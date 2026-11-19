Selon Alain Destexhe, le président Macron a particulièrement mal manœuvré en acceptant que la Rwandaise Louise Mushikiwabo soit écartée de sa succession à la tête de l’Organisation Internationale de la Francophonie. Elle restera finalement en poste un an de plus. En arrière-plan de ce micmac, le bras de fer frontal entre Kinshasa et Kigali… Tribune.

C’est devenu une tendance lourde, une triste constante : le président Macron détruit ou abîme tout ce qu’il touche. Dernier exemple en date, le récent 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh, où devait se dérouler l’élection du secrétaire général.

Après deux mandats, la Rwandaise Louise Mushikiwabo était candidate à sa propre succession. Face à elle, trois autres candidats étaient en lice : Juliana Amato Lumumba, fille de Patrice Lumumba, la Mauritanienne Coumba Bâ, et l’ancien Premier ministre roumain Dacian Cioloș, ancien président de Renew Europe, le groupe centriste de la mouvance de M. Macron au Parlement européen. Peu importe que le parti de ce dernier ne représente plus rien en Roumanie – 1,24 % et zéro siège à la Chambre des députés lors des dernières élections législatives – , c’est sur lui que misait M. Macron pour « faire consensus » après les menaces de la République démocratique du Congo (RDC) de se retirer de l’organisation si Louise Mushikiwabo était réélue.

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Aucun reproche à la secrétaire générale, sauf sa nationalité

Que lui reprochait-on ? Rien, strictement rien, sinon sa nationalité rwandaise. Aucune critique sur les programmes mis en œuvre, aucune critique sur sa gestion – contrairement à sa prédécesseure canadienne Michaëlle Jean, qui avait dû quitter ses fonctions. Rien, si ce n’est que le Rwanda est pointé du doigt par Kinshasa pour son soutien au M23 dans l’est du Congo. Il faut noter que le président Kabila n’avait jamais joué la carte ethnique comme bouc émissaire pour se maintenir au pouvoir dans l’un des pays les plus pauvres et les plus corrompus du monde. Ce que son successeur Félix Tshisekedi n’a pas hésité à faire, tolérant la présentation des Tutsis comme des étrangers responsables de tous les maux du pays, tout en favorisant outrageusement sa propre région, le Kasaï et son ethnie les Lubas. Il y a toujours eu des Tutsis au Congo, certains installés depuis toujours, d’autres déplacés dans les années 1930 par le colonisateur belge, et enfin les derniers arrivés vers 1959 – avant l’indépendance en 1960 – pour fuir les persécutions et les massacres au Rwanda.

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Félix Tshisekedi viole la constitution congolaise

Détail piquant : le président de la RDC Félix Tshisekedi ne voulait pas de 3e mandat pour Louise Mushikiwabo pourtant possible selon les règles de la Francophonie mais veut en imposer un pour lui, en violation de la constitution congolaise ! C’est ce président malfaisant que M. Macron a choisi de soutenir en demandant au président rwandais M. Kagame de retirer la candidature de Louise Mushikiwabo. Or, celle-ci respectait les nouvelles règles claires établies par les États membres de la Francophonie, précisément pour éviter les magouilles de dernière minute, incluant un processus d’audition des candidatures par les pays membres qui a eu lieu à Paris fin juin. Mais M. Macron, craignant les résultats d’une élection qu’il savait perdue en cas de vote, a cherché à orchestrer un « pseudo-consensus » en faveur de son candidat roumain. Échec total : la secrétaire générale est maintenue pour un an avec toutes ses prérogatives, l’Afrique garde le poste et une nouvelle élection aura lieu fin 2027 au Canada, quand Macron ne sera plus président et ne pourra plus en rien l’influencer. En agissant ainsi, le président a fragilisé la Francophonie. Il est vrai que, pour lui, il n’y a pas de culture française. Après moi, le déluge…