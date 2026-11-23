Les thèses tracassantes de l’écrivain, unanimement ostracisé, finissent par pénétrer dans le débat public. À l’autre bout de l’échiquier politique, des porte-paroles autoproclamés des immigrés se radicalisent singulièrement.

Renaud Camus, paria des Lettres et des médias, vient de remporter une première victoire. Ses alertes sur « le Grand Remplacement », qualifié de « théorie complotiste d’extrême droite » par les dénégationnistes, viennent d’être avalisées par la gauche danoise modérée. Le 17 novembre, la Première ministre sociale-démocrate, Mette Frederiksen, a percé le mur idéologique qui occultait les faits. Elle a déclaré : « Je ne suis pas partisane d’un grand remplacement de la population. » Depuis, la libération de la parole chez les progressistes scandinaves promet une contagion européenne. Cette lucidité pourrait atteindre la France, dont l’État-providence, ouvert à tous les arrivants, est en faillite.

Djihadisme d’atmosphère

L’analyse de Mme Frederiksen s’applique en effet à notre pays lorsqu’elle déclare vouloir que le Danemark « reste danois » et dit s’opposer « à une société multiculturelle où les cultures sont mises à égalité ». La dirigeante ne craint pas non plus de dénoncer « une culture de domination » qu’importent les immigrés musulmans. Ces propos ont évidemment fait hurler les censeurs et l’islamosphère. Parler de « génocide par substitution », comme le fait aussi Camus, n’est admis que pour alerter, comme le fit Aimé Césaire, sur les « colons » métropolitains en Guyane ou aux Antilles. Pour autant, la forte progression des actes anti-chrétiens et anti-juifs témoigne d’un djihadisme d’atmosphère qui ne dissimule rien de ses prétentions conquérantes. Jeudi, la militante franco-marocaine Fatima Ouassak a dit, à propos des violences lycéennes, sa « fierté » de voir « se soulever les Noirs et les Arabes ». Selon elle, « ces enfants-là, demain, vont changer le pays, ils vont changer l’Europe qui est considérée comme blanche et chrétienne ». La Justice ne lui demandera pas de comptes.

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Remigration, l’ultime tabou ?

Ce succès de Camus, jusqu’alors régulièrement poursuivi devant les tribunaux pour ses opinions, en annonce-t-il un autre ? La remigration des « pieds-blancs », sujet de La Libération du territoire dans lequel l’auteur s’imagine président de la République mal élu mais entêté, est un souhait qui s’entend dans des conversations et des programmes politiques. Certes, l’auteur explore, à sa manière lucidement provocante, tous les angles morts et les accès interdits. Il écrit : « Jamais un peuple n’est parvenu à se décoloniser dans le respect des lois et des hommes qui lui ont imposé la colonisation. Il arrive fatalement un moment où il faut trancher le nœud gordien. Et ce moment est arrivé. » L’exemple du rapatriement des Français d’Algérie en 1962 est dans les esprits.

Sans envisager cette brutalité, le candidat Éric Zemmour, samedi à Toulon, a repris ce thème en proposant de « renvoyer les étrangers qui n’ont pas respecté leur contrat avec la France ». Si David Lisnard a dit hier, dans le JDD : « La remigration est un leurre », cet autre candidat estime pourtant nécessaire, pour « protéger la société française », « d’expulser les étrangers délinquants et irréguliers » et de diviser par cinq les titres de séjour et les demandes d’asile. Ce qui revient à cautionner une remigration des indésirables n’ayant pas la nationalité française, ou l’ayant perdue pour les binationaux.

Cela fait plus de vingt ans que Camus est jugé infréquentable par les promoteurs d’une société ouverte qui se délite. A quoi bon vouloir encore le faire taire ?