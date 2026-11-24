La relance n’aura duré qu’une petite semaine. Sept jours seulement après avoir rebaptisé son rendez-vous quotidien de fin d’après-midi et promis de « reprendre les choses en main », Cyril Hanouna et Fun Radio ont annoncé lundi 23 novembre la fin immédiate de leur collaboration, effective dès ce mardi 24 novembre, rapporte Le HuffPost. Un épilogue soudain qui sanctionne à la fois des audiences en berne et une incompatibilité assumée entre le style de l’animateur vedette de W9 et l’identité d’une antenne musicale.

Recruté par le groupe M6 à la rentrée de septembre 2025 pour animer la case de 16 heures à 18 heures en semaine sur Fun Radio — parallèlement à son arrivée sur la chaîne de télévision W9 avec Tout Beau Tout N9uf —, Cyril Hanouna n’a jamais réussi à imposer sa marque sur la station. En un peu plus d’un an, l’émission a pourtant connu trois formules successives : lancée sous le titre Tout beau tout fun en septembre 2025, renommée Cyril et les merguez à la rentrée 2026, puis transformée le 16 novembre dernier en Ça va secouer.

Une chute d’audience et un désaccord sur le format musical

Derrière ces ajustements répétés se cachait une érosion continue de l’écoute. D’après la dernière vague Médiamétrie publiée à la mi-novembre 2026, le rendez-vous ne réunissait plus que 154 000 auditeurs en moyenne, enregistrant un net recul sur un an. Face à ce décrochage, l’animateur avait annoncé le 14 novembre sur W9 un virage plus offensif — promettant un ton « Hanouna pur porc », davantage tourné vers l’actualité et les échanges avec les auditeurs — et donné rendez-vous au 15 janvier pour juger des résultats.

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L’expérience s’est finalement interrompue avant même d’atteindre le cap de la deuxième semaine. Dans un communiqué commun publié avant la dernière émission lundi soir, Fun Radio et l’animateur ont officialisé l’arrêt du programme « d’un commun accord », la station expliquant que « l’émission de débat que souhaitait développer Cyril Hanouna n’est pas compatible avec le format d’une radio musicale ». Le groupe M6 a confirmé au HuffPost que l’animateur quittait définitivement l’antenne, sans autre projet prévu à ce stade.

« Je ne suis pas DJ » : la mise au point de Cyril Hanouna

À l’antenne lors de ce dernier numéro, Cyril Hanouna a livré sa propre lecture de ce divorce, invoquant un décalage entre ses habitudes d’animateur de débat et les contraintes d’une grille musicale : « J’adore Fun Radio, mais je ne suis pas DJ. Ils voulaient que je fasse un truc où j’envoie des disques, je dis deux trois anecdotes… Je leur ai dit : “pourquoi me payer aussi cher pour faire si peu ?” »

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Comparant cette expérience à son passage précédent sur Europe 1, où il animait un programme centré sur l’actualité et la controverse, l’animateur a jugé préférable de se retirer plutôt que de donner le sentiment de « prendre la place de quelqu’un » ou d’être « un imposteur ». Si la parenthèse radiophonique se referme sur un échec d’audience, Cyril Hanouna conserve en revanche la confiance de la direction du groupe M6 sur W9, où ses performances télévisuelles restent solides malgré plusieurs signalements et interventions de l’Arcom depuis son arrivée.