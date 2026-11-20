Au théâtre, Catherine Hiegel nous impressionne en campant Suzanne Valadon, dont la relation avec son fils Maurice Utrillo n’a jamais été un long fleuve tranquille.

C’est une expression assez galvaudée de nos jours. Mais lorsqu’il s’agit de l’appliquer à Suzanne Valadon (1865-1938), artiste peintre, ça s’impose. Suzanne Valadon, née Marie-Clémentine Valade en Limousin, a gagné sa liberté avec la force des déclassés. Elle n’a pas connu son père, a vécu à Montmartre avec sa mère, blanchisseuse. Elle fut modèle pour les artistes peintres de Pigalle et de la Butte Montmartre. Elle n’avait pas froid aux yeux, aimait furieusement les hommes, l’alcool, les soirs sous la pluie, elle avait du talent, peignait magnifiquement, mélangeant hardiment les couleurs, possédait le trait net, fier comme son regard qui ne changea jamais. Elle s’imposa dans un monde réservé aux hommes. Elle subit leurs injures et leur injustice. Elle continua cependant de peindre, exposa dans des galeries, sa côte montait toujours.

Besoin de personne…

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Elle était « la » Valadon, gouailleuse et inaltérable. L’un de ses plus célèbres tableaux est La Chambre bleue, daté de 1923. Elle peint une vénus iconoclaste, aux antipodes de celles du Titien et de Manet. La femme est certes allongée, mais elle porte un débardeur rose et un ample pantalon rayé vert et blanc. Sa silhouette est épaisse et ses traits grossiers. Pas de chien ni de chat, juste deux livres posés au pied du lit. Elle fume, et cette cigarette symbolise la liberté. Elle n’a besoin de personne, elle soliloque sûrement, la littérature l’accompagne dans sa solitude assumée…

Affrontement terrible

Suzanne eut un fils artiste peintre, alcoolique, Maurice Utrillo. Le duo fut explosif. Il méritait un face à face théâtral. C’est chose faite, avec la talentueuse et iconique Catherine Hiegel dans le rôle de Suzanne. On la découvre à l’hôpital, en avril 1935. Elle a trop d’urée, trop de tension, trop de tout. Elle agresse verbalement le médecin (Marc Prin), elle veut sortir, retrouver son atelier, ses pinceaux, sa raison de vivre, à hauteur de femme. Elle attend son fils (Christophe Paou) qui finit par arriver, ivre et menaçant. Il vient récupérer son livret militaire, lui le réformé à cause de sa mère. Il en a besoin pour se marier avec une certaine Lucie, la meilleure amie de Suzanne. La mère affirme qu’elle ne l’a pas. C’est faux. Le fils la palpe pour trouver le document, scène incestuelle. La mère ne veut pas que son rejeton lui échappe. Elle l’aime jusqu’à l’asphyxie. L’affrontement est terrible. Les mots sont méchants, car la douleur des deux est effrayante. Elle remonte à l’enfance. Tout y passe, les amants de la mère, l’abandon du fils à la grand-mère maternelle, l’alcool dans le biberon. Ça cogne fort. Hiegel ne lâche rien. Elle domine le fils. Et le pire, c’est qu’il est un peintre plus côté qu’elle. L’amour-haine atteint alors son paroxysme. On assiste à un déballage à la fois pathétique et grandiose, dans un décor froid et gris, imaginé par Dick Bird, où suinte la jalousie et le ressentiment. Mais c’est l’art qui gagne. À quel prix !

Suzanne, pièce de Corinne Samana et Jean-Benoît Patricot, mise en scène par Dan Jemmett. Actuellement au théâtre Montparnasse.