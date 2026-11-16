À quelques mois de la présidentielle, Jean-François Copé s’en prend au maire de Cannes, accusé de brouiller les frontières avec le Rassemblement national. David Lisnard préfère en rire. Derrière cette querelle de personnes se joue une dispute plus ancienne sur l’avenir de la droite française.

Il y a quelque chose d’assez révélateur dans la facilité avec laquelle le mot « populiste » s’est imposé dans le vocabulaire de la droite française. Il fut longtemps réservé à ses adversaires les plus éloignés. Il sert désormais à départager ceux qui prétendent appartenir à la même famille politique. Dimanche 15 novembre, sur BFMTV, Jean-François Copé a ainsi rangé David Lisnard dans le camp des populistes. Le maire de Cannes, candidat déclaré à la présidentielle de 2027, s’est retrouvé sommé de répondre à une accusation qui tient autant du jugement politique que du procès en respectabilité.

"David Lisnard est dans le camp des populistes", estime Jean-François Copé, maire LR de Meaux pic.twitter.com/XRX8OMhewn — BFM (@BFMTV) November 15, 2026

La réplique de Lisnard n’a pas pris la forme d’un long manifeste. « Je me demande s’il ne me soupçonne pas de lui avoir volé son pain au chocolat. Il faudrait élucider cela », a-t-il ironisé sur X. Le trait est cruel pour Copé, dont la célèbre approximation sur le prix d’un pain au chocolat avait durablement nourri les moqueries. Mais cette plaisanterie souligne surtout le décalage entre deux façons d’aborder la compétition présidentielle : l’une multiplie les mises en garde sur les fréquentations et les frontières partisanes ; l’autre cherche à apparaître plus libre à l’égard des appareils.

Je me demande s’il ne me soupçonne pas de lui avoir volé son pain au chocolat. Il faudrait élucider cela. — David Lisnard (@davidlisnard) November 15, 2026

Copé versus Lisnard : ce que devrait être la droite avant la présidentielle

Le différend ne date pas de dimanche. Dès le 1er novembre, Copé avait reproché à Lisnard son attitude envers Éric Ciotti, allié au Rassemblement national depuis 2024. À ses yeux, saluer Ciotti ou chercher à le ramener dans un autre rassemblement revient à ouvrir indirectement une porte à Marine Le Pen. Cette objection a sa logique : pour l’ancien président de l’UMP, la droite de gouvernement doit préserver une séparation nette avec le RN. Elle a aussi sa faiblesse : elle transforme toute tentative de recomposition en soupçon de compromission, y compris lorsqu’il s’agit d’attirer des électeurs ou des responsables vers une autre ligne.

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Lisnard, lui, tente d’exister en dehors de la mécanique des investitures et des négociations entre chefs. Président de Nouvelle Énergie, il met en avant une réduction du poids administratif, la responsabilité locale, la liberté économique et une critique du fonctionnement de l’État. On peut discuter la cohérence et le financement de ses propositions, comme sa capacité à les traduire en majorité nationale. Mais les qualifier de populistes ne suffit pas à les réfuter. Le terme devient particulièrement extensible lorsqu’il désigne indistinctement la dénonciation de la bureaucratie, l’appel à la souveraineté populaire et les alliances électorales que l’on désapprouve.

Quelle est la meilleure façon de rassembler la droite avant 2027 ?

Copé pose néanmoins une vraie question, que Lisnard ne pourra éluder indéfiniment : comment rassembler une droite fragmentée sans entretenir d’ambiguïté sur les accords possibles après l’élection ? La présidentielle ne se gagne pas seulement avec des formules sur la dépense publique ou la décentralisation. Elle exige des arbitrages, une équipe et une réponse claire à la question des alliances. Il serait donc trop simple de ne voir dans les réserves de Copé qu’un réflexe d’ancien monde.

Reste que l’épisode tourne plutôt à l’avantage du maire de Cannes. En le désignant comme un problème, Copé contribue à l’installer parmi les protagonistes qui comptent. Et en lui répondant par l’humour plutôt que par une justification interminable, Lisnard renverse le rapport de forces symbolique : celui qui distribue les brevets de bonne conduite paraît soudain plus embarrassé que celui qui les reçoit. La droite française cherche depuis des années un langage nouveau. Elle pourrait commencer par se demander si traiter ses concurrents de populistes est encore une manière de faire de la politique.