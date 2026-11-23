Le coup de froid de cette fin novembre relance les interrogations sur l’arrivée précoce des premiers flocons en plaine. Alors que les températures sont déjà descendues sous la barre des 0 °C dès ce lundi 23 novembre au matin dans les Ardennes et qu’une masse d’air froid stagne au nord de la Seine, les prévisionnistes de Météo-France dessinent une semaine contrastée, marquée avant tout par un risque de pluies verglaçantes dans le Nord-Est et un net durcissement du gel d’ici vendredi.

Neige en pleine, verglas et froid en France cette semaine. Contrairement aux épisodes neigeux précoces qui avaient blanchi l’Île-de-France en novembre 2024 et novembre 2025, l’hypothèse de véritables chutes de neige en plaine demeure cette fois-ci très limitée. Selon les explications fournies à BFMTV par Sébastien Léas, prévisionniste à Météo-France, l’évolution météorologique des prochains jours dépendra de la rencontre entre une perturbation atlantique et l’air froid stationné sur le nord du pays.

Pluies verglaçantes dans le Nord et le Grand-Est dès mardi soir

Une perturbation abordera en effet la façade ouest dès mardi 24 novembre par le littoral breton, avant de progresser à l’intérieur des terres dans la nuit de mardi à mercredi. C’est en entrant au contact du front froid installé au nord de la Seine que ce système générera des « phénomènes glissants » sur les Hauts-de-France et le Grand-Est.

Météo-France privilégie ainsi le scénario de petites précipitations verglaçantes plutôt que celui de véritables chutes de neige, même si quelques flocons restent marginalement envisageables. Un placement en vigilance jaune pour neige-verglas est jugé plausible à ce stade, en raison des risques immédiats pour la circulation routière. Parallèlement, un épisode distinct affectera le Var et le pourtour méditerranéen mardi soir, avec le retour de précipitations soutenues.

Neige, verglas et froid en France : Redoux éphémère puis retour des gelées jusqu’à Paris vendredi

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La chronologie thermique de la semaine se déroulera en deux temps sur la moitié nord de l’Hexagone :

Un bref redoux en milieu de semaine : l’arrivée d’un air plus doux chassera temporairement la pellicule froide présente au nord de la Seine, faisant repasser les valeurs légèrement au-dessus des normales de saison.

l’arrivée d’un air plus doux chassera temporairement la pellicule froide présente au nord de la Seine, faisant repasser les valeurs légèrement au-dessus des normales de saison. Un net refroidissement entre jeudi et vendredi : dès jeudi 26 et vendredi 27 novembre, les températures plongeront de nouveau. Dans les secteurs de Lille ou de Metz, le mercure pourrait rester négatif y compris en pleine journée, tandis que des gelées quasi généralisées gagneront la frontière belge.

D’après Sébastien Léas, ce refroidissement de fin de semaine s’étendra jusqu’au bassin parisien, avec des gelées attendues à Paris même ce vendredi matin. À l’échelle nationale, les météorologues soulignent toutefois qu’il s’agit d’un coup de froid temporaire et non d’un