Alain Delon, côté obscur

Dans un livre paru aujourd’hui, sa dernière épouse, Rosalie van Breemen, raconte plusieurs scènes de violences conjugales. Une pièce de plus dans le lourd dossier de la star du cinéma ?

Rosalie van Breemen publie « Amour fou » (Albin Michel) le 12 novembre 2026.

Rien ne prédestine le Samouraï à devenir un monstre sacré du cinéma et l’un des Français les plus connus dans le monde, si ce n’est un regard bleu comme la mer en plein soleil, une beauté insolente et une présence magnétique devant la caméra. Confié à l’âge de 4 ans à une famille d’accueil après le divorce de ses parents, renvoyé de plusieurs pensionnats, il s’engage dans la Marine à 17 ans, écope de quarante-cinq jours de prison pour avoir chapardé du matériel radio, puis est expédié à l’été 1954 en Indochine, où il passe encore une grande partie de son temps au cachot1 ou au poste de police. Insubordination, retards, absences, ivresse sur la voie publique, vol de véhicule, détention d’arme prohibée… le soldat Delon est ingérable et est renvoyé sans grade dans ses foyers, l’année suivante. « Un mauvais élément à tout point de vue », résume son dossier militaire.

Il crève l’écran

Livré à lui-même, l’éphèbe file aussi un mauvais coton dans la vie civile. Il prend deux mois ferme après avoir tiré sur la vitrine d’un marchand de couleurs à Saint-Germain-des-Prés2, s’encanaille avec la pègre parisienne, traîne du côté de Pigalle où il devient vite la coqueluche des belles-de-nuit. Il est bien parti pour entamer une carrière de marlou, voire de gigolo, quand le destin s’en mêle, avec le concours de Dame Nature. Son charme ne laisse pas indifférente l’actrice Brigitte Auber, alors à l’affiche de La Main au collet, d’Alfred Hitchcock. Elle lui entrouvre les portes du 7e art. Il crève aussitôt l’écran. Dans les années 1960, ses meilleures années, le jeune acteur devient une immense star, doublée d’un sex-symbol, après avoir tourné avec les plus grands metteurs en scène, de René Clément à Luchino Visconti en passant par Michelangelo Antonioni, Henri Verneuil et Jean-Pierre Melville. Alain joue dans la cour des grands avec Jean, Lino et Jean-Paul et traverse les feux de l’amour avec Romy, Nathalie et Mireille. Le Guépard n’a peur de rien ni de personne, pas même du président Giscard d’Estaing, qu’il surprend un jour à son domicile en train de prendre le thé avec sa compagne, Mireille Darc. La défiante vedette éconduit illico le chef de l’État : « Bonjour monsieur le Président, je ne reçois chez moi que les gens que j’invite, je vous demanderais donc de quitter les lieux immédiatement. »3

Admirateur du général de Gaulle, Alain Delon est un homme d’honneur, fidèle en amitié, aussi sulfureuses soient-elles. Il ne cache pas ses relations avec le grand banditisme4, prend la pose au cours du tournage de Zorro (1974) avec l’ancien Waffen-SS Léon Degrelle5, réfugié en Espagne, et assume publiquement sa proximité avec Jean-Marie Le Pen, qu’il a connu en Indochine. « Fasciste, disons le mot. Je suis profondément anticommuniste, c’est tout, balance-t-il à L’Express en 1977. Dès qu’on dit quelque chose, on est étiqueté. Alors bon, je suis fasciste, si vous voulez, tant pis. »

Alain Delon est un homme de l’ancien monde, qui éduque son fils à l’ancienne. Anthony n’a jamais oublié les coups de fouet reçus dans sa chambre, gamin, pour n’avoir pas tenu correctement sa fourchette à table6. Ce n’est pas son seul souvenir. « J’avais 10 ans. Mon père avait dix-sept chiens féroces. Il était le seul à pouvoir les approcher. Ils mordaient tout le monde. Un jour, il m’a fait entrer dans leur enclos et m’a forcé à leur donner à manger. Il était dehors avec un fusil et m’a dit : “Entre ! Un homme ne doit pas avoir peur !” » Il se rappelle aussi cette nuit où son paternel l’oblige à faire seul, dans l’obscurité, le tour de l’immense lac de sa propriété de Douchy, pour lui prouver qu’il a « des couilles ». Et puis il y a ce jour où le fils de l’acteur est renvoyé du lycée Charlemagne en raison de son indiscipline, peu avant son quinzième anniversaire : « D’abord je pris une claque qui me dévissa la tête, puis, manu militari, il me souleva littéralement du sol pour m’emmener dans ma chambre où il s’empara de ma batte de baseball pour me la mettre dans les mains en hurlant : »Défends-toi !! » »

Coups de sang

Alain Delon peut aussi avoir la main lourde avec les femmes de sa vie. Sa dernière épouse, Rosalie van Breemen, se serait ainsi retrouvée avec huit côtes cassées et le nez fracturé à deux reprises à la suite de l’un de ses coups de sang. La première fois après une violente claque reçue en présence de ses enfants, la seconde le soir-même « sur les barreaux en fer forgé de notre lit après m’avoir baisée comme un fou, en disant : « Tu vas voir ce que c’est, d’avoir le nez cassé, connasse ! Tu pleures, tu pleures, alors maintenant je vais te donner une vraie raison de pleurer ! » », témoigne l’ex-mannequin néerlandaise7. Elle le quittera définitivement après une énième scène de ménage « pour de la poussière qu’il avait trouvée sur la télé », l’interprète de Borsalino s’amusant alors à « jouer » à la roulette russe avec elle en faisant tourner le cylindre de l’un de ses pistolets, chargé. « Machiste ? Ça dépend de ce que vous appelez machiste, répond la star à l’animatrice de télévision Catherine Ceylac8, à l’hiver de son âge. Si une gifle, c’est machiste, oui, j’ai dû être machiste. Mais j’en ai reçu moi aussi des gifles, même de la part de femmes ! »9 Il songe peut-être à ce soufflet magistral que lui assène, pendant le tournage du Samouraï, sa femme Nathalie, excédée par ses brimades et son comportement odieux10, sous les yeux d’un Jean-Pierre Melville médusé, qui dira par la suite dans une interview que Delon est un sadique et un masochiste11.

C’est surtout un homme, un vrai. Du moins est-ce l’image qu’il renvoie, devant comme derrière la caméra. On est loin, très loin des années 1960, quand l’icône est interrogée sur le mariage gay, en septembre 2013, à la télévision. Sa réponse choque, une fois encore, les bien-pensants : « Je n’ai rien contre les gays qui se mettent ensemble, mais, pour moi, c’est contre-nature. On est là pour aimer une femme, pour courtiser une femme, pas pour draguer un mec ou se faire draguer par un mec. »12 Deux biographies publiées juste après sa disparition13 révéleront pourtant sa possible bisexualité durant ses jeunes années, alors que des rumeurs sur ses « mœurs dissolues » circulaient déjà au temps de l’affaire Markovic14.

La fameuse affaire Stevan Markovic, jamais élucidée

L’affaire Markovic, venons-en. Le 1er octobre 1968, on découvre dans une décharge des Yvelines un cadavre dont le visage et le crâne ont été réduits en bouillie. La victime, abattue d’une balle dans la nuque, se nomme Stevan Markovic, un petit truand yougoslave qui faisait office d’homme à tout faire de l’acteur et logeait même dans son hôtel particulier, à Paris. L’enquête avance vite. Viré par Alain Delon après avoir eu une liaison avec sa femme15, Nathalie, Markovic réclamait de l’argent et menaçait de révéler publiquement des informations explosives sur la vie privée de la star, et notamment des photos compromettantes prises lors de parties fines. Le crime prend des allures d’affaire d’État lorsque des rumeurs malveillantes, relayées par la presse, insinuent que Madame Pompidou figure elle aussi sur ces clichés16.

Claudia Cardinale et Alain Delon, Le Guépard, 1963.

Le célèbre acteur devient vite le suspect n°1 aux yeux de la police17, d’autant que le frère de la victime remet aux enquêteurs plusieurs lettres écrites en serbe par Stevan, expliquant que s’il lui arrive quelque chose, il faudrait s’adresser à Alain Delon et à « son associé » Marcantoni, désigné comme un « Corse boiteux », un « véritable gangster ». Figure du grand banditisme, François Marcantoni est aussitôt incarcéré, avant d’être libéré onze mois plus tard sous contrôle judiciaire : il faut dire qu’il est l’une des dernières personnes vues en compagnie de la victime, qu’il habite non loin du lieu du crime, et qu’il venait d’acheter un matelas Tréca dont la housse enveloppait le cadavre… Pendant ce temps, Alain Delon est placé en garde à vue pendant trente-cinq heures par le juge Patard18. Il ne sera plus inquiété par la suite, faute de preuves à son encontre.

L’enquête se poursuit néanmoins. À la prison de la Santé, le commissaire Samson rencontre à plusieurs reprises, hors procédure, Misha Slovenac, fraîchement incarcéré pour un énième cambriolage. Selon ce proche des protagonistes de l’affaire, Delon lui aurait laissé entendre avant le meurtre que Markovic ne s’aviserait plus de le faire chanter. Le détenu yougoslave affirme aussi que le jour de sa disparition, Markovic a rendez-vous chez Marcantoni pour récupérer l’argent du chantage, le gangster corse exigeant qu’il vienne seul et sans arme. Quant aux fameuses photos compromettantes, prises dans une maison de rendez-vous de Saint-Cloud tenue par le milieu, Alain Delon y apparaîtrait à plusieurs reprises nu au milieu d’autres couples et, pour l’une d’entre elles, en train d’embrasser un homme… Est-ce le mobile du crime ?19 La note détaillée qu’adresse l’officier de police au ministère de l’Intérieur n’est pourtant pas versée au dossier de l’affaire, qui s’achève en 1976 par un non-lieu pour Marcantoni. Lequel répétera jusqu’à sa mort : « Nous ne sommes que trois à connaître la vérité : Delon, moi et Dieu, or ce dernier ne balance jamais. »

L’auteur lance le site deboulonneur.fr, qui publie chaque jour une biographie inédite sur le côté obscur de l’un de nos grands hommes. NDLR

1/ 334 jours au total, en trois ans dans l’armée !

2/ En février 1957.

3/ « Giscard, bien élevé et sans doute un peu fébrile, le salua poliment et quitta les lieux par la grande porte sans discuter, raconte Anthony Delon dans son autobiographie (Entre chien et loup, Anthony Delon). Je ne pense pas qu’un Président, surtout en fonction, ne se soit jamais fait virer de la sorte. » Alain Delon avait soutenu publiquement VGE lors des élections présidentielles de 1974.

4/ « J’ai eu beaucoup de rapports avec le grand banditisme, je l’ai même touché du doigt », confesse-t-il en juillet 2021 à Cyril Viguier sur TV5 Monde, lors de sa dernière grande interview télévisée.

5/ Chef du mouvement collaborationniste Rex, en Belgique, Degrelle combat en Russie sous l’uniforme nazi durant la Seconde Guerre mondiale.

6/ « Le déjeuner terminé, mes cousins se précipitèrent pour me retrouver et c’est à ce moment que mon père, à nouveau possédé par ses démons, surgit un gros fouet de cuir à la main. Ironie du sort, celui de Zorro. Couché sur mon lit, je compris vite la suite et me mis en boule pour amortir les coups qui s’abattaient sur moi en claquant. Je ne pense pas qu’il les appuya vraiment, je n’ai aucun souvenir de douleur physique, par contre les mots laissèrent de larges entailles, longues à cicatriser : ‘‘Même mes chiens je ne les frappe pas avec ce fouet ! » disait-il entre deux coups. »

7/ Dans son livre Amour fou: Lettre à Alain Delon, car le temps est venu de tout dire, publié en novembre 2026. En février 2013, Alain-Fabien Delon avait déjà divulgué, dans les colonnes de Vanity Fair Italia, ces violences subies par sa mère. Des accusations alors vivement démenties par son père : « Ce sont des insanités. Mon fils est complètement paumé et ne donne des interviews à sensation que pour l’argent. » (Alain Delon dans Le Parisien du 23 février 2013).

8/ Dans l’émission « Thé ou café » de novembre 2018, sur France Télévisions.

9/ Son amie Marie Laforêt, qui a tourné dans Plein Soleil avec Delon, confie à son biographe Bernard Violet : « Plusieurs fois, je l’ai observé être attentionné, charmant et tendre, puis je l’ai également vu gifler des femmes pour des paroles qu’il trouvait offensantes. Bien que ces propos ne le soient pas, il perdait son sang-froid. Son visage s’empourprait d’émotion et, paf ! La gifle partait. »

10/ « C’était son premier film, et du premier au dernier jour mon père n’a cessé de la tyranniser, de l’humilier, raconte Anthony Delon dans son autobiographie. Cela débuta à la cantine, où elle vint tout naturellement s’asseoir à la table »mise en scène » avec lui, François Périer, Melville et mon parrain, et où, devant tout le monde, il lui dit sèchement : »Qu’est-ce que tu viens faire ici ? Les débutants c’est là-bas. » (Pour ceux qui ne connaissent pas le cinéma, il n’y a pas de table réservée aux débutants, ça n’existe pas.) Durant le tournage, il ne la regardait pas quand elle jouait ses gros plans et usait de tout un tas de petites astuces pour la déstabiliser. Dans son livre Pleure pas, c’est pas grave, elle raconte que cela continuait même le soir, en rentrant à la maison. Ce fut le début de la fin, ils se séparèrent dans les mois qui suivirent, leurs rapports n’étant déjà plus au beau fixe, car selon ma mère, toujours dans son livre, elle apprit peu de temps après qu’il la trompait à bride abattue depuis des lustres. »

11/ « C’était un homme colérique et violent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n’était pas facile tous les jours », témoigne après la mort de l’acteur sa dernière compagne, Hiromi Rollin, à la télévision. On en apprend davantage dans un livre paru en 2025 (Les derniers jours du Samouraï, Laurence Pieau et François Vignolle). Hiromi Rollin, qui affirme avoir été régulièrement frappée à coups de pied par Alain Delon, se souvient d’un soir où la star l’aurait menacée avec une arme : « Il m’a étranglée, mais quand il m’a menacée avec l’arme, j’ai eu très peur. Il m’a attrapée la tête, il l’a baissée, il m’a mis le revolver derrière la tête et il m’a dit : »Je vais te tuer, je vais te tuer » ». Dans le même ouvrage, Alain-Fabien Delon confirme que son père, qui dort avec un revolver près de son lit, avait la gâchette facile : « Il a tiré sur des hélicoptères où se trouvaient des paparazzis. Il allait braquer les chasseurs qui étaient dans son domaine. C’était un homme violent. »

12/ En septembre 2013, dans l’émission « C à vous », sur France 5.

13/ Les derniers mystères Delon. Tous ses secrets révélés, de Bernard Violet et Alain Delon, un destin français, de Philippe Durant.

14/ Interrogé en mars 1969 par Le Nouvel Observateur sur la rumeur qui lui prête des penchants homosexuels, Alain Delon ne dément pas vraiment. Sa réponse est même très éloignée des propos qu’il tiendra à la télévision, un demi-siècle plus tard : « Si j’avais envie d’avoir des aventures avec des hommes, de quoi serais-je coupable ? En amour tout est permis. Vous connaissez la formule de Michel Simon : “Si j’ai envie de ma chèvre, je m’enverrai ma chèvre” ! »

15/ Lors de l’enquête, un ami d’enfance de Markovic, Milutin Kopanlija dit « Kopé », rapporte les menaces qu’aurait un jour proférées la star à son factotum : « Si tu me volais, je te pardonnerais, mais si tu couchais avec ma femme, je serais capable de te tuer. »

16/ Incarcéré à Fresnes pour vol de voitures, un certain Boris Ackov affirme à la justice que son ami assassiné avait photographié les ébats de personnes de la haute société dans des orgies où figurait une « grande femme blonde, la femme du Premier ministre ». Ackov est-il l’instrument d’un règlement de comptes politique, comme le pensera Georges Pompidou, profondément touché par cette diffamation contre son épouse ? Ou lance-t-il délibérément les enquêteurs sur une fausse piste de nature à provoquer un énorme scandale ?

17/ Ironie de la situation, Alain Delon est interrogé une première fois par les enquêteurs sur la Côte d’Azur, pendant le tournage de La Piscine… peu après avoir joué une scène similaire dans le film, son personnage étant suspecté d’un meurtre, qu’il a bel et bien commis.

18/ La déposition de Marcel Gasparini, en janvier 1969, ne fait qu’accentuer les suspicions de la justice. Le chauffeur de la star est le témoin d’une violente dispute entre les époux Delon, lorsque Nathalie avoue avoir couché avec Markovic (lors des auditions, l’acteur prétend pourtant que cette révélation l’a laissé de marbre). Il assure par ailleurs avoir vu son patron s’entretenir à de nombreuses reprises avec Marcantoni durant l’été 1968. « Je n’ai aucune preuve mais j’ai souvent pensé qu’Alain Delon pouvait être soit l’auteur soit l’instigateur de la mort de Stevan, confie même Gasparini aux enquêteurs. (…) Stevan était sérieusement brouillé avec Alain, il n’est pas impossible qu’il l’ait menacé. » Confronté aux déclarations de son chauffeur, Alain Delon répond qu’il s’agit d’un « garçon influençable auquel on peut faire dire n’importe quoi », et confirme avoir régulièrement vu Marcantoni avant le crime, pour parler de cinéma…

19/ Lors des premières auditions déjà, un témoin détenu à Fresnes pour un larcin (André Rioult) prétend avoir eu des relations sexuelles avec Alain Delon, au cours d’une de ces parties fines durant lesquelles il aurait aussi vu Markovic prendre des photos. Mais cela ne nous regarde pas…