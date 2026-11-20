Le billet sarcastique de Dominique Labarrière

C’est bien entendu de la très sainte Ligue des droits de l’homme qu’il est question dans ce titre et ces lignes.

Dans un débat sur LCI, lundi, Marine Le Pen a scandalisé tous ses interlocuteurs en déclarant que si elle est élue, « la Ligue des droits de l’homme [aura] parfaitement la possibilité de demander une subvention », mais qu’elle lui dira : « Vous n’avez pas la possibilité d’appeler à voter pour untel ou untel, ou d’insulter les candidats. » Devant les mines effarées de MM. Glucksmann et Mélenchon, et après que M. Glucksmann a estimé caustique de sous-entendre que « même le nom », comprenant droits de l’homme, était sûrement « provocateur » pour elle, elle a ajouté : « Vous savez très bien que c’est devenu un ramassis de gauchistes, pardon ! Ça va maintenant, ils sont notamment d’une violence à l’égard de la police ou des institutions qui est une véritable honte pour une association subventionnée par l’argent public ! » Après cette séquence où son énervement avait amusé ses adversaires politiques, la candidate à la présidentielle a estimé nécessaire de clarifier sa position sur la question dans les colonnes du Figaro, en signant une tribune où elle explique que, selon elle, « en finançant des associations militantes, l’État fausse le jeu démocratique et prive de ressources le tissu associatif authentique. » Parce que la gauche exerce encore sur le pays une hégémonie morale, personne n’a osé contester cette situation en tout point anormale, affirme-elle.

Dans un papier finement titré « Le Pen a le secours populiste », Le Canard enchaîné se faisait mercredi le porte-voix de ladite Ligue, fustigeant les mairies RN qui opéreraient des choix dans l’attribution de leurs subventions. Des choix qui iraient dans le sens des opinions que ces élus défendent et qui ont fait que leurs concitoyens les ont portés là où ils sont.

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Concitoyens qui — tant que nous vivrons encore en démocratie — auront tout le loisir de les renvoyer, ces édiles, dans leurs foyers si les options qu’ils auront prises venaient à se révéler trop éloignées de leurs propres attentes.

C’est à eux et à eux seuls, donc, les citoyens-électeurs, d’en décider, n’en déplaise à l’hebdo paraissant le mercredi, grand organe national de la satire bien orientée. À gauche, on s’en douterait. Ce qui est le droit le plus absolu de ce palmipède que, pour ma part, pardon pour cet aveu, je ne manque pas de lire, et le plus souvent sans déplaisir. Pour ne pas dire avec plaisir. Étant d’un heureux naturel, il n’est pas du tout nécessaire de partager mes façons de voir pour me faire rigoler. Je dirais même au contraire.

Va pour le Canard, donc.

Mais la Sainte Ligue, elle, est fort loin de me faire rigoler.

À cause de ce fastidieux esprit de sérieux qu’elle étale à tout bout de champ, de cette prétention horripilante à se vouloir détentrice exclusive des critères du bien, du bon, du juste, du « sacré » en quelque sorte.

Surtout, je ne rigole pas parce que la malhonnêteté intellectuelle n’est jamais risible.

Or, il manque un tout petit rien à la Sainte Ligue pour qu’elle fasse un premier pas sur le chemin de cette vertu suprême, l’honnêteté intellectuelle.

Un premier pas tout simple. Qu’elle trouve enfin le courage d’ajouter à son intitulé la précision qui dirait enfin clairement et crânement à toutes et à tous ce qu’elle est vraiment. Oui, juste changer l’enseigne existante et la remplacer par celle-ci, tellement plus « honnête », oui « honnête » : « Ligue des droits de l’homme de gauche ». (Bonnes âmes comme nous sommes, nous dispenserons ces dames et messieurs d’ajouter : « De préférence wokisée et dûment déconstruite. » Cela viendra sûrement en son temps. Soyons patients.) Là, on pourrait commencer à applaudir. Et pour ma part, peut-être même à rigoler. J’en rêve…

🔴🇫🇷 SEQUENCE | La présidente de la LDH (Ligue des droits de l’homme), Nathalie Tehio, se fait détruire en direct sur BFMTV.



— Nathalie Tehio : « Nous n’appelons pas à voter à gauche. »



— Le journaliste : « En 2007, vous n’avez pas appelé à voter Ségolène Royal ? »



— Nathalie… — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) November 17, 2026