Contre les « capitalistes de l’amour », la star Sophie Marceau célèbre dans son livre Andrzej Żuławski, avec qui elle a vécu 17 ans et a eu un fils. Elle se situe très à l’écart des Judith Godrèche ou Isild Le Besco.

Ne travaillez pas à la nourriture qui périt.

(Jean 6, 27)

Il n’y a pas toujours quelque chose de fatal dans le fait de devenir une star de cinéma. Toutes les grandes actrices ne sont pas acculées au suicide, comme Marilyn Monroe ; ou même au silence, comme la fascinante Greta Garbo, qui ne riait jamais ; ou à la protection des animaux, comme Bardot… Je pourrais ainsi citer quelques contre-exemples réussis : le cas de Jeanne Moreau, qui s’est préservée en jouant des rôles exigeants, ou encore celui de Catherine Deneuve, qui n’a pas connu le destin tragique de sa jumelle. Certes, il n’est pas facile de survivre à Hollywood, où le corps supplicié de l’acteur ou de l’actrice pend en effigie au centre même du spectacle, comme l’a montré le film de Louis Malle avec la même Bardot, Vie privée (1962). Martyre ou couronnement ? Les deux, probablement.

Żuławski, cinéaste polonais

Sophie Marceau, dans son dernier livre paru chez Seghers, l’éditeur des poètes, nous livre peut-être le secret d’une vie d’actrice sauvée des principales embûches. Cela s’appelle Warszawa, c’est-à-dire Varsovie, nom qui résonne comme un mot de passe. La petite actrice de La Boum (1980) est tombée amoureuse d’un cinéaste polonais, et a vécu quinze ans avec lui à Varsovie. Il s’appelait Andrzej Żuławski, et a laissé de très beaux films, selon moi, comme L’Important c’est d’aimer (1975), avec Romy Schneider et Jacques Dutronc. Il a aussi écrit des livres, car c’était quelqu’un de très lettré. Żuławski est l’archétype de l’intellectuel polonais du XXe siècle, avec toutes les qualités que cela comportait : notamment, le sens d’une authentique culture européenne, au sein même d’une nation qui a particulièrement souffert de la Seconde Guerre mondiale. Rappelons que le projet de Hitler et de Staline fut de faire disparaître la Pologne qui, ensuite, après les accords de Yalta en 1945, fut bradée aux Soviétiques. Żuławski apporte un témoignage direct de cette tragédie à répétition et de ses conséquences, dans un gros livre, tout à fait passionnant, La Forêt forteresse (éd. Stock, 1993).

Cabourg, juin 1988. Wikimedia Commons

Un univers dostoïevskien

Sophie Marceau est entrée facilement dans l’univers tortueux de Żuławski, notamment, comme elle le précise dans Warszawa, par son film Possession (1981), avec Isabelle Adjani. Je note que le premier film de Żuławski dans lequel joua Sophie Marceau fut une adaptation très personnelle de L’Idiot de Dostoïevski. Bien que polonais, et donc « ennemi » héréditaire des Russes, Żuławski s’est coulé avec aisance dans l’œuvre de Dostoïevski, allant même jusqu’à annexer cette hystérie du romancier que beaucoup de critiques et de spectateurs lui reprochèrent (mais pas moi). Żuławski était un artiste qui estimait, dirais-je, qu’il fallait toujours mettre toute la gomme, car, sinon, autant changer de profession. Il exigeait de ses actrices des interprétations éprouvantes. Adjani fut mise en demeure de tourner sept prises de la fameuse scène du métro dans Possession. J’aime imaginer que si Dostoïevski avait été cinéaste, il aurait fait des films similaires à ceux de Żuławski. En tout cas, on ne dira jamais assez combien un écrivain comme Dostoïevski est nécessaire,encore aujourd’hui, pour comprendre notre monde, et les convulsions qui l’agitent. La question du terrorisme est analysée en profondeur dans Les Démons, roman prophétique récemment retraduit par André Markowicz chez Actes Sud. C’est ce qu’avait démontré en son temps le philosophe André Glucksmann, dans son essai Dostoïevski à Manhattan (2002), parmi d’autres.

Une éducation sentimentale

Sophie Marceau a donc dix-sept ou dix-huit ans quand elle entre dans cette relation d’une grande exigence. Elle exprime très bien dans Warszawa le choc que cela a été pour elle : « la starlette et l’intello, juge-t-elle, un récit improbable, une histoire de cinéma… » Vous savez sans doute que Sophie Marceau est issue d’un milieu très populaire. Elle y revient ici longuement, sans complexe, et sans renier ce passé : « Jusqu’à l’âge de neuf ans, j’avais vécu au bord d’un terrain vague, au rez-de-chaussée d’un pavillon situé à 100 mètres de la nationale 7. » Elle ajoute même : « Mon village n’avait pas de nom. » En somme, c’est Żuławski qui va faire son éducation intellectuelle. Le premier livre qu’il lui donne à lire est Shosha d’Isaac Bashevis Singer, pour lui montrer sans doute la grandeur des écrivains juifs. Żuławski lui transmet le goût de la lecture, le goût d’apprendre, ou plutôt il lui révèle cette prédisposition qu’elle portait déjà en elle. Marceau, à lire Warszawa,sera attentive aux conseils de Żuławski. À aucun moment, aujourd’hui, elle ne regrette l’influence d’un homme de vingt-cinq ans son aîné. Au contraire, elle exprime à chaque page combien cela a été une chance pour elle. Selon moi, l’essentiel est là, dans ce beau témoignage de Sophie Marceau. Elle rend hommage à son Pygmalion. Elle écrit : « Mais c’est surtout toi [elle s’adresse à lui] ‒ ton jugement, ta manière de percevoir ‒ qui me fis progresser. »

Les « capitalistes de l’amour »

Certes, la vie avec un artiste comme Żuławski n’a pas toujours été facile. Marceau ne s’étend pas sur tous les détails, excepté l’attirance du metteur en scène pour l’alcool, qui allait d’ailleurs de pair avec son intérêt pour les écrivains alcooliques, qu’elle cite : « Joyce, Hemingway, Bukowski, Lowry ». Malgré cela, quand elle évoque les autres hommes de son existence, elle ne déplore pas du tout ses longues années de vie commune passées avec Żuławski, au contraire. Après lui, en effet, elle ne rencontra, écrit-elle, que des « capitalistes de l’amour » : « ils faisaient du profit en investissant le moins possible », écrit-elle avec sincérité. Il me semble que Sophie Marceau a bien capté les mérites d’une éducation européenne, telle qu’elle se manifestait chez le cinéaste polonais de vieille souche. Le but n’était pas de gagner de l’argent, mais d’aboutir à une vie réussie et, si possible, de rendre une femme heureuse (en l’occurrence, Sophie Marceau).

Une belle écriture introspective

L’écriture de Warszawa est très belle. Marceau avait déjà publié chez Seghers un recueil de poèmes. Elle sait parler d’elle, et l’introspection qu’elle tente ici (ô combien difficile !) inspirera sans doute maints lecteurs épris de la formule grecque si chère aux philosophes : « Connais-toi toi-même ! » La prose de Marceau, très variée, accompagne la description de ses états d’âme sans jamais aucune complaisance désagréable. Tout reste discret, simple, entier ‒ et tellement naturel. Elle utilise même parfois, de manière charmante et spontanée, des termes familiers ou argotiques, que Madame de La Fayette aurait bannis… Ainsi dans la phrase : « Les autres hommes que j’ai connus se carraient des matins », dans le sens de « se fichaient des matins » (c’est-à-dire qu’ils ne prenaient pas le temps de déguster leur petit-déjeuner à la maison avec elle). Dans cette acception, le verbe pronominal « se carrer » utilisé par Marceauest bizarrement argotique. Le Robert ne retient pas ce sens. Le dictionnaire Dontchev cite l’exemple proche : « tu peux te le carrer : te le garder ! », avec l’idée de se l’enfoncer dans l’arrière-train… Je pense que Marceau a utilisé cette expression sans penser à mal, peut-être parce qu’elle l’a entendue dans la bouche de quelqu’un de son entourage, familial ou autre (une expression courante dans le milieu du cinéma, peut-être ?). Tout cela rend son livre encore plus touchant. C’est elle qui l’a écrit, avec ses tripes, comme on dit, soyons-en sûrs, et pas l’IA !

Il se trouve que j’ai fait de nombreux voyages en Pologne, et que ce pays a toujours été important pour moi, même si je n’y ai jamais été amoureux, ce que je regrette. Bien entendu, Sophie Marceau y a vécu bien plus longtemps que moi. Néanmoins, je reste sensible à ce que j’ai acquis en fréquentant des Polonais, dans ce pays accueillant, fait pour ceux qui veulent ouvrir leur horizon et rencontrer les autres. C’est l’ancien temps qui resurgit en plein cœur de l’Europe, avec ce génie national qui me touche tant dans leur littérature. J’oserais même ajouter que la Pologne est un « continent », ce que Jean Genet, définissant ce qu’il devait à l’Espagne, appelait une « contrée », dans la phrase qui clôt le Journal du voleur : « la traversée de cette contrée de moi que j’ai nommée l’Espagne ». Le travail littéraire, quand il est effectif, procède de cette alchimie mystérieuse, qui vise à construire une contrée nouvelle pour y habiter, que cette contrée, objet de tous les fantasmes,s’appelle Espagne, Pologne, ou, peut-être, Amérique.

Sophie Marceau, Warszawa. Éd. Seghers, 153 pages