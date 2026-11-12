Vous reprendrez bien un peu de «en même temps»?

Ses contradicteurs voient en Teddy Riner – qui se présente à l’Élysée – un macroniste pro-voile islamique. Analyse.

Il y a deux images de Teddy Riner. Dans la première, il porte le drapeau français et tout un pays se lève. Dans la seconde, il fait une quenelle aux côtés de Dieudonné. La première a fait le tour du monde. La seconde a refait surface en décembre 2013, au moment de l’affaire Anelka.

Riner a expliqué qu’il avait reproduit le geste à la sortie d’un spectacle, plusieurs années auparavant, sans en mesurer la signification. Il a condamné toute incitation à la haine. Treize ans plus tard, le voilà candidat à l’Élysée, avec l’antiracisme parmi les premières causes qu’il met en avant. Les deux images appartiennent désormais à la même campagne.

Ni droite ni gauche

On pourrait croire à la bonne foi de M. Riner et trouver l’épisode politiquement instructif. Toute l’habileté de Dieudonné, plusieurs fois condamné pour des propos antisémites, a été de donner à son geste la légèreté d’une plaisanterie entre initiés. On faisait comme lui pour la photo, pour le plaisir d’être de ceux qui osaient. Puis, quand quelqu’un venait dire ce qu’il y reconnaissait, on lui reprochait de manquer d’humour. Riner a déjà expliqué ce qu’il savait au moment de la photo. La question qu’on peut lui poser aujourd’hui est plus exigeante. Saura-t-il nommer l’antisémitisme quand il emprunte le vocabulaire de la révolte, quand il fait rire des gens qu’il voudrait convaincre, quand le dénoncer lui coûtera des voix ? On reconnaît la portée d’un principe au premier public qu’il oblige à décevoir.

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Le 9 novembre, dans une vidéo et un entretien au Parisien, le champion a annoncé qu’il se lançait dans la présidentielle de 2027. Il se dit « ni de droite, ni de gauche » et ambitionne de devenir le « président qui fédère ». Le soir même, Emmanuel Macron s’est félicité de son entrée dans la course. L’empressement présidentiel prête à sourire. On aurait cru que dix ans de « en même temps » avaient quelque peu usé la formule. La voici qui revient, portée par un homme dont personne ne peut dire qu’il a fait carrière dans les partis. Riner avait laissé entrevoir son ambition bien avant cette annonce. Macron peut très bien goûter l’ironie de la situation. Au moment où ses héritiers cherchent comment lui succéder, quelqu’un vient leur reprendre jusqu’à leur façon de se dire différents.

Ce qui n’est pas méprisable, et ce qui l’est un peu plus

Il y a dans la popularité de Riner quelque chose que les partis auraient tort de mépriser. Des millions de Français ont acclamé un homme noir, né en Guadeloupe, qui combattait pour la France. L’appartenance nationale a pris ce jour-là la forme d’une joie toute simple. Des gens qui n’auraient pu s’entendre cinq minutes sur l’identité française savaient très bien pour qui ils se levaient. Mais dès le lendemain, ils pouvaient de nouveau se disputer sur l’école, la police ou les retraites. À l’Élysée, Riner aurait affaire à ces Français-là, une fois rentrés chez eux, avec leurs intérêts divergents et leurs griefs parfois inconciliables. C’est là que commence le métier qu’il réclame.

Ses premières propositions donnent déjà une idée du problème. Il veut relever le salaire net en allégeant les cotisations et maintenir la retraite par répartition, tout en envisageant une part de capitalisation. Chacune de ces pistes mérite discussion. Leur réunion dans un même entretien laisse entière la question du financement. Quelles cotisations veut-il alléger ? Par quelles recettes les remplacera-t-il ? Qui pourra épargner pour sa retraite et que propose-t-il à ceux dont le salaire est épuisé le vingt du mois ? Le « en même temps » a ceci d’agréable que chacun entend d’abord la moitié de la phrase qui lui convient. L’addition, elle, porte sur la phrase entière.

Sur le voile, M. Riner a déjà pris parti. En mars 2025, il a contesté le projet d’interdiction du port du voile dans les compétitions sportives, y compris amateurs. Il a parlé d’acharnement contre une religion et expliqué que chez nos voisins, « ça n’emmerde personne ». Dans un droit de réponse, il a ensuite invoqué la laïcité et la neutralité du sport. Il reste à comprendre comment il articule ces deux positions. On peut défendre l’accès à la compétition des femmes qui portent le voile. On peut aussi se demander quelle liberté réelle a celle qui voudrait l’enlever lorsque son entourage l’en empêche… En ramenant la discussion à un acharnement contre l’islam, Riner a traité avec désinvolture une objection qu’un candidat à l’Élysée devrait être capable d’entendre.

Militantes pro-voile islamique dans le sport, Paris, 24 février 2022 © JEANNE ACCORSINI/SIPA

Sur l’ordre et la justice, prenons un commerçant dont on a dévasté la boutique et un jeune dont on écarte le CV à cause de son nom. Le premier veut savoir qui répondra des dégâts. Le second veut pouvoir prouver qu’il a été discriminé et obtenir réparation. Il faut à l’un des policiers et une justice capables d’agir, à l’autre des recours qu’il puisse réellement exercer. Pourtant, dans le débat public, chacun se voit trop souvent offrir la compassion d’un camp à condition de reprendre à son compte les aveuglements de ce camp. Quand Riner promet de fédérer, c’est sur ce genre de situation qu’on peut le juger. Que propose-t-il au commerçant ? Que propose-t-il au jeune ? Et que dit-il de l’un quand il s’adresse à l’autre ?

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Mélenchon salue un candidat « de droite » qui, enfin, « ressemble à quelque chose »

Les cinq cents parrainages me paraissent à sa portée. Il doit encore les réunir, et sa présence au premier tour reste incertaine. Il peut néanmoins peser sur la campagne bien avant l’impression des bulletins. Jean-Luc Mélenchon a des raisons de le regarder de près. Dans l’enquête Ifop-Fiducial publiée fin octobre, il recueillait 40 % des intentions de vote des 18-24 ans dans le scénario où Édouard Philippe représentait seul le bloc central. Une autre enquête, publiée le 9 novembre par Toluna Harris Interactive et réalisée avant l’annonce de Riner, attribuait au judoka un potentiel électoral de 19 % dans cette tranche d’âge et de 22 % chez les sympathisants de La France insoumise. Le premier sondage demandait aux électeurs de choisir. Le second mesurait leur disposition à envisager un vote (voir ci-dessous l’encadré de Philippe Bilger). On y voit tout de même pourquoi Mélenchon ferait une erreur en traitant Riner comme une simple curiosité. Le sportif peut attirer des jeunes qui écoutent Mélenchon quand il parle de discrimination et qui connaissent le judoka depuis bien plus longtemps qu’ils ne suivent la politique. Ce crédit lui permet de se faire écouter avant même d’avoir présenté un programme complet. Il n’a pas besoin de convertir ces électeurs en masse pour gêner le candidat insoumis. Si la deuxième place se joue de peu, quelques suffrages pris ici ou là peuvent suffire à changer le nom de celui qui passe. Teddy Riner a gagné le droit d’être admiré. En se présentant à l’Élysée, il demande autre chose aux Français. Il leur demande de lui confier le pouvoir. À eux de lui demander ce qu’il compte vraiment en faire.