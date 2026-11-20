C’est l’épilogue d’une longue préparation politique amorcée depuis plus de deux ans. Lors d’une conférence de presse organisée à Paris ce vendredi 20 novembre, l’ancien Premier ministre de Jacques Chirac, Dominique de Villepin, a officiellement annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027, rapporte Le Monde avec l’AFP. Porté par son mouvement La France humaniste, créé en juin 2025, l’ancien chef du gouvernement entend s’imposer comme une troisième voie face au macronisme, au Rassemblement national et à La France insoumise — un positionnement dont les enquêtes d’opinion soulignent toutefois l’étroitesse.

À l’origine de cette démarche, un diagnostic sévère dressé dès l’ouverture de sa prise de parole devant la presse : Dominique de Villepin dénonce « une situation de pourrissement » touchant aussi bien le climat social que les finances publiques, la vie politique ou encore l’écologie. Selon Le Monde, le candidat trace par ailleurs une frontière nette entre les forces d’opposition en refusant de mettre « le Rassemblement national et La France insoumise à égalité », accusant le parti de Marine Le Pen de porter « en lui un héritage de xénophobie, de racisme et d’antisémitisme ».

🔴 🗣 "Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027", annonce officiellement Dominique de Villepin depuis la maison de l'Amérique latine, à Paris, vendredi 20 novembre. #canal16 pic.twitter.com/mGDl3Ol5pY — franceinfo (@franceinfo) November 20, 2026

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Dominique de Villepin candidat pour 2027 : un programme axé sur la fonction présidentielle et le désendettement

Pour étayer sa candidature — qui reste soumise à l’obtention des 500 parrainages d’élus, son équipe revendiquant environ 300 promesses à ce stade après son échec sur ce terrain en 2012 —, l’ancien chef de la diplomatie a dévoilé les grandes lignes d’un projet articulé autour de plusieurs axes institutionnels et économiques :

Le retour d’un « président arbitre » : Dominique de Villepin souhaite rompre avec la pratique de « l’hyper président » pour « restaurer la fonction présidentielle », tout en prônant la « restauration du référendum » et l’inscription dans la Constitution d’un rôle élargi confié aux partenaires sociaux.

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Le redressement budgétaire et l’écologie : Afin de ramener le déficit public sous la barre des 3 % dès 2031, il propose une loi de programmation pluriannuelle et l’ouverture de « la boîte noire des niches fiscales » pour « abolir les privilèges », tout en misant sur les technologies écologiques comme levier de compétitivité.

Afin de ramener le déficit public sous la barre des 3 % dès 2031, il propose une loi de programmation pluriannuelle et l’ouverture de « la boîte noire des niches fiscales » pour « abolir les privilèges », tout en misant sur les technologies écologiques comme levier de compétitivité. Une défense européenne resserrée : Sur le plan international, il suggère la mise en place d’un conseil de sécurité réunissant les cinq plus grands pays européens autour d’un « pacte de souveraineté ».

[EXCLU] Voici le programme de Dominique de Villepin.

Nationaliser les autoroutes (qu'il avait privatisé…), rétablir l'ENA, droit de vote à 16 ans, retour de l'ISF.

J’ai lu pour vous ses 258 propositions. Voici les datas.



🎯 LE PROGRAMME

« Réussir à nouveau » : 258… pic.twitter.com/4XSUsF2RtY — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) November 20, 2026

Accompagnée d’une campagne d’affichage sans visage barrée du slogan « Et si on s’aimait encore ? », cette entrée en lice se prolonge dès ce vendredi par des déplacements auprès d’élus et d’habitants dans le Val-d’Oise et l’Oise, notamment à Garges-lès-Gonesse et à Valmondois, où il reçoit le soutien du maire Laurent de Gaulle.

Un positionnement atypique face à la réalité des enquêtes d’opinion

Reste à déterminer sur quel socle électoral l’ancien locataire de Matignon peut s’appuyer… Comme le souligne Le Monde, cet homme issu de la droite chiraquienne — qui n’a jamais exercé de mandat électif — a largement construit son retour dans le débat public sur sa stature diplomatique, mêlant le souvenir de son discours à l’ONU contre la guerre en Irak en 2003 à ses prises de position très critiques sur la guerre dans la bande de Gaza. Une ligne qui lui permet d’attirer l’attention d’un électorat plus jeune et plus ancré à gauche que sa famille politique d’origine.

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Sur le plan comptable, les instituts de sondage mesurent toutefois la difficulté de transformer cette notoriété en intentions de vote durables dans un paysage déjà très fragmenté. Selon les données compilées d’études publiées entre l’été et l’automne 2026 par Elabe, l’IFOP, Harris Interactive ou encore Cluster17, Dominique de Villepin oscille généralement entre 1,5 % et 4 % des intentions de vote au premier tour selon les configurations testées.

🗳️📈 Merci à @Cluster_17 d’avoir eu la bonne idée d’un tel sondage à 18 candidats, sans filtre, qui permet à chacun d’exprimer une adhésion plutôt que s’auto-corseter dans le vote sacrificiel.



Et des vérités politiques apparaissent crûment :



1) Attal n’existe pas auprès des… pic.twitter.com/PM4ZFx6uYA — François Cocq (@FrancoisCocq) November 11, 2026

Dans son enquête réalisée début novembre 2026 pour Politico, l’institut Cluster17 range ainsi l’ancien Premier ministre parmi les « nouveaux entrants » aux scores encore contenus, dans un espace politique pris en étau : au centre et à droite, les électeurs d’Emmanuel Macron de 2022 et les sympathisants libéraux ou conservateurs se partagent déjà entre Édouard Philippe, Christine Lagarde, Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard, tandis qu’à gauche, Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann captent l’essentiel des suffrages progressistes et contestataires. Entre mémoire gaulliste et sensibilité diplomatique tournée vers la gauche, le pari de Dominique de Villepin consiste donc à fédérer un électorat transversal que les études d’opinion peinent encore à isoler.