La «Bravitudaria» prédit une vague de crimes racistes en cas d’accession au pouvoir de Marine Le Pen: «Ils vont tuer des Noirs, ils vont tuer des Arabes. C’est ça qui va se passer», a-t-elle affirmé. À travers ce grossier procès d’intention fait aux électeurs de la droite nationale — avec une outrance qui surpasse celle des plus vulgaires députés LFI rabâchant le racisme matin, midi et soir —, chercherait-elle à s’attirer les bonnes grâces de Jean-Luc Mélenchon en vue d’un futur maroquin, si c’était au contraire ce dernier qui accédait à l’Élysée ?

Les politiques tombent fréquemment dans le piège que leur tendent les médias. Ils sont invités, s’empressent de répondre favorablement à l’invitation et, face caméra, l’ego rasséréné, les voilà qui se mettent à parler alors qu’ils n’ont plus rien à dire. Et parler quand on n’a plus rien à dire, comme dirait l’autre, ça conduit inévitablement à dire n’importe quoi.

C’est ce qui est arrivé dimanche à Madame Royal, invitée sur LCI. Remarquez, le fait que Mme Royal dise n’importe quoi n’est pas fondamentalement nouveau. Mais, en la circonstance, nous atteignons des sommets. Vertigineux, les sommets.

Je cite notre Ségolène nationale, endossant pour l’occasion la toge de Cassandre, la devineresse de l’Antiquité grecque, condamnée, elle, à ne jamais être crue.

En cas de victoire du RN à la présidentielle, prédit l’infortunée candidate retoquée aux primaires de son camp, « ils [les électeurs et élus du RN, je suppose] vont avoir tout pouvoir. Ils auront tapis rouge pour mettre fin au grand remplacement. Ils vont tuer des Noirs, ils vont tuer des Arabes. C’est ça qui va se passer. »

Décrypter les propos produits par une intelligence d’un tel calibre est toujours très intéressant. Et instructif. Chacun en conviendra.

Premier point : dans son envolée, mine de rien, M’ame Royal reconnaît la réalité du grand remplacement. On croit rêver. Voilà peu encore, elle était de ceux qui, pataugeant dans un déni absurde, se gaussaient, ne voyant dans ces mots que l’expression d’un fantasme de primates xénophobes. Mme Royal serait donc capable, de loin en loin, d’une once de lucidité. Comme quoi, elle pourrait encore nous surprendre… Encore qu’il ne soit pas absolument certain qu’elle ait eu réellement conscience de ce qu’elle faisait en employant l’expression tellement honnie par la gauche.

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Second point, le plus important. L’ineptie même de ses propos, l’exagération démentielle de ses vaticinations me semblent être la marque d’une profonde panique, d’un insondable désarroi. Faute d’arguments sérieux, déterminants, solides, elle embouche les trompettes de l’apocalypse, annonçant sans rire le fleuve de sang, le « déferlement de violence comme à Trappes ». Je cite toujours (Trappes devenant, on s’en doute, le modèle type de ce que sera la France entière des métropoles, villes, villages et campagnes au lendemain d’une victoire du RN).

Cela ravive en moi d’anciens souvenirs. Dans l’année et les mois précédant l’élection présidentielle de 1981 qui a vu l’accession de la gauche au pouvoir, de l’autre côté, des voix façon Ségolène se faisaient entendre. Elles ne nous promettaient pas le carnage vengeur du prolétaire au couteau entre les dents, mais pas loin. On allait voir ce qu’on allait voir. Fermeture des églises pour cause de lutte contre l’opium des peuples, et fermeture du PMU (et autres lieux du même genre) pour cause de combat contre « l’argent qui corrompt, l’argent qui achète, l’argent qui écrase, l’argent qui tue, l’argent qui ruine, et l’argent qui pourrit jusqu’à la conscience des hommes », selon la prédication exaltée du camarade François Mitterrand quelque temps plus tôt. À entendre les oracles du moment, même le cochon tirelire de nos bambins était menacé. J’exagère à peine.

En fait, à l’époque, ces excès, ces délires étaient eux aussi l’expression d’un désarroi. Et en réalité, ce désarroi, cette panique et cette indigence rhétorique annonçaient l’issue des courses, le résultat final : la défaite de ceux qui les portaient, et la victoire du monstre supposé. Ainsi, Madame Royal, le melon du Haut-Poitou au mieux de sa forme, ne fait-elle peut-être bien qu’anticiper le résultat du printemps 2027. Si cela se confirme, elle verra s’ouvrir devant elle une reconversion des plus enviables : reprendre le flambeau et le turbin de Mme Soleil. Plus sérieusement, qu’opposer à tant de sottise, si ce n’est, comme disait le subtil Chamfort, « le sarcasme de la gaieté et l’indulgence du mépris » ?