dans la course à l’élection présidentielle de 2027. « La résignation n’est pas une option. Face aux difficultés de notre pays, l’heure est venue de prendre ses responsabilités. Je suis candidat à l’élection présidentielle de 2027 », a ainsi déclaré le nouveau candidat, pour qui « La France n’a pas besoin d’un politicien professionnel qui récite des leçons et se querelle à longueur de journée ». Et lui de poursuivre : « Elle a besoin de bon sens, de fermeté, de justice et d’un État qui remet les choses à l’endroit. Ce combat pour redresser la France, je ne le ferai pas pour vous en restant en haut. Je le ferai avec vous et pour vous »

La résignation n'est pas une option. Face aux difficultés de notre pays, l'heure est venue de prendre ses responsabilités.⁰⁰Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027. ⁰⁰#TeddyRiner2027 #Présidentielle2027 #LaFrancequonveut pic.twitter.com/nM7rTfyTrH — Teddy Riner (@teddyriner) November 9, 2026

Se voulant « ni de droite ni de gauche » et dressant un rempart contre la résignation et le choix bloqué des extrêmes, le judoka entend transposer sa culture du combat dans l’arène politique. Pas question de passer par la case « apprentissage classique » : le sportif revendique sa liberté de ton, s’attaquant pêle-mêle à la lourdeur administrative et au sentiment de déclassement, avec l’ambition assumée de « fédérer » un pays en manque de repères.

Teddy Riner candidat à la prochaine présidentielle : une course à l’Élysée déjà embouteillée

Cette incursion surprise vient pimenter un peu plus une présidentielle de 2027 qui s’annonçait déjà surchargée. Entre les ténors des partis traditionnels en fin de souffle, les sortants qui affûtent leurs armes, les radicaux de tous bords et désormais les personnalités issues de la société civile ou du sport — à l’image d’un autre illustre judoka, David Douillet, qui avait opté pour un parcours ministériel plus conventionnel —, la grille de départ ressemble de plus en plus à une foire d’empoigne. Reste à savoir si le colosse des tatamis parviendra à transformer l’essai des 500 parrainages ou si cette annonce restera le plus beau ippon médiatique de la décennie.

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En tout pour tout, comme l’explique le site européen Toute l’Europe, l’élection à venir compte une trentaine de candidats déclarés ou ayant fait part de leur intention de se soumettre au jugement des Français. Parmi eux, on trouve notamment Gabriel Attal (Renaissance), Delphine Batho (Génération Ecologie), Xavier Bertrand (LR), Karim Bouamrane (PS), Bernard Cazeneuve (La Convention), mais aussi Raphaël Glucksmann (PP), Marine Le Pen (RN), David Lisnard (Nouvelle énergie), Jean-Luc Mélenchon (LFI) ou Edouard Philippe (Horizons) en passant par Bruno Retailleau (LR) ou Dominique de Villepin (La France humaniste).