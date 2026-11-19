Dans la capitale du Périgord pourpre, une rescapée du Vel d’Hiv refuse depuis des années de serrer la main des élus du Rassemblement national. Ceux-ci viennent de refuser, en retour, de voter un hommage qu’on lui rend. Derrière l’émotion, une question : qui a le droit de dire non à qui, et au nom de quel passé ?

Le 17 novembre 2026, l’école élémentaire du Bout-des-Vergnes, à Bergerac (24), est devenue l’école Irène Sapir. Arrêtée à cinq ans avec sa mère lors de la rafle du Vel d’Hiv, Irène Sapir a échappé à la déportation ; sa mère, déportée plus tard, est revenue d’Auschwitz. Devenue institutrice, militante communiste depuis l’adolescence, elle a siégé au conseil municipal de Bergerac de 1967 à 2001 et témoigne depuis des décennies devant les élèves.

Le 30 septembre, la délibération du maire socialiste Fabien Ruet donnant le nom d’Irène Sapir à l’école du Bout-des-Vergnes a été adoptée par tout le conseil municipal, sauf les trois élus du Rassemblement national. Ils ont avancé deux motifs : l’engagement communiste d’Irène Sapir, et son refus de serrer la main des élus RN lors des cérémonies officielles. Le maire leur aurait répondu, selon La Libre Belgique : « Vous êtes les héritiers des Waffen-SS. »

Bon usage républicain

Refuser la main d’un élu lors d’une cérémonie officielle n’est pas une affaire de sympathie ou d’antipathie : c’est un acte politique, et en soi un acte antirépublicain. Une commémoration, une inauguration, une cérémonie municipale réunissent des élus qui représentent tous, au même titre, une part du peuple souverain. Le salut qu’ils échangent signifie la reconnaissance mutuelle de leur légitimité démocratique.

Refuser ce salut, c’est déclarer que certains élus, et les citoyens qui les ont choisis, n’appartiennent pas à la République. C’est décréter que le désaccord politique ne suffit plus et qu’il faut l’exclusion morale. Ce serait scandaleux quel que soit le parti visé : un élu RN qui refuserait la main d’un élu communiste mériterait le même blâme.

Irène Sapir dit voir dans le RN un parti qui rejoint ce contre quoi elle a toujours lutté. C’est son opinion, mais une opinion ne donne pas le droit de révoquer, par un geste public, la légitimité que le suffrage universel a conférée à d’autres. Élue municipale pendant trente-quatre ans, elle connaît les usages républicains qu’elle a choisi de piétiner.

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C’est sous cet éclairage qu’il faut lire le vote du 30 septembre. Pendant des années, Irène Sapir a refusé de saluer les élus du RN ; on reproche aujourd’hui à ces mêmes élus de ne pas avoir voté l’hommage qu’on lui rendait. Si elle s’accorde le droit de leur refuser sa main, au nom de quoi leur refuserait-on le droit de lui refuser leur voix ? Leur refus est le plus légitime des deux : voter pour ou contre une délibération est le mandat que leurs électeurs leur ont confié, alors qu’aucun mandat n’autorise à refuser la main d’un autre élu. Et leur vote n’a d’ailleurs rien empêché : l’école porte aujourd’hui le nom d’Irène Sapir.

Héritiers des Waffen-SS contre stalinistes

Puis sont venues les invectives. L’élu RN a qualifié Irène Sapir d’« héritière du stalinisme et de ses millions de morts » ; le maire a fait des élus RN les héritiers des Waffen-SS. Mais les deux formules ne se valent pas. Le Parti communiste français a approuvé le pacte germano-soviétique en 1939, célébré Staline jusqu’à sa mort et couvert le Goulag ; il porte encore aujourd’hui le nom de l’idéologie au nom de laquelle des régimes ont tué des millions d’innocents. Le Front national a compté d’anciens collaborateurs, et Jean-Marie Le Pen a été condamné pour des propos antisémites. Ces faits sont graves et ces paroles ignobles, mais ils sont sans commune mesure avec les crimes de masse commis au nom du communisme, et le RN ne se réclame d’aucune filiation nazie.

Surtout, l’héritage ne pèse pas de la même façon sur les jeunes élus RN et sur Irène Sapir. Celle-ci a adhéré au Parti communiste dès les années 1950. Elle y est restée après le rapport Khrouchtchev et l’écrasement de Budapest en 1956, après Prague en 1968, après L’Archipel du Goulag en 1973, après la chute du mur de Berlin. À chacune de ces étapes, beaucoup de communistes ont rendu leur carte au nom des crimes commis sous leur drapeau. Toute une génération d’intellectuels, Emmanuel Le Roy Ladurie, Annie Kriegel, François Furet, a quitté le parti après 1956. Irène Sapir, elle, a choisi de rester fidèle au Parti communiste.

Les élus RN de Bergerac sont dans la situation inverse. Jean-Marie Le Pen a été exclu du parti, le Front national est devenu le Rassemblement national, et leur jeune chef de file n’a connu que cette organisation-là. Ils n’ont eu ni l’occasion ni la raison de se désolidariser de ce à quoi ils n’ont jamais adhéré. D’où le paradoxe : Irène Sapir reproche aux élus du RN un héritage qu’ils n’ont pas choisi alors qu’elle a maintenu le sien en connaissance de cause pendant soixante-dix ans.

Une question demeure. Ancienne institutrice, Irène Sapir a raconté son histoire dans de nombreux établissements scolaires, dans un objectif de mémoire et de transmission. Mais lors de ces interventions, a-t-elle parlé des crimes commis au nom du communisme ?

On invoquera la Résistance. Mais le Parti communiste n’y est entré qu’en juin 1941, après avoir soutenu le pacte germano-soviétique. La Résistance, du reste, n’appartient à aucun camp : elle va des gaullistes aux socialistes, des catholiques aux communistes, et jusqu’à des hommes venus de l’extrême droite. Elle fut une somme de choix individuels, pas le certificat de vertu d’une idéologie.

On invoquera aussi la souffrance : celle qui a vu la police emmener sa mère peut-elle serrer la main d’un parti fondé en partie par d’anciens collaborateurs ? La souffrance confère une autorité de témoin sur ce qui s’est passé, pas un magistère sur la légitimité politique de ceux qui vivent aujourd’hui.

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Reste l’accusation la plus lourde. Irène Sapir a commenté ainsi le vote des élus RN : « Ma première tare, c’est d’être communiste. Ma deuxième tare, c’est d’être juive. » Que son engagement communiste lui soit reproché se justifie, on l’a vu. Mais si tout désaccord avec une personne juive devient suspect d’antisémitisme, c’est le désaccord lui-même qui devient impossible.

On remarquera d’ailleurs que le parti auquel Irène Sapir est restée fidèle n’a pas jugé indigne de s’allier à La France insoumise, en 2022 au sein de la NUPES puis en 2024 dans le Nouveau Front populaire, malgré les dérapages antisémites reprochés à certains de ses dirigeants. L’intransigeance réservée au RN ne s’est pas appliquée à tous.

La logique de la poignée de main refusée mérite enfin d’être analysée du point de vue historique. Désigner un adversaire comme indigne d’un salut est une pratique que la tradition communiste a longtemps cultivée : celle de l’« ennemi de classe », avec qui l’on ne discute pas. Le geste d’Irène Sapir relève de cette culture-là. Les élus du RN avaient donc le droit de voter contre la délibération donnant son nom à l’école. Le maire, pour sa part, n’avait aucune raison de les traiter d’héritiers des Waffen-SS. L’élu RN, lui, était fondé à qualifier d’héritière du stalinisme une militante qui, contrairement à d’autres, n’a pas renié cet héritage en temps utile. Une démocratie adulte se reconnaît à ceci : on y serre la main de son adversaire sans renier ses convictions.