À droite et au centre, les prétendants à la magistrature suprême semblent voir poindre un espoir de se départager à travers la primaire. Pourtant le grand débat organisé par TF1 a surtout mis en scène des faire-valoir à la candidature de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, persifle notre chroniqueur.

Primaire de la droite : la folie des grandeurs

« Je retourne en Espagne, le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi, j’épouse César et je deviens reine ! »… David Lisnard avait sans doute en tête ce dialogue de La folie des grandeurs mardi soir quand il apprit que les négociateurs de la primaire étaient tombés d’accord pour en organiser les deux tours durant le mois de janvier. Car elle rouvre le champ des possibles pour des candidats voués à jouer les troisièmes rôles dans la course à l’Elysée.

Le calcul de Lisnard/Salluste est sans doute le suivant : « en prenant appui sur mon potentiel actuel de 9% alors que Gabriel Attal et Bruno Retailleau plafonnent à 4 ou 5%, j’emporte la primaire et j’en sors avec un potentiel de 15% ; Edouard Philippe plafonnant à 10%, il constatera son impuissance et se désistera pour moi fin janvier ; je disposerai alors d’une dynamique à droite et au centre qui m’amènera à challenger et sans doute dépasser Jean-Luc Mélenchon en atteignant 20% ; au second tour je récupérerai une partie du vote bourgeois qui avait quitté les Républicains pour Marine Le Pen et je leur proposerai un vote de droite “dure mais convenable“»… Voilà comment on devient « reine », ou plutôt président de la République… Certains diront que c’est tiré par les cheveux, mais c’est jouable… Sur le papier. C’est en tout cas le seul scénario qui permettrait à la droite d’être au second tour, de mettre fin au macronisme, de l’emporter contre Marine Le Pen et d’éviter un troisième tour révolutionnaire.

Le grand débat : les faire valoir

« Au bal des couillons, tu ne seras pas à l’orchestre » faisait dire Marcel Pagnol à César/Raimu. Au grand débat organisé le 16 novembre par TF1/LCI, David Lisnard et Edouard Philippe n’étaient ni à l’orchestre ni sur la piste de danse. Etonnant pour les deux candidats qui sont en tête des sondages de la droite et du centre avec environ 9% des intentions de vote alors que MM. Retailleau et Attal qu’on crédite de seulement 4% étaient là. Comme si les organisateurs avaient choisi de ne faire venir que des faire-valoir pour mettre en valeur les candidats putatifs du second tour : Le Pen et Mélenchon.

Raphaël Glucksmann était là, lui. Dans son rôle. Celui du fils de famille au physique avenant et à la voix chuintante susceptibles de séduire les bourgeoises progressistes ultra-urbaines, du quartier Saint Merri (4ème arr.) jusqu’à la Folie-Méricourt (11ème arr.). Il n’a pas encore de programme et on s’en est rendu compte. A chaque question posée, il a fait vibrer la corde sensible des gens chic : « je défends nos valeurs universelles, je refuse de céder à la haine, je serai le candidat de la tolérance, mon combat c’est la fraternité, je me battrai pour l’humain… ». Ça aurait pu être beau si sa voix ne s’éteignait pas toujours avant la fin de ses tirades. Comme s’il n’y croyait pas lui-même. Mais une électrice de Saint-Germain l’Auxerrois (1er arr.) remarque « il est quand même mignon »…

Bruno Retailleau faisait aussi acte de présence. Il représentait la France éternelle, celle de nos terroirs, du bocage et des sillons profonds. Il incarnait les notables sourcilleux de défendre le travail, l’héritage et l’argent durement gagné. Sans surprise il a appelé à « travailler plus en allégeant les charges, rétablir l’exigence à l’école, réduire le nombre de fonctionnaires, défendre la ruralité ». Sur les réseaux sociaux, des téléspectateurs irrespectueux se sont moqué de sa doudoune sous la veste qui sentait bon la mode d’il y a trois ans (!)…C’est injuste. D’abord il faisait froid sur le plateau (on était dans un hangar des Restos du cœur), et Bruno Retailleau, c’est un peu l’oncle veuf et fragile dont on prend soin lors des dîners de famille à la campagne au cours d’un automne froid et pluvieux : « Il est hors de question que vous rentriez seul, mon oncle, Hubert va vous raccompagner à Pouzauges. Couvrez-vous bien ».

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Gabriel Attal était offensif. Il faut dire qu’il avait beaucoup à se faire pardonner : il a été socialiste pendant dix ans et Premier ministre d’Emmanuel Macron pendant dix mois. Ça marque. Alors il s’est démarqué. En affichant clairement sa volonté « de restituer du pouvoir d’achat aux salariés, de supprimer la CSG, de garantir l’accès au logement locatif en apportant la garantie de l’Etat, de favoriser l’accès à la propriété avec des prêts in fine sur 50% de l’emprunt, de mettre en place un système de retraite universel sans âge légal mais avec un peu de capitalisation… » Un vrai programme libéral. Une promesse plutôt pour une prochaine fois, car il sait qu’il n’a aucune chance. « On lui a trop donné » dit Emmanuel Macron. L’enfant gâté du bloc central a quand même encore beaucoup à prendre. Dans cinq ou dans dix ans.

Marine Le Pen s’est institutionnalisée. Une extrême droite devenue respectable à force de se dédiaboliser et de renoncer à tous ses marqueurs, mais qui reste droite dans ses bottes. Mais Marine Le Pen est-elle apparue si droite que cela ? Son programme social flirte bon avec celui de la gauche et la retraite à 60 ans qu’elle continue de prôner est encore susceptible d’attirer les classes populaires (qui oublieront qu’il faudra comme aujourd’hui 42 ans de cotisations). Sa baisse de la TVA pour le plus défavorisés lui donne des accents de compagnon d’Emmaüs. Au point même que Jean-Luc Mélenchon l’a approuvée par deux fois. Marine Le Pen était pourtant bougonne et un peu inquiète. Elle est en tête de tous les sondages et a réussi à se sortir (provisoirement) du guêpier judiciaire, mais elle est bougonne. Parce qu’une majorité de Français ne l’aime pas ?… Ceux qui à droite la considèrent comme « une vieille cousine de province qui aurait volé l’héritage familial, pénétré de force dans le château et piqué les bijoux de la grand-mère… » Ou parce qu’elle a peur de gagner ?

L’intervention de Jean-Luc Mélenchon laissait augurer du Robespierre ou du Marat, on a eu droit à du Queuille1. Le leader insoumis avait laissé au vestiaire l’accent menaçant de Doriot (« La République, c’est moi »), remisé les invectives du Père Duchêne2 contre les journalistes « pourris », et appelé M. Glucksmann3 par son nom sans en déformer la prononciation. Que s’est-il passé pour qu’il soit presque devenu patelin ? Il a bien évidemment répété mezzo voce ses mesures les plus outrancières comme « au-dessus de 12 millions, je prends tout », mais le tribun chaviste, le lider minimo, a laissé la place au bon père soucieux de prendre soin de sa famille. C’était presque émouvant. Le résultat ne s’est pas fait attendre : dès le lendemain, Clémentine Autain et Marine Tondelier qui s’étaient déclarées outrées par ses allusions antisémites et son soutien à l’action violente de sa garde prétorienne, sa milice antifa, se sont ralliées comme une seule femme. La reconstitution du NFP4 est en marche. Aux législatives qui suivront la présidentielle, la gauche sera unie sur un programme léniniste, sous la bannière d’un Nouveau Front Insoumis. Mission accomplie.

1 – Henri Queuille, président du conseil radical-socialiste de la IV° République, connu pour sa recherche du consensus

2 – Journal de Hébert, représentant des Montagnards les plus ultras lors de la convention républicaine

3 – Jean-Luc Mélenchon avait ironisé sur la prononciation de Glucksmann comme sur celle de Epstein.

4 – Nouveau Front Populaire.