La polémique née autour d’une vidéo publiée le 11 novembre a pris une tournure judiciaire au Pays basque. D’après des informations révélées par Sud Ouest ce jeudi 19 novembre, le premier youtubeur français, Tibo InShape, a fait l’objet d’une tentative d’intimidation devant son domicile à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), où il est installé depuis 2025. Une enquête est actuellement menée par le commissariat de la ville.

Les faits se sont déroulés le vendredi 13 novembre. Ce jour-là, trois individus appartenant à un groupe radical toulousain baptisé « Furie Tolosa » se sont rendus devant le logement du créateur de contenu, informe Sud Ouest. La scène, filmée puis diffusée par leurs soins sur les réseaux sociaux, montre les trois personnes — dont l’une apparaît à visage découvert — déployant une banderole sur laquelle est inscrit le message : « Tibo, la France ne sera jamais islamique », accompagnée d’une pancarte représentant une femme voilée barrée d’un symbole d’interdiction ainsi que de fumigènes bleu, blanc et rouge.

Retour sur la vidéo publiée le 11 novembre avec Leïla Zidani

Cette action survient quarante-huit heures après la diffusion, sur les comptes Instagram et TikTok de Tibo InShape, d’une courte séquence réalisée avec la coach sportive Leïla Zidani et intitulée « Unis sous le même drapeau ». Dans cette vidéo mise en ligne le jour des commémorations de l’Armistice du 11 novembre, le vidéaste tend un drapeau tricolore à sa partenaire d’entraînement, qui ôte son voile habituel pour nouer l’étendard français autour de sa tête.

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La publication avait immédiatement suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias, une partie des internautes et commentateurs critiquant l’utilisation du drapeau national comme couvre-chef religieux ainsi que le choix de la date du 11 novembre.

Face à l’ampleur de la controverse, Tibo InShape avait publié dès le lendemain, le 12 novembre, une vidéo de mise au point. Il y expliquait ne pas avoir prémédité le choix de la date de diffusion, assurant avoir voulu adresser un simple message d’unité et rappelant que des soldats de toutes origines et confessions avaient combattu pour la France durant la Première Guerre mondiale, tout en demandant que Leïla Zidani soit épargnée par les attaques en ligne.